Philips Brilliance 241B review: Heldere en zuinige monitor

De Philips Brilliance 241B(7QGJEB/00) is een scherm dat in de markt wordt gezet als milieuvriendelijk en duurzaam. Dat schuift Philips niet onder stoelen of banken en daar word je dan ook mee doodgegooid. Dat begint al als je de doos, waarin het scherm geleverd wordt, in je handen krijgt.





"Super Low Power", "PowerSensor", "LightSensor" en "Hg Free" (kwikvrij) zijn termen die je op meerdere plekken op de doos ziet staan en op het scherm zelf tref je ook een sticker aan met het Energy Star-logo en het Super low Power logo. Daarnaast bestaat de behuizing van het scherm voor 85 procent uit gerecycled plastic en is er geen pvc gebruikt. De doos bestaat voor 100 procent uit gerecycled karton en bevat het scherm geen lood of kwik. En alsof dat nog niet eens genoeg is bedankt de monitor je ook nog eens voor het helpen het milieu te beschermen als je de PowerSensor-feature inschakelt, daarover later meer. Kortom, dit scherm doet er alles aan om je het gevoel te geven dat je de wereld een stukje beter maakt als je dit apparaat gebruikt.





De monitor wordt geleverd met een in hoogte verstelbare voet die je ook de mogelijkheid geeft het scherm 90 graden te draaien, 20 graden te kantelen en 175 graden om z'n as kan draaien. Het scherm zelf is uitgerust met een DisplayPort, DVI, HDMI 1.4, VGA/D-SUB, Audio In (3.5 mm Jack) en Audio Out (3.5 mm Jack). Daarnaast zitten er aan de zijkant ook een viertal USB 3.0 (A) poorten en een USB 3.0 (B) poort voor het verbinden met je computer en ingebouwde speakers aan de onderkant.





De Brilliance 241B heeft een 24 inch Full HD IPS paneel aan boord met een helderheid van 250 cd/m2. De responstijd van het paneel is zo'n 5 ms (van grijs naar grijs) en de contrastverhouding is 1000:1. Met het uiterlijk van het scherm zit het wel snor. De monitor is lekker plat en de bezels zijn zeer klein. Toch moeten we wel zeggen dat er, naast de duidelijk zichtbare schermrand, er ook nog een interne schermrand aanwezig is die je pas ziet als het scherm aan staat. Dit is stoorde ons verder niet, maar dat kan fans van smalle bezels wel achter de oren doen krabben als zij het scherm inschakelen.





Bediening en features

De Brilliance 241B heeft de gebruikelijke knoppen, die je op de gemiddelde monitor vindt, rechtsonder zitten. Deze knoppen hebben elk (op de Powerknop na) twee functies. De SmartImage-knop waarmee je verschillende weergavemodi kan inschakelen of menu-opties kan bevestigen, de Input-knop waarmee je kan bepalen welke videobron er moet worden weergegeven of dient als pijltje naar beneden. De Sensor-knop, waarmee de PowerSensor-optie kan worden in- of uitgeschakeld of dient als pijtje omhoog en de menu-knop welke ook dient als ok/bevestigingsknop.

De SmartImage-knop geeft je de mogelijkheid verschillende kleurentemperaturen in te schakelen of zelfs te switchen naar grijswaarden om het lezen van platte tekst rustiger te maken. Deze modus heet dan ook de EasyRead-modus. De andere Modi zijn: office (iets minder helder), Photo (Beter dynamisch contrast), Movie (Betere helderheid en diepere kleurverzadiging), Game (betere reactietijd en contrastverhouding), Economy (minder energieverbruik, lagere helderheid) en LowBlue Mode (minder blauw licht , rustiger voor de ogen en beter voor het slapen gaan).

