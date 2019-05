De 4 Beste externe harde schijven

WD My Passport 4TB

Deze harde schijf is al een tijdje op de markt, maar gooit nog steeds zeer hoge ogen. Hoewel het een tikje of twee keer langzamer is dan andere back-upschijven (zoals onze runner-up, bijvoorbeeld), weet deze schijf tijdens het wegschrijven van kleine bestanden toch nog steeds de modernere schijven goed bij te houden (prijs/prestatietechnisch dan).

Bij het sequentieel wegschrijven van data (grote bestanden), zal de schijf enkele concurrenten voor moeten laten, maar ook hier zorgt de lage prijs ervoor dat het de moeite waard is. Deze schijf is misschien niet flitsend of supersnel, maar voor de meeste mensen die slechts één keer per maand back-ups maken en deze vervolgens terug in een lade stoppen, maken die dingen niet zo veel uit als het gaat om de prijs, capaciteit en betrouwbaarheid.

WD biedt niets bijzonders zoals LaCie's dual FAT/NTFS of HFS+ partitioneringsprogramma, maar je kunt daarvoor de Windows OS X of Linux systeemprogramma's gebruiken. WD biedt wel back-upsoftware; een hulpprogramma voor het controleren van de status en het veilig wissen van de schijf en encryptiesoftware voor het omgaan met gevoelige gegevens. Dit is een zeer mooie softwarebundel gezien het feit dat het My Passport in wezen de instap USB-schijf van het bedrijf is.

Seagate Backup Plus Portable

Seagate's iets grotere en iets snellere Backup Plus Portable is een prachtige runner up. Net als de WD hierboven, is het een USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) schijf. Het is een schijf met een maximale capaciteit van 5TB in één enkele schijf en kan ook worden gebruikt in 1TB, 2TB en 4TB. Er is zelfs een "snelle" 4TB versie die twee harde schijven in RAID gebruikt voor betere prestaties.

In onze tests van de 4TB versie, vonden we de Seagate iets sneller met grote bestandsoverdrachten (denk aan films) maar trager met kleine bestandsoverdrachten (denk aan Office-documenten). Het is echter nog steeds een waardige runner-up.

Seagate biedt een installatiehulpprogramma waarmee je je kan registreren, de Seatools of Dashboard back-uphulpprogramma's kunt downloaden en garantie voor gegevensherstel voor 10 dollar voor twee jaar, of 15 dollar voor drie jaar. Er is geen beveiligingssoftware gebundeld met deze schijf. Als je wilt beveiligen met een wachtwoord, kijk dan naar WD en anderen of maak gebruik van de versleutelingsmogelijkheden van je besturingssysteem.

In tegenstelling tot de andere schijven in dit artikel is de Backup Plus Ultra Slim, zoals de naam al doet vermoeden, met 9,6 mm lekker plat. Met een volledige kunststof behuizing is de Seagate-aandrijving licht van gewicht, maar toch goed gebouwd om stoten te overleven. De bovenkant van de behuizing heeft een mooi patroon.

In Windows krijg je in totaal 1863 GB (1.8 TB) aan opslagruimte. De schijf wordt geleverd met twee jaar garantie en bevat geen hardwareversleuteling.

De schijf wordt geleverd met de Seagate Dashboard software. Via de software kan je een regelmatige PC-back-up instellen, maar je kan ook direct een back-up van je mobiele telefoon maken en inhoud direct op sociale media delen. Er is ook de mogelijkheid om cloud-opslag toe te koppelen aan de schijf, waar je twee jaar lang 200GB, gratis opslag krijgt met Microsoft's OneDrive. Je kunt Dropbox en Google Drive ook gebruiken om een back-up van je bestanden te maken.

Toshiba Canvio Connect II 3 TB

Als je op zoek bent naar een draagbare schijf met een hoge capaciteit die in verschillende maten en kleuren wordt geleverd, dan zal de Toshiba Canvio Connect II 3TB je zeker aanspreken. Dankzij een USB 3 interface kan de Canvio lekker snel data overpompen. We zagen 131 MB/s bij het lezen van grote bestanden en 135 MB/s bij het schrijven ervan in CrystalDiskMark's sequential tests. Dit is redelijk goed voor een 5400rpm harde schijf.

Voor kleine 4 KB bestanden valt de prestatie van behoorlijk tegen. De Connect II kan slechts een halve megabyte lezen en 1,2 MB/s schrijven.

De schijf is niet verbazingwekkend licht met 230g en het is onwaarschijnlijk dat deze in je zak past, met afmetingen 109x78x19,5mm. Maar hij is nog steeds bij uitstek draagbaar.

Toshiba levert aardig wat software mee waaronder NTI Backup Now EZ en Pogoplug PC. Met deze laatste kan je op afstand toegang krijgen tot de inhoud van de schijf, maar alleen als de pc waarop hij is aangesloten ingeschakeld blijft. Wij raden voor deze functie echter een NAS aan.

Toch krijg je 10 GB aan cloud-opslag met Pogoplug, dus er zijn voordelen. De schijf is geformatteerd met NTFS, maar de handige Tuxera software stelt je in staat om de schijf aan te sluiten op de Mac zonder deze te formatteren.

Freecom mHDD Slim 1TB

Seagate is niet de enige die loopt te pronken met extra platte externe harde schijven. De Freecom mHDD Slim 1TB is een vrij dure draagbare harde schijf, maar biedt een aantrekkelijk design en solide bouwkwaliteit.

We waren onder de indruk van het grote aantal bruikbare softwarepakketten die bij de schijf waren geleverd. Nero Backup Essentials wordt gebruikt voor het maken van back-ups van bestanden. Green button energy saver wordt gebruikt om het energieverbruik te verminderen voor wanneer de schijf niet wordt gebruikt. Hard drive Eraser and Formatter zorgt ervoor, zoals de naam al suggereert dat je je schijf makkelijk en snel kan leeghalen en formatteren.

We vonden alle software eenvoudig te gebruiken en ze namen niet al te veel werkgeheugen in beslag. Het installatieproces is ook eenvoudig, in tegenstelling tot andere fabrikanten van harde schijven die je naar de software laten zoeken, heeft Freecom ze allemaal in de hoofdmap van de harde schijf geplaatst.

De Freecom mHDD Slim heeft een zeer respectvolle sequentiële snelheid van 134,1MB/s lezen en 132,8MB/s schrijven. Dit zet het in lijn met andere draagbare harde schijven op de markt, zoals de Seagate Backup Plus Ultra Slim en Toshiba Canvio Connect II.

Net als andere draagbare schijven op de markt heeft de Freecom mHDD Slim een lage 4KB-benchmarksnelheid van 0,6 MB/s lezen en 1,4 MB/s schrijven. Dit maakt het langzaam voor het overbrengen van kleinere bestanden. Daarom kan de schijf het beste gebruikt worden voor het wegschrijven van grote bestanden.