Samsung geeft toe aan VVS-gekte

Nu steeds meer mensen hun toestel verticaal houden tijdens het filmen, lopen mediakanalen langzaam vol met video's die slechts een derde van je scherm in beslag nemen. Op smartphones kan dat nog worden opgelost door het toestel zelf ook verticaal te houden tijdens het kijken, maar op pc's en tv-schermen kan dat niet zonder het beeld te draaien of zwarte balken aan weerskanten te plaatsen...tot nu. Samsung heeft een verticale televisie uitgebracht speciaal voor het kijken van verticaal gefilmde content. Zo kunnen mensen die niet kunnen filmen verticaal gefilmde content terugkijken zonder dikke zwarte balken aan weerskanten.

Het toestel heet de Sero (Wat Koreaans is voor verticaal) en is een 43 inch QLED toestel (dat overigens ook in horizontale stand bekeken kan worden) dat speciaal is gemaakt voor millennials die veel tijd doorbrengen op hun mobiel. "Samsung zal doorgaan met het introduceren van schermen die de persoonlijke smaak van de consument respecteren", aldus Han Jong-hee, voorzitter van Samsung's video display business, "We zullen buiten de gebaande paden denken om verschillende soorten schermen en verschillende gebruikerservaringen mogelijk te maken."

Het toestel heeft verder een ingebouwde 4.1 kanaals 60 watt-speakeropstelling en gaat omgerekend ongeveer 1460 euro kosten. Op dit moment richt Samsung zich vooral op de Koreaanse markt, maar aangezien er wereldwijd veel mensen zijn die verticaal filmen en er steeds meer apps zijn die gebruikers dwingen verticaal te filmen (een van de 8 tenenkrommende app-ergernissen), is de kans groot dat deze toestellen later ook in andere werelddelen uit zullen komen. Later dit jaar komen er in elk geval ook 49 en 55 inch exemplaren uit.

Naast mensen met VVS zullen ook Shmup-fans zeer blij zijn met deze toestellen.

Wat is VVS precies? zie hieronder de beroemde video van Glove and Boots waarin haarfijn wordt uitgelegd wat het is en wat je eraan kan doen: