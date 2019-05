De 10 beste slimme speakers van 2019

Uit een Smart Home Monitor-onderzoek blijkt dat op dit moment bijna een half miljoen Nederlandse huishoudens een slimme speaker hebben. Hoewel het nog niet echt storm loopt (slechts drie procent overweegt zo'n speaker op korte termijn te halen), zien en horen wij wel regelmatig dat gebruikers willen weten welke speakers nou de beste zijn.

Wij zijn deze apparaten al enige tijd aan het testen (via ons internationale netwerk) en hebben de beste speakers voor je op een rijtje gezet.

Sonos One

De Sonos One is een slimme luidspreker van topkwaliteit, in wezen een Play:1-luidspreker met ingebouwde Alexa en Google Assistant voice-control. We hadden graag een aantal Sonos-gerelateerde spraakopdrachten gehad die de meeste mensen zullen verwachten.

Deze speaker is duurder dan veel andere slimme luidsprekers, maar het is het extra waard als je die toch al op zoek was naar slimme speakers. En in vergelijking met niet-Sonos rivalen biedt het veel betere bouwkwaliteit en geluid.

Sonos heeft een Gen 2-versie van de Sonos One uitgebracht, met verbeterde interne hardware waaronder de toevoeging van Bluetooth Low Energy (BLE), een vernieuwde processor en meer geheugen. Voor zover we kunnen zien, hebben deze geen invloed op de geluidskwaliteit of veel andere zaken, maar we mogen niet klagen.

De Sonos One is groter dan de Google Home, maar compact genoeg om in kleine ruimtes te passen. Het duidelijke verschil tussen de One en de Play:1 is het bedieningspaneel aan de bovenkant, dat vlak is in plaats van verzonken.

Net als de nieuwe generatie Play:5, heeft het aanraakgevoelige knoppen en ook een set van zes microfoons voor belangrijke interactie met de slimme assistent - een snelle tik zal de microfoons dempen voor de privacy.

Amazon Echo Dot (generatie 3)

De nieuwste Echo Dot heeft een stuk betere geluidskwaliteit dan z'n voorgangers en is zo goedkoop dat je er meerdere op strategische plekken in je huis kan plaatsen. Deze versie is daarnaast ook nog eens groter en heeft een strook stof rond de rand die ook dienst doet als luidsprekerrooster en het apparaat er wat mooier uit laat zien.

Voor de rest ziet de Dot er hetzelfde uit en je krijgt dezelfde vier knoppen bovenop voor het regelen van het volume, het dempen van de microfoons, het stoppen van alarmen of het activeren van Alexa zonder haar naam te zeggen.

Het oude model had zeven microfoons, maar het nieuwe model heeft er vier - daarom zijn er vier gaten bovenop. Het werkt echter net zo goed, wat betekent dat het af en zal reageren, hoewel niemand "Alexa" heeft gezegd en zal moeite hebben om je te horen wanneer de muziek luid speelt of als er veel omgevingslawaai is. In het algemeen, en in een relatief rustige omgeving, is het apparaat zeer betrouwbaar.

Een van de subtielere veranderingen is dat hij nu wordt geleverd met een 15W voeding en geen microUSB-ingang meer heeft. Dit is vervelend, want een van de leuke dingen aan de originele Echo Dot was dat je hem vanuit een USB-powerbank kon gebruiken en er een draagbare slimme luidspreker van kon maken.

Natuurlijk, Alexa is alleen nuttig met een Wi-Fi-verbinding, maar als je wat buiten muziek wilde, kon je een power bank pakken en je Dot meenemen in de tuin.

Ben je niet van plan je Echo aan te sluiten op je receiver en wil je toch muziek luisteren? Dan kan je beter voor de normale Echo gaan. De tweede generatie is daarvoor een mooie oplossing. Heb je andere IoT-hardware in je huis hangen die gebruik maakt van het ZigBee-protocol, dan kan je het beste gaan voor de Amazon Echo Plus.

Google Home

De originele en standaard Google Home is aantoonbaar nog steeds een van de beste slimme speakers op de markt: zorgvuldig uitgebalanceerde goede audiokwaliteit met grote functionaliteit en een ongelooflijke prijs.

