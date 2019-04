Scherm smartphone kapot? Zo red je je data alsnog

Zelfs als het scherm van je smartphone of tablet beschadigd is en de bediening onmogelijk is, zijn er verschillende manieren om de gegevens te herstellen. Er is echter geen garantie voor succes. Als niets werkt, breng je toestel dan naar een reparateur. Maar voordat je dat doet, kan je kijken of je zelf je data kan redden door de volgende handelingen toe te passen. Hiervoor kijken wij naar verschillende scenario's.

Scenario 1: Geen vergrendelingsscherm ingesteld

Als er geen schermvergrendeling op je mobiele telefoon is ingesteld, heb je geluk. Start in dit geval je smartphone op zoals je dat altijd doet, sluit hem aan op je computer en kopieer de gewenste gegevens. Als je niet precies weet in welke directory ze zich bevinden, kun je het beste de software gebruiken die de fabrikant voor je smartphone levert en die je in de meeste gevallen een backup-modus biedt voor de mobiele telefoongegevens.

Scenario 2a: Vergrendelingsscherm aanwezig, geen USB-foutopsporing ingeschakeld

Een van de moeilijkste gevallen doet zich voor wanneer het vergrendelscherm is ingeschakeld en je geen USB-foutopsporing (USB debugging)hebt ingeschakeld. Dit voorkomt directe toegang tot je telefoon. Je kunt de vergrendeling nog steeds opheffen als je telefoon een On-the-Go (OTG) USB-interface heeft. Dit zal je zelf moeten opzoeken via je favoriete zoekmachine.

In dit geval is het mogelijk om een OTG-adapter te gebruiken om de muis of het toetsenbord aan te sluiten en het patroon of de PIN-code in te voeren. Dan wordt de telefoon ontgrendeld en kan je de gegevens opslaan zoals in "Scenario 1".

Je kunt een OTG adapter bestellen voor slechts enkele euro's bij een vakhandelaar.

Scenario 2b: Vergrendelingsscherm beschikbaar, geen USB-foutopsporing geactiveerd

Er is in dit geval echter een speciale oplossing voor Samsung-toestellen als deze de "Find My Mobile"-service ondersteunen en je je daar hebt geregistreerd. Ga naar de website van de dienst en voer je e-mailadres en het wachtwoord in waarmee je je bij Samsung hebt geregistreerd. Selecteer het geregistreerde apparaat met het kapotte scherm, schakel het vergrendelscherm uit en gebruik vervolgens Samsung Kies om een back-up van je gegevens te maken.

Scenario 3: schermvergrendeling aan en USB debugging ingeschakeld

De volgende optie werkt niet op alle apparaten, maar is het proberen waard. Je smartphone hoeft in dit scenario niet geroot te zijn, maar het zou wel helpen.

Voor deze actie heb je de Android Debugging Bridge (ADB) bestanden nodig. Je kunt ze vinden via de Android SDK-website. Aangezien de Android Studio vrij groot is en bijna 2 gb in beslag neemt, is er een alternatief pakket dat alleen de ADB-bestanden bevat. Je kan dit 9 MB grote pakket bijvoorbeeld downloaden van de ClockworkMod-website (Windows-versie).

Na de installatie van ADB, verbind je je smartphone met je computer en open je de command prompt. Gebruik het cd-commando om naar de installatiemap van de ADB-stuurprogramma's te navigeren en te controleren of je smartphone als een apparaat is herkend. De vermelding "adb-apparaten" moet je een lijst van alle aangesloten Android-apparaten tonen.

Voer vervolgens het commando "adb shell rm /data/system/gesture.key" in en wacht op het antwoord. Als je geen foutmelding krijgt vanwege onvoldoende rechten, is de actie succesvol. Je kunt je toestel opnieuw opstarten en de gegevens opslaan.

