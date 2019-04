Review: Beveiligde SSD met ontgrendeling via Bluetooth

Als je bij voorkeur een smartphone gebruikt en je zoekt een beveiligde schijf die bij jouw manier van werken past, is het een idee om eens goed naar de SSD SecureDrive BT te kijken. In tegenstelling tot de meeste beveiligde stations die je moet ontgrendelen met een fysiek cijferslot of app op de pc, gebruikt dit een app en Bluetooth-verbinding, zodat het geschikt is voor moderne telefoons en andere mobiele apparaten. Maar behalve dat gebruiksgemak levert dit apparaat misschien wel de beste beveiliging en dáár is het inkopers van bedrijven en overheden om te doen. Dat is de markt waar deze maker zich op lijkt te richten.

Fysieke cijfersloten versus digitaal

SecureDrive BT gebruikt een Android of iOS-app om het apparaat te ontgrendelen via een lokale draadloze verbinding (Bluetooth). Het geeft geen data door via Bluetooth, dus het is in feite een usb-opslagapparaat, maar dan met een nieuwe toegangsmethode. Het station vergrendelt zichzelf automatisch als de stroom wegvalt, zoals alle apparaten van dit type, dus je hebt de app niet nodig om weer te vergrendelen.

Is dit handig? Ik ben niet zo'n grote smartphonegebruiker, maar ik vind dit prettig om een aantal redenen. Op de eerste plaats zijn cijfersloten op schijfstations nooit zo handig als ze eruit zien. Ze zijn speciaal ontworpen om slijtpatronen tegen te gaan (waardoor pincodes worden geraden) en zijn daarom niet makkelijk in te drukken. Ik heb op die manier al zo vaak de verkeerde pincode opgegeven. En zelfs zonder slijtageplekkken laten je vingers sporen achter waarmee forensische professionals je code kunnen achterhalen.

Op de tweede plaats is er de desktopsoftware om apparaten te ontgrendelen. Ik zou het fijn vinden om een client voor de pc te hebben, maar leverancier SecureData wijst erop dat software gevoelig is voor exploits en malware. Als er wel software zou zijn, zouden veel bedrijven hun eigen beleid wellicht in de wind slaan en deze programma's installeren. Dus SecureData heeft ervoor gekozen om een dergelijke software-aanpak niet te gebruiken.

Ook gaat sommige clientsoftware van beveiligde drives dusdanig ver om hacks te voorkomen door het toetsenbordpaneel steeds anders in te delen of andere trucs, waardoor het gebruiksgemak verdwijnt en het een ellende is om te hanteren. Veel erger dus dan het uit je broekzak vissen van de smartphone om een paar toetsen aan te slaan. Er zijn natuurlijk beveiligde omgevingen waar smartphones niet zijn toegestaan, dus op dat moment heb je een schijf nodig met cijferslot.

De look

Andere voordelen van de aanpak zonder cijferslot zijn dat je iets onzichtbaarder kunt werken en met meer stijl dan een lomp hardwareslot. De SecureDrive BT ziet eruit als een gemiddelde externe schijf, afgezien van het label met 'secure drive'. Er is in ieder geval geen toetsenbordslot om de look te verstoren. Ik vond het donkerblauwe model dat ik testte er aantrekkelijk uitzag.

Hij is ook erg slank voor een beveiligde drive. Hij is 12,5 cm lang, 7,7 cm breed en 1,2 cm dik. Hij is niet bijzonder licht, wat onder meer ligt aan de epoxylijm die is gebruikt om componenten te verzegelen en gesjoemel met het apparaat te voorkomen. Ik vind het iets bovengemiddelde gewicht (nog steeds slechts 190 gram) prettig, maar dat zal niet voor iedereen gelden.

Ik gebruikte het model van 1 terabyte, die ongeveer 500 euro kost, afhankelijk van waar en wanneer je hem koopt. Hij is FIPS-140 Level 3 gecertificeerd, net als alle andere modellen. Dat is de eis die de Amerikaanse overheid hanteert voor beveiligde data-opslag. De drive is verder klaar voor remote beheer en leverancier SecureData biedt die dienst als betaalde opties. Andere opslagcapaciteiten van de SSD's zijn 250 GB (289 dollar), 500 GB (359 dollar), 4 TB (1709 dollar) en 8 TB (3309 dollar).

