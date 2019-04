Google en Amazon begraven strijdbijl

De twee grootmachten zijn, na jaren bakkeleien overeengekomen elkaar's diensten en hardware toe te laten. De officiële YouTube-app zal weer beschikbaar zijn op Amazon Fire TV- en Echo Show-apparaten. Amazon maakt Prime video compatibel met Chromecast-apparaten en Android TV, daarnaast verkoopt het bedrijf ook weer Chromecasts.

Het is niet duidelijk wat de twee bedrijven precies zijn overeengekomen, maar blijkbaar nam Google genoegen met het feit dat Amazon nog steeds geen Google Home-apparaten verkoopt. Het is niet duidelijk of dat nog in de (nabije) toekomst gaat gebeuren.