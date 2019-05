Deze robot mag je helemaal verrot schelden

Michael Luria en co-auteurs Amit Zoran en Jodi Forlizzi presenteerden hun paper over de catharische objecten op de CHI-conferentie over menselijke factoren in computersystemen die deze maand in 2019 in Glasgow werd gehouden. De onderzoekers zeggen dat de hedendaagse technologie zich vooral richt om negatieve emoties zo snel mogelijk weg te werken en vooral te focussen op het positieve.

"Technologie is vaak ontworpen om positieve emoties te ondersteunen, maar het is niet gebruikelijk om mensen te helpen om te gaan met negatieve emoties zoals verdriet, woede of eenzaamheid (deze moeten vaak zo snel mogelijk worden omgezet in positieve emoties).... Nu technologie een centrale rol krijgt in de vormgeving van het dagelijks leven en steeds socialer wordt, is er misschien wel ruimte voor interactie met sociale en persoonlijke negatieve emoties," zo valt te lezen in de paper.

De wetenschappers presenteerden drie prototypes die elk zijn ontworpen om met een ander type negatieve emotie om te gaan.

"Object 1 voelt wanneer het wordt aangeprikt met een scherp voorwerp. Het reageert in zijwaartse bewegingen die aangeven dat het de pijn heeft geabsorbeerd. Wanneer er te veel voorwerpen worden ingebracht, blijft het schudden totdat alles is verwijderd, om de voltooiing van een katharsiscyclus te bevorderen.

Object 2 stelt de gebruiker in staat om mondeling frustratie uit te drukken door middel van vloeken. Het object herkent vervloekende woorden, "absorbeert" ze en "gebruikt" ze als lichtenergie.

Object 3 is een popachtig prototype dat op een irritante manier lacht als het voelt dat de gebruiker boos is. Het doel is om de gebruiker aan te moedigen om zijn emotionele toestand fysiek uit te drukken met behulp van de pop. Als de gebruiker het zachte prototype ergens tegenaan stoot, stopt hij met lachen en evalueert hij opnieuw de behoefte van de gebruiker aan extra catharsis.

Object 4 stelt de gebruiker in staat om een gepersonaliseerde boodschap te creëren en deze vervolgens te vernietigen. De gebruiker schrijft een bericht en stopt deze in een keramische tegel om die vervolgens stuk te slaan met een hamer. Het resultaat is dat de tegel breekt, oplicht en geluid maakt. Het object stelt de gebruiker in staat om een specifieke bron van frustratie aan te pakken zonder schade aan te richten, en om het artefact te gebruiken om hun katharsische actie te documenteren en te reflecteren." legt Luria uit in een interview met IEEE.

In de onderstaande video zie je een demonstratie van de apparaten in actie. "We willen onze agressie niet uiten tegenover anderen, maar we laten die energie ook vaak niet ontsnappen als we alleen zijn. Misschien is er een veilige ruimte om negatieve emoties uit te drukken in combinatie met technologie," aldus Luria.