Philips Brilliance 499p UltraWide monitor review

De Philips Brilliance 499p(9H1/00) is een scherm dat speciaal is gemaakt voor bedrijven waar met veel (en grote) documenten en/of meerdere systemen tegelijk wordt gewerkt, hoewel het scherm natuurlijk ook de harten van hardcore gamers wat sneller doet kloppen. Het 32:9 SuperWide-scherm heeft een diagonaal van 49 inch en is zo groot dat deze met twee personen vervoerd moet worden en uit een speciale manier uit de doos gehaald moet worden. Let er daarbij op dat je je goed aan de aanwijzingen uit de handleiding of op de doos houdt, zoals je wellicht in onze klungelige unboxing-video hebt gezien is er wel degelijk een manier het scherm uit te pakken zonder de doos te slopen.

Het scherm heeft ongeveer dezelfde look als de eerder door ons geteste Briliance 241b: vrij dunne bezels, een geborstelde aluminium-look, dezelfde knoppenlay-out en bijna dezelfde menustructuur. De Brilliance 499p wordt geleverd met een in hoogte verstelbare voet die 20 graden kan worden gekanteld. De monitor zelf bevat verder een 3.5 mm jack-aansluiting, 3 USB 3.0 A Downstream-poorten (waarvan een snellader), Ethernetaansluiting, 1 USB 3.0 B Upstream-aansluiting, 1 USB 3.0 C Upstream-poort, Displayport, 2 HDMI-poorten, speakers en een Windows Hello compatible webcam.

De Brilliance 499p heeft een 49 inch 5K (5120 x 1440) HDR VA LCD paneel aan boord met een helderheid van 450 cd/m2. De responstijd van het paneel is zo'n 5 ms (van grijs naar grijs) en de contrastverhouding is 3000:1. Met het uiterlijk van het scherm zit het wel snor. De monitor is lekker plat en hoewel ik eigenlijk geen fan ben van schermen met een kromming, wende dit heel snel. De bezels zijn platter dan gemiddeld, maar de interne rand aan de bovenkant, linker- en rechterkant is wel wat dikker dan die van z'n kleinere broertje, de 241b. De onderste bezel is, net als de andere Philips monitoren voorzien van een brushed aluminum-look, maar is gewoon van plastic.

Bediening en features

Als je dacht dat de Brilliance 241B een hoop features had, zet je dan maar schrap want de Brilliance 499p heeft er een hoop meer. Het scherm heeft de gebruikelijke knoppen, die je op de gemiddelde monitor vindt, rechtsonder zitten. Deze knoppen hebben elk (op de Powerknop na) twee functies. De SmartImage-knop waarmee je verschillende weergavemodi kan inschakelen of menu-opties kan bevestigen, de Input-knop waarmee je kan bepalen welke videobron er moet worden weergegeven of dient als pijltje naar beneden. De User-knop, waar je zelf een feature aan toe kan kennen, deze dient ook als pijtje omhoog. En ten slotte de menu-knop welke ook dient als ok/bevestigingsknop.

De SmartImage-knop geeft je de mogelijkheid verschillende kleurentemperaturen in te schakelen of zelfs te switchen naar grijswaarden om het lezen van platte tekst rustiger te maken. Deze modus heet dan ook de EasyRead-modus. De andere Modi zijn: office (iets minder helder), Photo (Beter dynamisch contrast), Movie (Betere helderheid en diepere kleurverzadiging), Game (betere reactietijd en contrastverhouding), Economy (minder energieverbruik, lagere helderheid), LowBlue Mode (minder blauw licht , rustiger voor de ogen en beter voor het slapen gaan) en SmartUniformity (het gelijktrekken van kleur en helderheid over het gehele scherm).

USB Docking/KVM

Een andere zeer handige feature van dit scherm is de USB Docking modus. Deze functie geeft je de mogelijkheid je computer of laptop met slechts één kabel te verbinden met de monitor. Beeld, geluid en netwerkfuncties worden allemaal doorgestuurd naar de monitor en ook toetsenbord en muis kunnen op deze manier worden aangesloten. Die prik je zo in de beschikbare USB-aansluitingen aan de achterkant. In tegenstelling tot de Brilliance 241B wordt bij deze monitor wel alle kabels meegeleverd waardoor we ook de "zeldzame" USB 3 B-kabel konden aansluiten.

Hiervoor zal je overigens wel software moeten installeren onder Windows omdat deze functie niet standaard wordt ondersteund door Microsoft, maar de software is makkelijk in gebruik en werkt onder Windows 7, 8(.1) en 10. Op de Mac kan je dit doen via de virtuele Airplay-monitor en onder Linux zal je een extra driver moeten installeren (die niet wordt meegeleverd met de monitor). De Brilliance 499p geeft je de mogelijkheid om twee apparaten tegelijk aan te sluiten op het scherm en gebruik maken van de MultiClient KVM-functie. Deze apparaten kunnen dankzij de Picture-by-Picture (PBP) naast elkaar gebruikt worden.

Deze PBP-functie werkt ook op de andere aansluitingen van de monitor zodat je met twee computers tegelijk kan werken. Je kan zelf bepalen welke ingangen je naast elkaar wilt gebruiken. Of dit nou HDMI, DisplayPort of zelfs USB C is.

Desktop-modus

En dat brengt ons meteen bij deze geweldige feature, naast de MultiClient Integrated KVM heeft de Brilliance 499p ook een desktop-modus die compatible is met smartphones. Denk aan de Magic Desktop van Huawei en Honor of DeX van Samsung. Hierdoor kan je je smartphone zonder tussenkomst van een cradle of USB-hub rechtstreeks op de monitor aansluiten en direct aan het werk en dankzij de 65 watt-output van de poort, wordt je toestel nog geladen ook of het nou een smartphone of ultrabook is.

