De 4 beste universele afstandsbedieningen

Als je op zoek bent naar een universele afstandsbediening, zal je vaak horen dat je niet per se zo'n fancy remote hoeft aan te schaffen en dat je nog steeds met een "universele afstandsbediening" van om en nabij de twee tientjes in de weer kan als je gewone zapper breekt, maar dat zijn niet veel meer dan goedkope vervangingen, geen echte universele afstandsbedieningen. Er zijn ook goedkope afstandsbedieningen die je kunt kopen bij installateurs, maar wij richten ons nu voornamelijk op de doe-het-zelf markt, dus die zullen we in dit verhaal negeren.

Beste high end afstandsbediening: Logitech Harmony Elite

De Logitech Harmony Elite is zonder twijfel de compleetste universele afstandsbediening op de markt. Vooral door het grote touchscreen dat het bovenste derde deel van de afstandsbediening domineert zorgt ervoor dat het geheel zeer compleet oogt.

De Elite bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de Harmony Hub, een IR blaster die je aansluit op het lichtnet en die hetzelfde is als de standalone Hub en de Hub die bij de Logitech Harmony Companion wordt geleverd. De Hub wordt geconfigureerd via de smartphone app of via de PC (deze laatste is krachtiger en minder gevoelig voor fouten).

Daarnaast is de afstandsbediening zelf: Net als bij de Companion, een RF-afstandsbediening, wiens primaire taak het is om commando's naar de Hub te sturen, die op hun beurt kunnen worden doorgegeven via infrarood, Bluetooth of Wi-Fi. Echter, in tegenstelling tot de Companion, bevat de Elite ook een extra, geïntegreerde IR blaster, dus als de Hub niet goed zichtbaar is voor alle apparaten, kan de afstandsbediening zo geconfigureerd worden dat deze ook rechtstreeks infraroodsignalen naar je hardware stuurt.

Het verschil hier is hoe de afstandsbediening deze commando's verwerkt. De fysieke toetsen die de onderste twee derde van de afstandsbediening vormen, zijn knoppen die je eigenlijk altijd wel verwacht te vinden op een afstandsbediening, hoewel ze algemeen genoeg worden gehouden om geschikt te zijn voor bijna elk type entertainmentapparaat. Alleen numerieke knoppen ontbreken, die zijn te vinden op de menu's van het aanraakscherm.

Naast de touchscreenbediening biedt de Elite nog een paar andere leuke upgrades ten opzichte van de Companion en Hub. Ten eerste kan de Elite tot 15 apparaten bedienen, terwijl de Hub en de Companion beide beperkt zijn tot acht apparaten. Ten tweede, kan je veranderingen draadloos synchroniseren door op een commando te tikken in de instellingenfunctie van de afstandsbediening zelf. De Hub en Companion moeten fysiek op de computer zijn aangesloten om te synchroniseren als je ze via Windows configureert, dit geldt niet voor de Elite. Tot slot bevat de afstandsbediening een oplaadbare batterij en een docking station, zodat je deze veel minder snel kwijtraakt.

De Harmony Elite is prijzig en kost meer dan sommige van de apparaten die je ermee gaat bedienen en de leercurve is stijl, toch is deze afstandsbediening z'n geld waard en het feit dat je maar liefst 15 apparaten kan bedienen is geweldig. Het aanraakscherm zorgt ervoor dat deze afstandsbediening intuïtiever is dan andere afstandsbedieningen in deze markt.

Runner Up: Logitech Harmony Express

De Harmony Express is maar iets goedkoper dan de Harmony Elite, maar het is nog steeds een zeer goede afstandsbediening die makkelijk is te programmeren. De ingebouwde Amazon Alexa-client zorgt ervoor dat je ook apparaten in je smart-home-opstelling kan bedienen (De Elite kan overigens complexe macro's maken die meerdere apparaten tegelijk kan triggeren).

De Harmony Express heeft niet alle toeters en bellen van de Harmony Elite van het. Deze afstandsbediening heeft geen aanraakgevoelig display, niet zoveel programmeerbare knoppen en kan geen complexe macro's uitvoeren die zowel home entertainment apparatuur als slimme home apparaten bestuurt. Maar verwar zijn schijnbare eenvoud niet met een gebrek aan vermogen. De Express kan veel doen van wat de Elite kan voor veel minder geld, en omdat hij Amazon's Alexa onboard heeft, kan hij sommige dingen doen die de Elite niet kan.

Een van de beste punten van de Harmony-reeks is altijd al de uitgebreide bibliotheek van afstandsbedieningscodes geweest die in de cloud zijn opgeslagen. Jij vertelt de Harmony Express mobiele app - beschikbaar voor Android en iOS - over de apparatuur die je wilt bedienen, en het downloadt de codes naar de afstandsbediening. Dit proces is nog makkelijker met de Express, omdat het veel hardware op zijn eigen manier kan detecteren.

Beste midrange afstandsbediening: Caavo Control Center

De Caavo Control Center is al een tijdje uit, maar kreeg een grote update in mei 2019 die een groot aantal nieuwe functies toevoegde, waaronder nieuw ouderlijk toezicht waarmee je kunt controleren wat je kinderen op tv kijken. We kwamen een paar bugs tegen bij de lancering en hopen dat ze in korte tijd worden opgelost. Caavo heeft ook 40 procent van de prijs afgehaald, maar ze zullen dat snel terugverdienen door de hogere kosten van het optionele abonnementsplan dat nodig is om te profiteren van de meeste van deze nieuwe functies. De hardware zelf is niet veranderd en blijft beperkt tot het bedienen van slechts vier HDMI-apparaten, dus het is nog steeds niet de juiste keuze als je thuisbioscoop is volgestampt met A/V-componenten.

