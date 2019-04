Triomfantelijke terugkeer van een knallende game-muis

De RAT is terug: de opvallende randapparatuurmaker Mad Catz ging twee jaar geleden ter ziele en na het faillissement verdwenen de ontwerpen mee het graf in. Althans, dat dachten we. Maar nee! Mad Catz keerde triomfantelijk terug op consumentenelektronicabeurs CES dit jaar. Of tenminste, een nieuw bedrijf dat de branding en designs van het oude bedrijf heeft overgenomen.

Het nieuwe Mad Catz heeft ook de bekende serie RAT-muizen nieuw leven ingeblazen. Wat vinden we daarvan? Is het de naam waardig? We gingen uitgebreid aan de slag met de RAT 8 om zulke vragen te kunnen beantwoorden.

Opvallende muis

Ik herinner me mijn eerste RAT nog. Hoe kan het ook anders? Bijna tien jaar na de komst, is het de opvallendste muis met het knallendste design dat ik ooit heb gezien. Met het verruilen van een normale plastic behuizing voor metaal en zichtbare schroeven, knoppen en een soort gradenboog lijkt het wel militaire hardware.

Dat is een polariserend design: sommigen vinden het afschuwelijk, andere fantastisch. Ik zit in de tweede categorie en dat is opvallend, want ik ben normaal niet zo'n fan van de 'edgy' esthetiek van apparatuur voor gamers. Maar de RAT gaat zo extreem dat ik niet anders kan dan kijken. Ja, het is ruw en onverfijnd, maar het voelt bewust en intrigerend.

Anti-standaard

Als de DeathAdder van Razer het hoogtepunt is van modern design van gamingmuizen - het ontwerp is namelijk zo vaak gekopieerd dat het bijna de standaard van de hele gamersmarkt is geworden - dan is de RAT het tegenovergestelde: er is niets wat er ook maar enigszins op lijkt. Zelfs partijen die dit imiteren gaan niet zo ver als Mad Catz en gooien niet de hele traditionele identiteit van een muis overboord.

