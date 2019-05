Apple bouwt vierde versie omstreden butterfly-toetsenbord

Het butterfly-ontwerp van Apple's laptops heeft niet veel liefde mogen ontvangen van Mac-gebruikers. Ze kregen veel kritiek sinds hun komst en de fabrikant heeft het bord al twee keer herontworpen en een derde (en vierde) redesign is nu aangekondigd voor de nieuwe MacBook Pros die Apple onlangs aankondigde.

Nieuw toetsenbord

In de nieuwste editie is de materiaalkeuze voor het mechanisme aangepast en Apple zegt dat dit betekent dat de issues die sommige gebruikers hebben ervaren hierdoor 'substantieel' zullen afnemen. Het probleem is dat vuil- en stofdeeltjes vast komen te zitten in het butterfly-mechanisme zodat toetsen zich vreemd gaan gedragen en er zijn zelfs gevallen gemeld van toetsen die simpelweg van het toetsenbord af vallen.

Apple zegt dat er maar een paar klanten dergelijke problemen ondervinden, maar het issue is niet eenvoudig weg te verklaren. De moeite die er meermaals is gestoken in het herontwerp geeft ook aan dat Apple heeft geaccepteerd dat de fabrikant klanten met klachten hierin moet ondersteunen. Vandaar dat Apple nu heeft aangekondigd om Macs met butterfly-toetsenborden gratis zal repareren, zelfs als de garantie reeds is vervallen.

Oké, dus we hebben nu een gratis toetsenbordreparatie als er iets misgaat en wellicht is dat goed genoeg om ervoor te zorgen dat pro-gebruikers een post-PowerBook aanschaffen en de deze maand aangekondigde modellen lijken iets goeds te bieden:

Scherm en kloksnelheden

De 15-inch modellen hebben een 6- of 8-core Intel-chip met snelheden tot op 5 GHz (met Turbo Boost). Het 8-core model levert tot op 40 procent meer rekenkracht dan het vorige high-end model en is tot twee keer zo snel als de quadcore. De 13-inch modellen zijn ook niet bepaald traag: de quadcores daarin bieden, met Turbo Boost, tot aan 4,7 GHz.

Apple zegt dat de Retina-schermen in de nieuwste MacBook Pros 500 nits aan helderheid bieden en ondersteuning voor TrueTone en het diepe kleurbereik van P3 Wide Color. De 15 inch-modellen hebben een Radeon Pro GPU (of optionele Radeon Pro Vega) en 4 GB aan GDDR5-geheugen. De 13-inchmodellen hebben geïntegreerde graphics en 128 MB embedded DRAM.

Thunderbolt 3/USB-C, Touch ID, Touch Bar en ondersteuning tot aan 32 GB geheugen maken deze Macs krachtig genoeg voor high-end gebruikers waar Apple op mikt, zoals videospecialisten, muzikanten, fotografen, wetenschappers, ontwikkelaars en designers.

Toekomst Mac

Hoewel de nieuwe Macs krachtig lijken en prestaties bieden voor pro-gebruikers, nemen ondertussen de redenen om een Mac te nemen in plaats van een iPad af. Een high-end user kan (nog) niet terecht bij een tabletvariant, maar taken die consumenten uitvoeren op een Mac worden steeds makkelijker op iOS-apparaten. Simpele fotobewerkingen, productiviteitstaken, entertainment, sociale netwerken en e-mail zijn in sommige gevallen zelfs gemakkelijker op een iOS-apparaat dan op een Mac.

Apple zal desktops blijven verkopen zolang er een markt is en het is hierbij interessant om aan te tekenen dat Macs het redelijk blijven doen terwijl de pc-markt krimpt. We weten dat werknemers in de regel vaak een Mac kiezen als ze de keuze krijgen - kijk maar hoeveel Mac-gebruikers er zijn bij IBM - maar tegelijkertijd denk ik dat Apple zich meer op mobiele apparaten zal richten voor de meeste mensen en Mac vooral voor de high-end is.

Ik kan me de tijd nog goed herinneren dat de release van de snelste laptop van Apple ooit een keynote zou opleveren en geen persberichtje, zoals nu het geval is. Maar wat is de toekomst, los van loyaliteit richting het platform? Wat kun je inmiddels eigenlijk niet doen op een mobiel apparaat wat vroeger alleen op een Mac kon?