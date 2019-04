Wat er veranderd is aan usb en wifi in je volgende laptop

Zoals je wellicht weet, wordt wifi sinds vorig jaar anders in de markt gezet. Je bent niet meer op zoek naar -b, -g, -n of -ac routers, maar naar Wi-Fi met een volgnummer. Retroactief heeft 802.11n nu Wi-Fi 4, 802.11ac heet Wi-Fi 5 en de nieuwe standaard Wi-Fi 6 stond voorheen bekend onder zijn IEEE-naam Wi-Fi 802.11ax. Deze laatste specificatie heeft een behoorlijke make-over gehad.

De nieuwste standaard heeft al het fonkelende spul, zoals tot aan 3,5 Gbps aan snelheid, energiezuinigheid en minder congestie. We zullen je er hier ook op wijzen dat als je Wi-Fi 6 in je laptop hebt, je uiteraard ook een router nodig hebt die deze standaard hanteert. (Lees hiernaast op Computerworld meer over de standaard in dit artikel van vorig jaar.) Dat is niet anders dan toen je een -ac laptop had in combinatie met een -n router. Dus als je gebruik wilt maken van de nieuwe pluspunten, moet je investeren in je netwerkapparatuur.

USB 3.2 Gen 2x2 is de nieuwste USB-standaard (hoewel USB 4 voor eind 2019 op de rol staat). Je hebt als je deze standaard ingebouwd hebt in je pc natuurlijk ook randapparatuur nodig die deze interface ondersteunen. De nieuwe poorten zijn achterwaarts compatibel, dus je kunt gewoon je oude spullen aansluiten, maar dan heb je niet de pluspunten van de nieuwe standaard.

Officiƫle naamgeving

Het voornaamste issue met USB 3.2 Gen 2x2 is dat dit niet eens de officiƫle naamgeving is. De eigenlijke naam is 'SuperSpeed USB 20 Gbps' maar de verwachting is dat 3.2 Gen 2x2 meer gebruikt gaat worden, zodat het voor kopers duidelijker is. Maar ken voor de zekerheid beide termen als je de specificaties doorleest en weet dat ze hetzelfde betekenen.

Hoewel high-end laptops waarschijnlijk deze nieuwe features krijgen, zijn er nog genoeg computers te vinden met oudere hardware. Deze zullen waarschijnlijk de oudere naamgeving gebruiken om consequent te blijven en verwarring te voorkomen.

Door de prietpraat heen prikken

Mocht je op zoek zijn naar nieuwe hardware en je overrompeld wordt met verwarrende terminologie: USB 3.2 hernoemt alle oudere specificaties. Dus technisch gezien heeft de verkoper gelijk als hij of zij je een laptop met USB 3.2 (10 Gbps) verkoopt in plaats van USB 3.1 (10 Gbps), maar het voornaamste dat echt telt is de snelheid, dus vraag daar naar.