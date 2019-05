Apple draait recht om te repareren de nek om

Apple en CompTIA hebben gelobbyd tegen Assembly Bill 1163, ingediend door Susan Talamantes-Eggman. Dit wetsvoorstel zou gebruikers en onafhankelijke reparateurs de mogelijkheid geven hun eigen smartphone te repareren en fabrikanten verplichten documentatie en onderdelen beschikbaar te maken om reparatie en onderhoud makkelijker te maken.

Hier zaten fabrikanten uiteraard niet op te wachten zij hebben er flink op los gelobbyd om het wetsvoorstel terug te laten trekken. Dit hebben zij gedaan door FUD te verspreiden onder leden van de Californische Privacy and Consumer Protection Committee.

FUD

Er werd onder andere beweerd dat het repareren van iPhones zo complex is dat gebruikers zichzelf zouden kunnen verwonden. Het per ongeluk doorboren van de lithium-accu zou voor grote problemen zorgen. Ook zouden malafide hackers de wet kunnen misbruiken door beveiligingsmechanismen onklaar te maken.

"Met toegang tot eigen guides en hulpmiddelen kunnen hackers makkelijker de veiligheidsvoorzieningen omzeilen, wat niet alleen de eigenaar van het product schaadt, maar ook iedereen die hun netwerk deelt", aldus de brief, verkregen door Motherboard. "Wanneer een elektronisch product kapot gaat, hebben consumenten verschillende reparatiemogelijkheden, waaronder het gebruik van een geautoriseerd reparatienetwerk van een OEM."

Uitstel, geen afstel

Verschillende experts hebben zich negatief uitgeladen over de brief en het gelobby, vooral omdat het zeer overtrokken is en in sommige gevallen ronduit onzin. "Om voor te stellen dat er veiligheid en veiligheidszorgen met reserve-onderdelen en guides zijn is enkel duidelijk absurd," zegt Nathan Proctor van US PIRG in een telefoongesprek met Motherboard. "We weten dat in het hele land miljoenen mensen zelf hun toestel repareren en nog meer mensen hun apparaten naar onafhankelijke reparatieshops brengen."

Talamantes-Eggman heeft het wetsvoorstel teruggetrokken, maar geeft niet op.

"Vandaag heb ik besloten om wetsvoorstel 1163 uit de beraadslagingen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de consument te halen, met als doel om het wetsvoorstel in januari volgend jaar opnieuw in te dienen. Hoewel dit geen gemakkelijke beslissing was, werd het duidelijk dat het wetsvoorstel niet de steun zou krijgen die het vandaag nodig had, en de fabrikanten hebben genoeg FUD verspreid met vage en ongefundeerde beweringen over privacy en veiligheid.

Ik denk dat we aan de goede kant van deze kwestie staan en dat het wetsvoorstel uiteindelijk zal zegevieren. Helaas zou de presentatie ervan vandaag de zaak niet vooruithelpen, omdat het onze mogelijkheid om volgend jaar verder te werken aan het wetsvoorstel in gevaar zou brengen. Ik zal de komende maanden met leden van de commissie samenwerken om de steun te krijgen die nodig is om het recht op reparatie in Californië te verwezenlijken".

Apple was niet bereikbaar voor commentaar en CompTIA wilde niet reageren.