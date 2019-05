Deze oude Windows XP-laptop kost je een miljoen

Het gaat om een oude Samsing NC10 netbook met een 14 GB harde schijf die is besmet met BlackEnergy, DarkTequila, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig en WannaCry(pt) en wordt als kunstwerk genaamd "The persistence of Chaos" aangeboden. Dit kunstwerk is gemaakt door de Chinese internet artist Guo O Dong in samenwerking met het beveiligingsbedrijf Deep Instinct.

"Deze stukjes software lijken zo abstract, bijna nep met hun grappige, griezelige namen, maar ik denk dat ze benadrukken dat het web en het echte leven geen verschillende ruimtes zijn," zei Guo in een e-mail naar Vice. "Malware is een van de tastbaarste manieren waarop het internet uit je monitor kan 'springen' en je kan verrassen. De laptop is airgapped zodat de malware zich niet verder kan verspreiden.

Je kan hier op het kunstwerk. De veiling is nog vijf dagen actief.