Hands-on met B&W Formation draadloze speakers

B&W nodigde ons van de week uit om de eerste vijf componenten in de Formation-suite van het bedrijf te onthullen, waar we de eerste vijf componenten in de Formation-suite konden horen: De Formation Duo, een paar zelf aangestuurde bookshelf-luidsprekers; de Formation Wedge, een enkele luidspreker met eigen voeding die de Zeppelin Air uit 2015 vervangt; de Formation Bar en Formation Bass, respectievelijk een soundbar en een subwoofer. Ook werd de de Formation Audio onthuld, een draadloze hub dat het mogelijk maakt om oude audiocomponenten toe te voegen aan een Formation-systeem.

Elk Formation-product heeft een eigentijds industrieel ontwerp waarvan B&W zegt te hopen dat het een jonger publiek zal aantrekken. En terwijl de producten van Formation meestal in China zullen worden geproduceerd, zegt het bedrijf dat een aantal van de onderdelen voor de Formation Wedge in dezelfde fabriek in Worthing, Sussex, zullen worden gefabriceerd die de top-shelf luidsprekers van B&W assembleert.

Zoals Sonos al eerder deed, heeft B&W een eigen netwerktechnologie ontwikkeld die Formation wordt genoemd, niet verrassend genoeg. En net als Sonos omarmt B&W ook verschillende andere "mindere" draadloze technologieën (minder in de zin dat Formation hogere digitale audioresoluties en sampling rates ondersteunt: tot 24-bit resolutie en sampling rates tot 96kHz).

De Formation-speakers (met uitzondering van de Formation Bass subwoofer, die is ontworpen om te worden gekoppeld met andere Formation-subwoofers) ondersteunen ook de AirPlay 2-technologie van Apple (16-bits/44,1kHz-streams) en Bluetooth (met inbegrip van ondersteuning voor de aptX HD-codec, die tot 24-bits/48kHz-streams kan verwerken). Sonos ondersteunt tot 16-bit/48kHz streams (hier alleen vermeld voor vergelijking, Formation is niet compatibel met Sonos). Als je over de infrastructuur beschikt om er gebruik van te maken, heeft elk Formation component ook een RJ45-poort voor bekabeld ethernet.

De Formation suite is ook compatibel met Spotify Connect, en de componenten kunnen als eindpunten voor een Roon-server werken. Je kunt het systeem bedienen met de Android- en iOS-app van B&W, wat volgens het bedrijf zorgt voor een intuïtieve en vriendelijke gebruikerservaring, of met iTunes (voor AirPlay 2) op een Mac of pc.

Eerste indrukken van B&W's Formation Suite

We kregen de mogelijkheid om naar alle Formation-componenten te luisteren in een huiselijke omgeving en kwamen met zeer positieve indrukken van het ontwerp, de bouwkwaliteit en de audioprestaties.

Formation Bar en Formation Bass

We luisterden als eerste naar de Formation Bar (1199 euro), We kregen een stukje van een Hollywoord-blockbuster te zien en konden zo goed horen hoe de hoge en lage tonen klonken in combinatie met de spraak. De 48,8-inch soundbar produceerde heldere en verfijnde hogere frequenties van de drie 1,0-inch dubbele dome-tweeters en de basrespons van de zes 2,6-inch geweven glasvezel woofer/midrange was voldoende.





Het toevoegen van de Formation Bass (999 euro) leverde veel meer kracht op voor een veel meeslependere ervaring. De tonvormige subwoofer heeft een 250 Watt digitale versterker die dubbele 6,5-inch, lange-afstands basunits aandrijft en levert een frequentierespons van 20- tot 156Hz.

Formation Wedge

Vervolgens hebben we de Formation Wedge geprobeerd. Dit is een elliptisch gevormde luidspreker met een stijlvol gevormde grill die de geliefde Zeppelin Air van B&W opvolgt. Deze 899 dollar kostende luidspreker heeft een minimalistisch ontwerp, met als enige bedieningselementen aan boord een klein aanraakpaneel met een proximitysensor die oplicht wanneer je met je hand in de buurt komt. Je kan hier muziek afspelen en pauzeren en het volume aanpassen. Als je meer wilt doen, zal je de app moeten openen.

De 17,3-inch Wedge is smaller dan de 25-inch Zeppelin en bevat vijf luidsprekers die worden aangedreven door evenveel versterkers: twee 1,0-inch double dome-tweeters met een vermogen van 40 watt, twee 3,5-inch midrange tweeters met een vermogen van 40 watt en een 6,0-inch subwoofer aangedreven door een 80 watt versterker. Volgens B&W biedt de Wedge een frequentierespons van 35Hz tot 28kHz.

Na het beluisteren van verschillende tracks kan je gerust stellen dat de Wedge een krachtige unit is en makkelijk een middelgrote ruimte kan vullen. Ook de lage tonen vervormden niet door het volume te verhogen. B&W zegt dat het doel was om een kleiner product te creëren dat goed in een gezins- of slaapkamer zou passen zonder dat dit ten koste ging van het stereobeeld en het geluid van hoge kwaliteit.

Formation Duo

In tegenstelling tot andere draadloze luidsprekers van Bowers & Wilkins is de Formation Duo ontworpen om als stereopaar te werken (voor 3999 euro) en wordt alleen verkocht als set.

Elke luidspreker is uitgerust met een eigen Formation Wireless-module en een 125-watt versterker die een 1,0-inch tweeter en een 6,5-inch midrange/bass driver aansturen. Deze luidsprekers delen componenten met de high-end luidsprekers van B&W, waaronder de carbon dome-tweeter-on-top technologie van de 700-serie en de Continuum conedrivers van de topklasse 800-serie Diamond.

De gebogen behuizingen zijn verzegeld versus gepoot, zodat ze dicht bij een muur geplaatst kunnen worden zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat de basweergave wordt vervormd. De linker- en rechterluidsprekers kunnen draadloos worden aangesloten, dus het enige snoer dat je nodig hebt zijn de voedingskabels voor elke luidspreker, die in de optionele statieven kunnen worden verborgen.

De Formation Duo is een grote stap voorwaarts in geluidskwaliteit in vergelijking met alle andere luidsprekers in de Formation-lijn. Deze combo produceert zeer goed gedetailleerd geluid. We waren ook zeer onder de indruk. Zelfs de lage tonen kwamen goed door, maar als je de allerlaagste bastonen niet duidelijk geboeg vindt, kan je de Formation Bass aan deze speakers toevoegen.

Formation Audio

De Formation Audio draadloze hub (699 euro) was het enige onderdeel waar we niet veel kans hadden om mee te spelen. Het is voornamelijk ontworpen om mensen in staat te stellen om legacy audiocomponenten toe te voegen (een platen- of cd-speler bijvoorbeeld) aan het draadloze ecosysteem van de Formation. Het is uitgerust met zowel analoge als digitale in- en uitgangen (analoge RCA in/uit, Toslink in en digitale RCA-uitgang) en heeft krachtige analoog-digitaal- en digitaal-naar-analoog-converters aan boord.

We hebben geluisterd naar een grammafoonplaat en de demo klonk fantastisch.

B&W heeft hier een op het eerste gezicht zeer sterk draadloos high-fidelity audiosysteem, hoewel de prijskaartjes ervoor zorgen dat deze speakers niet in elke woonkamer terecht zullen komen. Het is moeilijk nu al een oordeel te vellen over deze apparaten, maar de eerste indrukken waren fantastisch.