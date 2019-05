Google's Pixel 3 is grote tegenvaller

Ruth Porat, CFO van Alphabet en Google zegt dat de slechte verkopen onder andere te maken hebben met "de zware promotionele activiteiten in de gehele sector, gezien de recente druk op de markt voor high-end smartphones."

De concurrentie is moordend en zowel gebruikers als reviewers waren in eerste instantie niet te spreken over het toestel toen het werd aangekondigd. De specificaties van het toestel zijn niet zo high-end als die van concurrenten, de gigantische notch, het weglaten van de koptelefoonaansluiting (zeker nadat het bedrijf eerder concurrenten belachelijk maakte die de aansluiting weglieten) in combinatie met de hoge prijs (De Pixel 3 is 150 dollar duurder dan de Pixel 2) heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat gebruikers voor dat geld liever een ander toestel halen.

Het helpt ook niet dat de toestellen van Google slecht beschikbaar zijn. De Pixel-smartphones zijn maar in een handjevol landen in een select aantal winkels te krijgen. Dit werd nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt door Justin Post van de Bank of America, een van de investeerders, die Google's hardwarepraktijken vergeleek met Microsoft:

"Op het gebied van hardware denk ik dat er enige bezorgdheid bestaat dat het Google gewoonweg niet lukt om een sterk verkooptraject [voor smartphones] op te zetten. Het doet ons denken aan Microsoft van 10 jaar geleden. Echt, help ons begrijpen hoe belangrijk die hardwarezaken voor Google zijn en wat de lange termijn visie is," zegt Post in een Q&A-sessie.

Volgende week wordt de Pixel 3a aangekondigd door Google op I/O 2019. De 3a is een midrange-versie van de Pixel 3 met een goedkopere processor en een plastic behuizing. Het is nog niet duidelijk hoeveel dit toestel gaat kosten en het is nog maar de vraag of de Pixel 3a het tij kan keren.

Een goede tip voor Google zou zijn te luisteren naar de consument en niet stoïcijns achter Apple aan te hobbelen. Als gebruikers een smartphone willen met een notch, zonder koptelefoonaansluiting en gedwongen gestures, halen ze wel een iPhone. Kom met iets anders, er zijn steeds meer concurrenten die dat doorhebben en zich op een andere manier onderscheiden.