De speaker van Google moet het wel opnemen tegen andere slimme hardware uit Google's koker: Google Home Max die het best is op het geluid (tegen een veel hogere prijs), en Nest Hub die een display toevoegt maar de audiokwaliteit opoffert. Google Home Mini is ook goedkoper, maar als je van de Mini houdt, is dit het apparaat dat je de volgende keer wilt kopen.

Google Home beantwoordt al onze vragen, vermaakt ons, houdt ons op de hoogte en doet zelfs onze lichten aan en uit.

Vind je de normale Google Home te duur? Kijk dan eens naar de Google Home Mini. De prijs is laag genoeg om mensen aan te spreken die voor het eerst een slimme luidspreker willen uitproberen, en het is ideaal voor diegenen die deze willen koppelen met andere Google Home apparaten om audio en uitzendingen in het hele huis te streamen. Terwijl de duurdere Google Home apparaten zich thuis zouden kunnen voelen in de keuken of woonkamer is Google Home Mini ideaal voor de slaapkamers.

Audiofielen zullen niet onder de indruk zijn van Google Home Mini's weergave van lage en middentonen, maar we zijn niet allemaal audiofielen. Veel gebruikers zullen zeer tevreden zijn met de hoge tonen, en voor het dagelijkse gesprek met de Assistant is de 40mm driver voldoende. Nu dat je een Bluetooth-luidspreker kunt aansluiten, is er in ieder geval een oplossing voor dit probleem.

Geen receiver of externe speaker? Ga dan voor de Google Home Max. Dit is een enorme luidspreker met meer vermogen dan je in eerste instantie zou verwachten.

Het is perfect in staat om een huisfeestje mee te geven. Het is op een vergelijkbaar niveau als de Sonos Play:5, maar met de toevoeging van slimme functionaliteit via Google Assistant.

Het is wel groot en duur in vergelijking met andere slimme luidsprekers, maar daar krijg je dan ook een goede geluidskwaliteit voor terug.

Apple HomePod

Ook Apple's slimme speaker produceert een verrassend goed geluid, zeker gezien de maat van de speaker. De HomePod is echter niet alleen een AirPlay-luidspreker. Dankzij Siri, kan je het gebruiken voor vele andere taken - net als met Amazon's Alexa en Google's Assistant. Van het controleren van het weer, het nieuws, tips en muziek tot het instellen van herinneringen, alarmen en timers, Siri is een behoorlijk capabele assistent. Het kan ook al je HomeKit-apparaten bedienen, zoals verlichting, verwarming en schakelaars.

Zoals je zou verwachten werkt Apple's Homepod uitstekend, mits je huis vol Apple-producten staat. Het is ontworpen om te werken binnen het Apple-ecosysteem en hij doet dit uitzonderlijk goed. En als je al hebt geïnvesteerd in deze wereld, is de HomePod een geweldige aanvulling. Is dat echter niet het geval, krab je dan nog eens achter de oren. Het is namelijk hierom de minst flexibele slimme speaker aangezien het lang niet zoveel ondersteunt als de rest in dit artikel. Kan je daarmee leven? Dan is het nog steeds een zeer goede keuze, al is het alleen maar voor Apple Music.

UE Megablast

De UE Megablast biedt volledige Alexa-ondersteuning, wat betekent dat de virtuele assistent alles kan doen wat Amazon's officiële Echo-speakers kunnen. Dat betekent muziek streamen via TuneIn, Amazon Music en nog veel meer, samen met de mogelijkheid om vragen te beantwoorden, controle over slimme woonaccessoires te hebben en het luisteren naar het laatste nieuws, allemaal door het te vragen.

Het heeft geen Echo of Dot nodig om mee te koppelen en hoeft ook niet verbonden te zijn met een smartphone om vragen te beantwoorden. Na de installatie maakt de speaker automatisch verbinding met je Wi-Fi-netwerk wanneer het is ingeschakeld. Het biedt een nieuwe manier om Bluetooth-luidsprekers te gebruiken; in plaats van je smartphone. Je hoeft niet langer afspeellijst op te roepen en op play te drukken, je kan simpelweg zeggen "Alexa, play music I might like" en het zal muziek afspelen op basis van je luistergeschiedenis.