Scenario 4: Vergrendelingsscherm aanwezig, custom revovery, USB-foutopsporing uitgeschakeld

De volgende beschrijving werkt voor smartphones die een custom recovery hebben zoals CWM (ClockWorkMod) of Team Win Recovery Project (TWRP). Dit is het geval als je een aangepaste ROM hebt geïnstalleerd. De eerste stap is op te starten in de herstelmodus. Van daaruit Kan je de benodigde gegevens naar je computer slepen met behulp van ADB commando's of zelfs door de bestanden te slepen via bestandsbeheer in het geval van TWRP.

De beste manier om op te starten in de herstelmodus is door de knoppen op je smartphone te gebruiken. Om dit te doen, zet het volledig uit. Houd de drie knoppen "Volume up" + "Home" + "Power" (verschilt per toestel) tegelijkertijd ingedrukt en wacht tot het herstelmenu verschijnt. Dat is alles wat je moet doen op je telefoon.

Sluit uw PC aan met de USB-kabel. Zelfs als je de USB-foutopsporing niet hebt ingeschakeld, zal je computer je telefoon in deze staat nog steeds herkennen. Open de command prompt en start "adb.exe". Navigeer met het commando "cd...." vanuit de huidige directory een niveau hoger en met cd in een directory. Voordat je begint met het kopiëren, controleer je eerst de verbinding met de smartphone met behulp van het commando "adb-devices". Als het in de lijst verschijnt, heb je toegang.

Sleep nu alle gegevens van de smartphone naar de PC. Dit kan een tijdje duren, maar je kunt ze daarna onderzoeken. Het commando "adb backup" is hiervoor beschikbaar.

adb backup -all -f :\ back-up.ab

Met de eerste parameter "-all" maak je een bijna volledige back-up van je smartphone. Met de tweede parameter verander je het pad waarin de gegevens worden opgeslagen. Vervang "mijn directory" door het gewenste pad.

Als alternatief is er een interessante grafische gebruikersinterface met de "Ultimate Backup Tool". Start het programma nadat je in de herstelmodus bent opgestart. Back-up opties zijn beschikbaar op de interface. Vooral handig als je ook al je smsjes wilt back-uppen.

De belangrijkste locaties om te back-uppen zijn:

SMS: /data/data/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db

Contacten: /data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db

Agenda: /data/data/com.android.providers.calendar/databases/calendar.db

Notities: /data/data/com.sec.android.app.memo/databases/Memo.db

Whatsapp: /data/data/com.whatsapp/databases/wa.db

en

/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db

Foto's: /storage/emulated/0/DCIM

en/of

/storage/emulated/0/DCIM/Camera

Uiteraard is het back-uppen van foto's in dit geval alleen handig als je deze in het interne geheugen van je toestel hebt opgeslagen en niet op je SD-kaart.

Conclusie

Het maken van een back-up van gegevens zonder toegang tot het scherm kan zeer moeilijk zijn. Maak daarom altijd een back-up van belangrijke gegevens. De synchronisatieprogramma's van de fabrikanten helpen je al een flink stuk op weg. Al het andere kan gemakkelijk worden gebackupt met het adb commando wanneer USB debugging is ingeschakeld of met behulp van Titanium Backup of andere tools. Mocht je toestel al voorzien zijn van een custom recovery, kan je vanuit deze recovery ook heel makkelijk een volledige back-up maken van je smartphone.

De officiële software van de fabrikant kan je hieronder vinden. Deze applicaties zijn jammer genoeg vaak alleen voor Windows, soms voor macOS en bijna nooit voor Linux:

Als je een Samsung-toestel hebt kan je de software hier halen.

Als je een HTC-toestel hebt kan je de software hier halen.

Als je een LG-toestel hebt kan je de software hier halen.

Als je een Sony-toestel hebt kan je de software hier halen.

Als je een Motorola-toestel hebt kan je de software hier halen.

Als je een Huawei of Honor-toestel hebt kan je de software hier halen.

Als je een Xiaomi-toestel hebt kan je de software hier halen.

Als je een Apple-toestel (iPhone of iPad) hebt kan je de software hier halen (Let op, alle andere opties in dit artikel zijn verder niet van toepassing op iPhones).