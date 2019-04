Apple Pencil is ook handig voor mensen die niet tekenen

In tegenstelling tot wat de marketing lijkt aan te geven is de Pencil voor iedereen goed.

Volgens de advertenties van Apple lijkt het of je een tekenaar moet zijn om de lol in te zien van een Apple Pencil, maar het apparaat is erg geschikt voor meer dingen. Let wel, niet iedereen is gebaat bij een Apple Pencil, maar in dit artikel lichten we diverse scenario's toe waarbij het handig is als je dit invoerapparaat gebruikt.

Een paar opmerkingen voordat we beginnen. Als eerste een vuistregel: als je nooit hebt gedacht dat bij een bepaalde activiteit op de iPad je beter af was geweest met een stylus, heb je waarschijnlijk geen Apple Pencil nodig. Ten tweede is er een hele reeks goedkope stylussen die je wellicht net zo goed kunt gebruiken voor deze doeleinden, tenzij je iets nodig hebt dat drukniveautechnologie bevat. Zonder Pencil is het alsof je met een stomp waskrijtje schrijft.

Handgeschreven notities

Sommigen onder ons schrijven vaak nog eerste ruwe versies met de hand - ik ben er één van - en geen andere combinatie van elektronische apparaten geeft dezelfde handgeschreven ervaring die je merkt bij de iPad en de Apple Pencil. Pen en papier blijven hierin beter, want zelfs met de nauwkeurigheid van de Pencil voelt het een beetje alsof je met een markeerstift werkt. Toch komen we steeds dichterbij een tijdperk zonder pen en papier dan ik voorheen dacht.

Dit werkt allemaal prima voor traditioneel schrijven en het maken van opzetten met de juiste apps, maar inderdaad, je kunt deze dingen net zo goed doen met typen. Het voordeel van de Pencil ten opzichte van traditionele invoer, is dat je dingen makkelijker kunt markeren, omcirkelen of neerkrabbelen van aantekeningen in de marge met gespecialiseerde apps als MyScript Nebo of Notability. Tekstverwerkingssoftware is niet zo goed in het nabootsen van zulk organisch schrijfwerk en de Pencil helpt daarmee zonder dat het een regenwoud kost.

Als virtuele desktop

Af en toe heb ik een bestand nodig die op m'n desktop-pc staat en daarom heeft een virtueeldesktopprogramma als Chrome Remote Desktop op m'n iPad me al enkele keren uit de brand gered. Het nadeel is dat het scherm van de iPad niet erg goed mixt met de interface van m'n Windows-machine, vooral als ik wil 'rechtsklikken' met mij vingers. Meestal kan ik niet wachten tot ik dit onhandige proces heb afgerond.

De Pencil maakt deze interactie iets draaglijker., zelfs bijna leuk. Met het apparaat is het veel makkelijker om kleine pictogrammen aan te tikken dan met m'n vingers, en het ingedrukt houden van de Pencil om te rechtsklikken voelt intuïtiever. Het is nog steeds niet zo ideaal als het gebruik van een muis, maar het komt in de buurt. Het is in elk geval veel beter dan met m'n lompe vingertoppen.

Een digitaal whiteboard

Heb je een tv die werkt met AirPlay en een HDML-dongel voor je iPad? In dat geval kun je je iPad koppelen aan een extern scherm om een presentatie te doen. De meeste mensen kennen dit al van PowerPoint of Keynote. Met aan Pencil-compatile app als Microsoft OneNote of Notability kun je je iPad gebruiken als whiteboard in vergaderingen voor brainstormsessies, ruwe grafieken, mind maps, of wat dan ook. Dat zorgt voor een veel speelsere interactieve vergadering dan je hebt door een PowerPoint in elkaar te draaien.

PDF's en screenshots

Het PDF'je is nog steeds populair in het bedrijfsleven en scholen. Zelf zie ik regelmatig contracten langskomen in PDF die ik moet ondertekenen. Met een app als PDF Expert kun je de Pencil gebruiken om een stuk tekst te selecteren, notities te schrijven in de marge en snel iets bewerken zoals je zou doen met pen en papier.

Apple Pencil werkt net zo goed met Apple's screenshottool die nu ook is ingebouwd in macOS en iOS. Acties als het omcirkelen van tekst of foto's, of het aanwijzen van iets door een pijltje te tekenen is nu veel simpeler geworden. Je kunt gewoon op de screenshot schrijven en het bewerkte resultaat doorsturen naar iemand.

Foto's bewerken

Ik ben nog steeds een fan van de Apple Pencil in Adobe Lightroom. Dat is simpel genoeg op een MacBook met muis, maar voelt altijd aan als werk. Met de iPad is dat veel plezanter als ik de Pencil hanteer. Ik kan dan veel nauwkeuriger werken dan met de vingers. Zelfs het aanpassen van schuifknoppen is prettiger met de Pencil en ik heb het gevoel dat ik creatiever kan werken dan met een muis. Ik hoop dat het werken in Photoshop, later dit jaar voor de iPad, net zo indrukwekkend is.

Fijner browsen

Wat me bij het laatste punt brengt. Kanttekening: ik zou nooit adviseren om een Apple Pencil te nemen om deze reden, maar zie het als een aanvullende feature als je een van de bovenstaande dingen doet. Als ik documenten aan het bewerken ben, merk ik dat het klikken op links en selecteren van tekst veel makkelijker is met de Pencil. Het reageert beter en is preciezer dan met de vinger.