Het is snel, het is eenvoudig en voelt veel natuurlijker, allemaal mogelijk gemaakt door de altijd aangestuurde Alexa-detectie en de ingebouwde far field voice tech. Toegegeven, het heeft een beetje moeite om het activeringswoord te detecteren als het volume hoog staat, maar op dat gebied is er weinig verschil met de officiële apparaten van Amazon.

En in tegenstelling tot andere Bluetooth-luidsprekers met Alexa-functionaliteit, waarvoor je een knop moet indrukken voordat je het commando kunt geven, luistert de UE Megablast altijd naar handsfree activering en commando's.

Het is een indrukwekkende speaker en nog indrukwekkender als je bedenkt dat de luidspreker vier actieve drivers en twee passieve radiators moet aansturen en zo een indrukwekkend, ruimtevullend, kwalitatief hoogstaand geluid produceert.

JBL Link 300

De JBL Link 300 is een krachtige slimme speaker met een geluidsprofiel dat de bas onmiskenbaar op de eerste plaats zet, maar nooit laat domineren ten koste van iets anders.

Het bevat ook ingebouwde Google Assistant-ondersteuning, met een eenvoudige setup en het volledige scala aan Google Home functies, dit alles tegen een prijs die Google niet weet te evenaren.

Als je tevreden bent met basrijk geluid en het niet erg vindt dat de speaker je af en toe niet goed verstaat, dan is dit een mooie speaker voor jou.

Netgear Orbi Voice

De Orbi Voice is erg duur in vergelijking met concurrenten, maar je moet rekening houden met de manier waarop je meerdere producten in één koopt. Het is een slimme luidspreker met Alexa en een mesh Wifi-netwerk, en als je al een Orbi-kit hebt, dan kun je de Voice los aanschaffen.

We houden van het idee om iets dat je normaal gesproken zou verbergen te combineren met iets nuttigs als een slimme luidspreker. Voeg daarbij dat dit een van de snelste mesh-netwerken is die we hebben getest, een mooie alles-in-een-oplossing.

De luidspreker zelf werkt zeer goed, met een helder, gedetailleerd geluid dat goed werkt, zelfs met lage bandbreedte streaming audio (zoals Spotify).

De bas zou iets steviger kunnen zijn, maar dat is een veel voorkomende zwakte van compacte luidsprekers zoals deze, en de Orbi Voice is meer dan krachtig genoeg voor het afspelen van muziek in een slaapkamer of misschien zelfs om je netwerk uit te breiden naar de tuin, zodat je een BBQ kunt verrijken met wat muziek.

En natuurlijk bevat de luidspreker ook een reeks van vier afzonderlijke microfoons, zodat hij kan luisteren naar spraakopdrachten. Als je eenmaal de gegevens van je Amazon-account hebt ingevoerd, werkt de Orbi Voice net als een van Amazon's Echo-speakers, zodat je Alexa hard aan het werk kan zetten.

Je kunt zelfs Alexa gebruiken om je netwerk te "besturen", met opdrachten zoals: "Alexa, ask Netgear to enable the guest network" altijd handig om bezoekers snel toegang te geven, maar dit netwerk niet te pas en te onpas open te hebben staan.

Maar vreemd genoeg, voor een apparaat dat zowel een spreker als een router bevat, heeft de Orbi Voice niet alle diensten beschikbaar. De Orbi Voice kan alleen worden gebruikt om muziek af te spelen van een handvol streaming services, waaronder Spotify, Deezer en Amazon Music. Maar er is geen ondersteuning voor zaken als Apple Music of Tidal.

De Orbi Voice bevat ook geen Bluetooth-streaming, dus er is geen mogelijkheid om muziek af te spelen die je op een computer, smartphone of tablet hebt opgeslagen. Deze beperkingen kunnen voor sommige mensen een belemmering vormen, dus kijk op de website van Netgear om te zien of deze de muziekdiensten ondersteunt die je het liefst gebruikt.