Je zult onmiddellijk merken dat je je telefoon nu kunt gebruiken als universele afstandsbediening voor elk Caavo-apparaat waarop je bent ingelogd. De mobiele afstandsbediening van de app heeft ongeveer dezelfde lay-out als de fysieke afstandsbediening van Caavo, maar het is even wennen en minder intuïtief. Voor gebruikers die echt willen minimaliseren, die "de tv vanaf elke plek bedienen" functies nodig hebben, of die gewoon een tweede afstandsbediening willen hebben, is het een leuke aanvulling, vooral omdat het niets extra kost.

Aan Caavo zijn family control-functies toegevoegd, en deze zijn ook toegankelijk via de bijgewerkte app. Hier kan je een Caavo-televisie op afstand monitoren, machtigingen instellen op wat je kunt bekijken op basis van de beoordeling en zelfs een bericht sturen dat opduikt op de externe TV.

Voice search is ook ingebouwd in de app, maar werkt op dit moment helaas nog niet zoals zou moeten. De app heeft ook een functie waarmee je een universele watchlist van streamingtitels kunt maken, maar je kunt je bestaande lijsten niet importeren van streaming diensten, wat dit een vervelend proces maakt. Ik ben niet geïnteresseerd in het handmatig toevoegen van tientallen items uit mijn Netflix en Prime kijklijsten zodat ik ze allebei op één scherm kan hebben.

Ondanks dat dit een van de beste midrange-afstandsbedieningen is, raden wij toch aan de bijbehorende software niet te veel aandacht te geven.

Beste budget afstandsbediening: Logitech Harmony 665

Ja, weer Logitech, we kunnen er niks aan doen. Voor slechts 50 euro krijg je deze ongelooflijk capabele afstandsbediening, een op zichzelf staand model met een klein LCD-scherm dat contextuele informatie weergeeft, afhankelijk van welk apparaat je gebruikt. Weet je niet meer wat je geprogrammeerd hebt met een willekeurige knop? Deze afstandsbediening geeft je een aanwijzing.

De Harmony 665 van Logitech is een klassiek vormgegeven, monolithische afstandsbediening die de kosten laag houdt door een aantal functies weg te laten die alleen echte power users nodig hebben.

De 665 is een losse afstandsbediening, dus er is geen Logitech Harmony Hub nodig om hem te bedienen (in tegenstelling tot Logitech's Harmony Companion en Harmony Elite modellen). Ondanks die beperking is het verrassend goed in staat om dezelfde multi-stap acties te ondersteunen die de krachterige Harmony afstandsbedieningen bieden, plus programmeerbare bediening voor maximaal 10 apparaten. (Dat zijn trouwens meer apparaten dan de Harmony Companion.) Twee AA-batterijen leveren de stroom voor het systeem.

Laat je vooral niet misleiden door de lage prijs, Het zit absoluut vol met features en knoppen, elk programmeerbaar op basis van het apparaat dat je bedient, en de afstandsbediening bevat een klein 1 inch-vierkant scherm (geen touchscreen) dat de functies nog verder uitbreidt. Dit scherm is bijzonder handig, want als je vooral houdt van het programmeren van snelkoppelingen, dan weet je nooit meer welke knop je aan welk commando hebt toegewezen. Op het kleine scherm zie je de naam van elke opdracht in tekst, naast een van de vier aangrenzende knoppen, wat de navigatie aanzienlijk vereenvoudigt. De afstandsbediening is ook volledig verlicht, wat altijd handig is.

Dat alles gaat echter ten koste van de ergonomie en de gebruiksvriendelijkheid. Het is zo groot en log ding ik het vaak makkelijker vond om met twee handen bij bepaalde knoppen te komen. Dit is echter een kleine issue waar niet iedereen last van zal hebben, laat je daar vooral niet door tegenhouden.

Hub vs stand alone

De Harmony-lijn van Logitech kan worden onderverdeeld in twee kampen: afstandsbedieningen die werken met een bridge en standalone afstandsbedieningen die dat niet doen. De bridge, de Harmony Hub genaamd, is een enkel apparaat dat gebundeld is met afstandsbedieningen over het hoogste punt van Logitech's Harmony lijn. (Zie de afstandsbediening als slechts een accessoire dat het werken met de hub makkelijker maakt.)

De Hub kan worden aangesloten op het lichtnet en werkt als een massieve IR-blaster. Het geeft ook Wi-Fi en Bluetooth-opdrachten door, wat betekent dat je met behulp van afstandsbedieningen met Hub-ondersteuning meer dan alleen de hardware onder je tv kunt bedienen. Als je je telefoon als afstandsbediening wilt gebruiken, koop dan een systeem met de Hub.

De standalone afstandsbedieningen zijn precies dat: Je programmeert ze via je PC, maar het zijn gewoon standaard infrarood-afstandsbedieningen on steroids. Met deze afstandsbedieningen kan je je telefoon of tablet niet gebruiken.

Merk op dat, welke van de Harmony-afstandsbedieningen je ook kiest, er een leercurve van toepassing zal zijn. Het programmeren van afstandsbedieningen via de PC-app van Logitech (of mobiele app, in het geval van Hub-ready afstandsbedieningen) is eenvoudig om mee te beginnen, maar het beheersen ervan is niet erg intuïtief, en deze apps kunnen traag en soms buggy zijn. Nadat er wijzigingen zijn aangebracht via een app, zal je afstandsbediening gesynchroniseerd moeten worden met de app, een handmatig proces dat omslachtig kan zijn. Kortom: Als je een Harmony-afstandsbediening wilt halen, wees dan bereid om er wat tijd aan te besteden.