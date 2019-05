Wat te doen als je Mac je schijf niet juist verwijdert

Als je een schijf koppelt in Finder, zou je verwachten dat ie daar blijft. Als een externe harde schijf of SSD die voorheen betrouwbaar was zichzelf opeens loskoppelt, duidt dat op een probleem aan de horizon. De melding Schijf niet juist verwijderd krijg je normaal gesproken te zien als je een kabel lostrekt of de stroomvoorziening uitschakelt zonder de schijf eerst uit te werpen via het uitwerpsymbooltje in Finder.

Soms verschijnt deze melding om andere redenen en dat is nooit een goed teken. Sommige lezers hebben gemerkt dat dit probleem te maken heeft met de systeemsoftware en ze doorlopen de standaard van hardwaretroubleshooten om het issue te verhelpen, zoals het NVRAM opnieuw instellen, resetten van de SMC, et cetera.

Dat is de moeite waard, omdat deze acties niets kapotmaken. Maar als onverwacht uitwerpen blijft gebeuren, is het raadzaam om onmiddellijk te back-uppen. Je kunt hierbij andere problemen tegenkomen, maar het is een belangrijke stap om een werkende kopie te hebben, omdat de hardware mogelijk op het punt van falen staat - of tenminste dat de schijf lastig te benaderen is terwijl je een oplossing zoekt.

Hier volgen vijf mogelijkheden en gerelateerde ideeën voor troubleshooten:

De kabel is slecht. Een kabel die het begeeft komt vaker voor bij schijven die regelmatig worden gekoppeld en losgehaald. Maar zelfs als je de kabel nooit hebt aangeraakt of losgehaald in al die jaren dat je de externe schijf hebt aangekoppeld, kan de kabel stukgaan. Dat is zelfs zo als je eentje hebt van een bedrijf met goede kritieken. Vervang de kabel voor een andere, omdat dit de goedkoopste en makkelijkste manier is om het euvel te identificeren.

De stroomaansluiting maakt slecht contact. Controleer of de plug stevig is aangesloten in de drive en dat de stekker niet beweegt in het stopcontact. Als je een drive hebt met een stroomlichtje naast een activiteitsledje, kijk dan of deze soms knippert of anderszins onregelmatig is. Zelfs mét zo'n lampje is het vaak lastig om te beoordelen of de adapter het probleem is, omdat adapters weinig uniform zijn onder fabrikanten (of zelfs tussen modellen van dezelfde maker). Het is misschien nodig dat je contact opneemt met de leverancier of online technische ondersteuning zoekt. Het bedrijf kan mogelijk bepalen of de adapter het probleem is en je een vervangend exemplaar sturen.

De behuizing is niet goed meer. Ook hiervan is de diagnose lastiger te stellen. Een schijf zelf heeft zijn eigen besturingssysteem, printplaat and chips, maar ook de behuizing heeft componenten, firmware en een voeding (tenzij hij stroom krijgt via usb of Thunderbolt 3). Als je vermoedt dat de schijf in orde is, maar het kastje waar hij in huist een probleem heeft, kun je wellicht de schijf verplaatsen naar een andere behuizing. Deze kastjes hoeven niet zo prijzig te zijn, voor een eurootje of 15 heb je er eentje.

De schijf is aan het sterven. Vaak zijn dit soort foutmeldingen voorbodes van iets wat misgaat en moderne schijven voeren diagnostische analyses door in een intern log. Helaas heeft Apple geen tool die je makkelijk en direct toegang tot deze informatie geeft voor analyse. Ik gebruikte onlangs DriveDx van Binary Fruit en daarmee kon ik twee drives analyseren om data te redden voor het te laat was. De ene had corrupte bestanden en macOS ondervond problemen als hij deze probeerde aan te spreken. De andere leek beter af te zijn, maar begon zichzelf plotseling uit te werpen en moest ik ook vervangen.

De Peripheral Bus is kapot aan het gaan. Dit is de minst waarschijnlijk optie, maar het is erg lastig om het falen van de bus waar aansluitingen doorlopen te herkennen. Ik ontdekte dit probleem enkele jaren geleden op een Mac mini en het leidde tot erg veel verloren tijd en tijdrovende acties om data te herstellen.

M'n beste advies? Stel het analyseren waar de vreemde loskoppelingen vandaan komen niet uit, omdat er al iets mis aan het gaan is en/of omdat het alleen maar erger zal worden.