Wij hebben dit getest met verschillende toestellen en dat ging uitstekend. De Samsung-toestellen klagen wel dat de smartphone niet aan een officiële DeX-connector hangt (en hanteert daardoor de max 5-apps-modus), maar de Huawei smartphone schakelde netjes de Magic Desktop in en gaf ons alle mogelijkheden die losse USB-hubs ook geven. Prik je toetsenbord, muis en eventuele ethernetkabel in je monitor en je hebt een volwaardig desktopsysteem zonder dat je ook maar een cent extra uit hoeft te geven aan extra randapparatuur. Ideaal voor op kantoor.

De smartphones kunnen overigens geen gebruik maken van de maximale resolutie van het scherm (ze komen niet hoger dan 1080p) en daarom zal het beeld worden uitgerekt als je de fullscreen-instelling aan hebt staan. Gelukkig kan je via het menu het schalen uitzetten waardoor de proporties van je desktop kloppen. Dat veroorzaakt wel wat zwarte balken links en rechts, maar dat is niet anders en zeker niet iets om over te klagen en als het je stoort, kan je altijd nog een tweede apparaat aan het scherm hangen en deze in PBP-modus laten draaien naast je desktop.

Webcam

De Brilliance 499p heeft een ingebouwde Windows Hello-compatible webcam. Dat betekent dat je gebruik kan maken van de inlogfeature van Windows zonder gebruik te maken van een wachtwoord. De camera heeft extra infrarood-sensoren aan boord die door Windows gebruikt worden voor gezichtsherkenning. Zodra je achter je computer gaat zitten, word je automatisch ingelogd. Daarnaast kan deze camera ook als normale webcam gebruikt worden. De camera kan beelden opnemen in FullHD (2 megapixel) en de beeldkwaliteit is redelijk. Handig voor streaming, videobellen of andere videotoepassingen. Het inloggen via de Windows Hello-functie duurde ongeveer twee seconden.

Een leuke extra van deze camera is dat je niet met stickers in de weer hoeft te gaan. De camera kan met een simpele (doch stevige) druk met je vinger uit het scherm worden geklapt.





Geluid

Deze monitor heeft ingebouwde speakers waardoor je niet in de weer hoeft met externe speakers, vooral handig als je de USB Docking modus gebruikt. De geluidskwaliteit is echter niet heel denderend en dat heeft waarschijnlijk te maken met de dikte van de monitor. Hierdoor is er nou eenmaal niet genoeg ruimte voor flinke speakers en is het geluid maar marginaal beter dan dat van de gemiddelde smartphone. Goed genoeg om op kantoor misschien wat geluidseffecten van een presentatie te laten horen, maar niet geschikt voor het afspelen van muziek of het kijken van een film.

Gelukkig heeft het scherm wel de mogelijkheid externe speakers (of een koptelefoon) aan te sluiten op de monitor zodat je toch beter geluid kan horen zonder dat je weer achter je desktop hoeft te kruipen.

Beeldkwaliteit

Ook bij deze monitor kunnen we daar kort over zijn. Deze is uitstekend. Of er nou een film gekeken, gegamed of keihard gewerkt wordt, de kleuren spatten van het scherm. Het VA LCD-paneel is misschien niet zo kleurecht als het IPS-paneel van z'n kleinere broertje, het scheelt erg weinig en de kleuren worden realistisch weergeven. Als de kleurtemperatuur je niet bevalt, heb je genoeg mogelijkheden deze aan te passen in het menu, van 5000K tot 11500K of sRGB. Daarnaast kan je ook de kleurwaardes los instellen, keuzemogelijkheden genoeg dus. Het geheel wordt door Philips ook nog afgemaakt door een color uniformity data sheet mee te leveren met de meetresultaten van het scherm op het gebied van kleurechtheid, een mooie extra die je niet vaak ziet.

En alsof dat nog niet genoeg is, ondersteunt de Brilliance 499p ook nog eens HDR (400) wat voor mooiere, helderdere kleuren zorgt. Leuk als je de monitor gaat gebruiken voor games en films die het ondersteunen. Vergeet deze feature niet in te schakelen onder Windows 10 om daar gebruik van te kunnen maken.

Conclusie

De Philips Brilliance 499p wist ons zeer positief te verrassen en de grote hoeveelheid aan functies zorgt ervoor dat dit scherm niet alleen prima tot z'n recht doet op kantoor, maar ook (bij de gamer) thuis. Of je nou gigantische spreadsheets open hebt (en dus niet meer heen en weer hoeft te scrollen), veel applicaties naast elkaar open hebt staan, op twee apparaten tegelijk werkt, aan het video-editen bent of gewoon hardcore aan het gamen bent, deze monitor kan het allemaal zonder moeite aan.

Het feit dat je al je randapparatuur aan de monitor zelf kan hangen en je computer, laptop, tablet of smartphone met slechts één USB-C-kabel hoeft te verbinden zorgt ervoor dat alle losse splitters, hubs en cradles de prullenbak in kunnen waardoor je bureau lekker leeg is. En hoewel dit scherm zich eigenlijk richt op de zakelijke gebruiker, zagen wij dat het gevaarte ook Freesync-ondersteuning heeft waardoor de gamer ook zeer goed uit de voeten kan met dit scherm. Tel daar een goede beeldkwaliteit en een zeer scherpe prijs bij op en je komt al gauw tot de conclusie dat dit scherm een dikke vette aanrader is.