De PowerSensor-mode is een feature die met behulp van infrarood licht kijkt of er iemand voor het scherm zit. Als er niemand achter het scherm zit, zal de monitor dimmen zodat er minder energie wordt gebruikt en op een gegeven moment zelfs uit gaan. Zodra je weer voor de monitor gaat zitten schakelt deze zichzelf weer in. Er zijn verschillende instelmogelijkheden die de gevoeligheid en de afstand van deze modus kunnen bijstellen. Deze functie werkt goed en doet wat het moet doen, al merkten wij wel dat de verbonden computer soms denkt dat er geen scherm meer is verbonden en alle open vensters verplaatst naar het eerste scherm als de PowerSensor de monitor uitschakelt. De PowerSensor-feature werkt overigens niet als de monitor gekanteld is.





Verder heeft de monitor ook nog een LightSensor modus die ingeschakeld kan worden via het hoofdmenu (de knop naast de powerknop). Deze past de helderheid van het scherm aan aan de omgeving waardoor je altijd optimaal zicht hebt. Wij vonden deze instelling trouwens iets te zwak en schakelen deze liever uit, maar we kunnen ons voorstellen dat het voor sommige mensen erg makkelijk is.

USB Docking

Een andere zeer handige feature van dit scherm is de USB Docking modus. Deze functie geeft je de mogelijkheid je computer of laptop met slechts één kabel te verbinden met de monitor. Beeld, geluid en netwerkfuncties worden allemaal doorgestuurd naar de monitor en ook toetsenbord en muis kunnen op deze manier worden aangesloten.

Hiervoor zal je overigens wel software moeten installeren onder Windows omdat deze functie niet standaard wordt ondersteund door Microsoft, maar de software is makkelijk in gebruik en werkt onder Windows 7, 8(.1) en 10.

Als je deze feature wil gebruiken zal je echter wel een USB 3.0-kabel met B-aansluiting moeten hebben. Deze werd helaas niet meegeleverd met ons exemplaar waardoor wij niet konden testen of deze monitor ook overweg kan met de desktop modus van smartphones, MacBooks en Linux-laptops. Op de DisplayLink-website valt in elk geval te lezen dat de technologie compatibel is met macOS (In de vorm van een "virtuele" Airplay-monitor), Linux (speciale Ubuntu-driver), Chrome OS en in zeer beperkte mate met Samsung DeX (Algemene Android DisplayLink-docks werken wel perfect). Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar deze site.





Geluid

Deze monitor heeft ingebouwde speakers waardoor je niet in de weer hoeft met externe speakers, vooral handig als je de USB Docking modus gebruikt. De geluidskwaliteit is echter niet heel denderend en dat heeft waarschijnlijk te maken met de dikte van de monitor. Hierdoor is er nou eenmaal niet genoeg ruimte voor flinke speakers en is het geluid maar marginaal beter dan dat van de gemiddelde smartphone. Goed genoeg om op kantoor misschien wat geluidseffecten van een presentatie te laten horen, maar niet geschikt voor het afspelen van muziek of het kijken van een film.

Gelukkig heeft het scherm wel de mogelijkheid externe speakers (of een koptelefoon) aan te sluiten op de monitor zodat je toch beter geluid kan horen zonder dat je weer achter je desktop hoeft te kruipen.





Beeldkwaliteit

Hierover kunnen we kort zijn. Deze is uitstekend. Of er nou een film gekeken wordt, gegamed of keihard gewerkt, de kleuren spatten van het scherm. Het IPS-paneel kan kleuren realistisch weergeven en als de kleurtemperatuur je niet bevalt, heb je genoeg mogelijkheden deze aan te passen in het menu van 5000K tot 11500K of sRGB. Daarnaast kan je ook de kleurwaardes los instellen, keuzemogelijkheden genoeg dus.





Conclusie

De Philips Brilliance 241B is een prachtig scherm met een goede kleurenweergave, genoeg verbindingsmogelijkheden, extra features voor een mooie prijs. De dunne schermranden zorgen ervoor dat de monitor modern oogt en een ander mooi pluspunt is natuurlijk dat dit apparaat nog milieuvriendelijk is ook. Philips mag de duurzaamheid er wel dubbeldik bovenop gooien, maar met een energieconsumptie van maximaal 13 watt en minimaal 0,3 is dat ook best iets om trots op te zijn.