Er zijn ook harde schijven in plaats van SSD van 1, 2 en 5 TB voor respectievelijk 259, 309 en 509 dollar. Die zijn relatief goedkoop, maar niet zo stevig als een SSD en duur vergeleken met een traditionele, onbeveiligde schijf. Beveiliging kost altijd meer geld - vooral als er een FIPS-certificering aanhangt, omdat dit certificeringsproces niet goedkoop is.

Noot: De SecureData BT is gebaseerd op DataLock BT-technologie van ClevX. Je kunt ook andere leveranciers tegenkomen die dit ondersteunen. De app voor de smartphone heet zelfs DataLock.

De app voor iOS en Android om de schijf te ontgrendelen is eenvoudig en goed opgezet, waardoor je niet alleen de schijf kunt ontgrendelen, maar ook administratieve taken kunt uitvoeren als het wijzigen van het wachtwoord, het toevoegen van een time-out, et cetera. De app herkent automatisch de SecureDrive BT in de buurt, maar je moet hem wel pairen met een ID die boven de usb-poort is gedrukt. In mijn tests ging de pairing vlot en betrouwbaar. Eenmaal gekoppeld, hoef je weinig meer te doen.

Je ontgrendelt via de app drives die zijn gepaird en kunt instellingen configureren.

Met een beveiligde schijf krijg je te maken met dingen waar je niet tegenaan loopt met een normaal station. Encryptie kan een negatieve impact hebben op prestaties en laat de chip harder werken, waardoor er meer hitte wordt geproduceerd. Als de epoxy om malafide demontage te voorkomen niet goed is aangebracht, werkt het als een dekentje waardoor hitte moeilijker wordt afgegeven. Als dat uit de klauwen loopt, grijpt de firmware in om de schijfactiviteit te knijpen zodat het apparaat niet te heet wordt.

Ik durf niet te zeggen of dit de reden is dat USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) wordt gebruikt in plaats van Gen 2 (10 Gbps), maar het kan wel eens een overweging zijn geweest. De meeste externe SSD's die ik de laatste tijd heb getest zijn Gen 2, wat een grotere throughput levert, zoals je in de benchmarks hieronder kunt zien.

De SecureDrive BT is overigens niet traag. Ik had geen andere USB 3.1 Gen 1 SSD voorhanden om te vergelijken, maar ik kan je wel vertellen dat de prestaties overeen kwamen met de oudere Samsung T1. Verder zag ik, hoewel de encryptie de prestaties mogelijk beïnvloedt, geen hittegerelateerd knijpen van de prestaties.

Qua constante throughput kan de SecureDrive BT onbeveiligde SSD's niet bijbenen, maar het is geen trage drive.

Staar je niet blind op deze grafieken, want het is eigenlijk een oneerlijke vergelijking, aangezien het apparaat hier wordt vergeleken met 10 Gbps USB 3.1. Zoals je hieronder zier, levert de SecureDrive BT veel betere zoektijden. De fabrikant heeft geen specifieke details met betrekking tot caching gegeven, maar dit schreeuwt 'grote cache'. Wat de reden ook is, het is mooi.

Hij scoorde dus niet zo hoog qua constante throughput, maar als het gaat om zoektijden, kwam de SecureDrive BT als beste uit de bus. Indrukwekkend voor een externe SSD. (Kortere balken zijn beter.)

De SecureDrive BT SSD deed het zelfs stukken beter dan je zou verwachten vergeleken met Gen 2-modellen en haalde ze op een aantal gebieden in. Om helemaal eerlijk te zijn, de modellen van Kingston en Western Digital zijn nou niet de snelste om mee te vergelijken. Die eer is voor de Samsung T5. De NAND die wordt gebruikt en de manier waarop dat gebeurt, hebben een hoop te maken met de prestaties. ClevX heeft die duidelijk ontworpen of wijs gekozen.

Vanwege die lage tijden van de vorige benchmarkgrafiek kwam de SecureDrive BT goed uit de test met het kopiëren van bestanden en mappen. Hij schreef ook beter dan de Kingston. (Kortere balken zijn beter.)

In veel gevallen zijn telefoonapps niet efficiënter dan andere middelen om taken uit te voeren. Ze zijn er voor mensen die hun smartphone niet in de steek kunnen laten zonder een paniekaanval te krijgen. Maar in het geval van SecureDrive BT is het een logische keuze en net zo snel als zo'n fysiek cijferslot. Tel daarbij op dat het nog iets lastiger wordt om de toegang te hacken en je hebt een goed product. Zeker niet de goedkoopte, maar beveiligde drives zijn nooit goedkoop.