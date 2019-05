Backlight problemen met je MacBook Pro? Apple fixt het gratis

De backlight van het scherm flikkert regelmatig of valt helemaal uit als de MacBook wordt opengeklapt. Dat komt doordat de flexkabel, die het scherm verbindt met het moederbord te kort is en daardoor veel te snel slijt. Gebruikers hebben hierover vaak geklaagd bij Apple, maar het bedrijf wilde niet toegeven dat het een structureel probleem was.

Het stak gebruikers vooral dat zij in sommige gevallen meer dan 600 dollar moeten neertellen om dit probleem (bekend als de Flexgate) op te lossen als het zich voordeed na de garantieperiode. Boze gebruikers maakten daarop een petitie aan en deze is door de jaren heen door meer dan 19.000 mensen getekend.

Na het verlopen van de garantie zochten gebruikers hun heil bij 3rd party reparatiediensten, waaronder iFixit en zo werd ontdekt dat het probleem te wijten is aan een te korte kabel. Het feit dat Apple, volgens iFixit, in nieuwere modellen (uit 2018) wel een langere kabel gebruikte gaf aan dat het bedrijf wel degelijk op de hoogte is van dit structurele probleem.

Toegegeven

Apple heeft nu eindelijk toegegeven en geeft gebruikers de mogelijkheid hun laptop gratis te laten repareren. Mensen die hun laptop al eerder tegen betaling hebben laten repareren kunnen hun geld terugkrijgen. Het gaat om modellen die tussen oktober 2016 en februari 2018 zijn aangeschaft.

De petitie wordt echter niet gesloten omdat Apple dit alleen doet voor de 13 inch-modellen uit 2016 terwijl 2017 15-inch modellen dit probleem ook hebben.

Apple was niet bereikbaar voor commentaar.