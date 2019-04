Wat je kunt verwachten van Apple's nieuwe iPhone-chip

Een blik vooruit op wat we weten over de nieuwe SoC A13 voor de iPhone.

Het duurt nog even voor we officieel van Apple's nieuwste SoC horen. Waarschijnlijk moeten we wachten tot september, als de nieuwe iPhones worden aangekondigd. Maar omdat het ontwerp, fabricage en testen van de chips jaren duurt, kan Apple niet radicaal iets wijzigen voordat hij verschijnt. De uiteindelijke specificaties staan dus al vast.

En je kunt veel halen uit informatie over het fabrieksproces en door te extrapoleren van wat er voorgaande generaties is gebeurt, zodat je een redelijk duidelijk plaatje kunt vormen van wat de A13 gaat bieden. Het is uiteraard vrijwel zeker de snelste SoC die Apple ooit voor de iPhone heeft geproduceerd, maar hoe snel is dat?

Gebouwd op 7 nm-proces

We kunnen verwachten dat Apple voor de chipset blijft samenwerken met zijn hardwarepartner TSMC. Dat bedrijf heeft een redelijke voorsprong in de chipsector, maar is nog niet klaar voor lithografie op een nóg kleiner proces; vorig jaar maakte het de overstap van 10 naar 7 nanometer. De overstap naar 5 nm is mogelijk klaar voor de iPhone van 2020, maar je kunt er gevoeglijk vanuit gaan dat de A13 op 7 nm is gemaakt.

Dat betekent niet dat we geen verbeteringen gaan zien qua productieproces. TSMC maakt stappen met zijn nieuwe proces 7 nm+ dat Extreme Ultraviolet (EUV) gebruikt om nog fijner te kunnen etsen in de lagen van de chip. Dat geeft chips een hogere dichtheid (ongeveer twintig procent meer transistoren in dezelfde ruimte) en maakt ze energiezuiniger, met ongeveer 10 procent.

7 nm Pro?

Een recent artikel van de Chinese site Commercial Times stelt dat Apple het eerste bedrijf is dat gebruik maakt van het nog niet eerder genoemde '7nm Pro' productieproces bij TSMC. Het is niet duidelijk of dit gaat om een verandering van het 7 nm-proces of 7 nm+. Maar het staat sowieso buiten kijf dat Apple voor de A13 het best beschikbare productieproces gebruikt en dat we verbeteringen kunnen verwachten in het 7 nm-proces dat werd gebruikt voor de A12 en A12X.