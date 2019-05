Devolo Magic 2 Wifi review: een powerline-adapter met pit

Het uitbreiden van je netwerk via het lichtnet is een mogelijkheid waar je niet zoveel mensen over hoort. Als je daar al over praat met mensen hoor je vaak dat de snelheid tegenvalt, dat het gevoelig is voor storingen (als bijvoorbeeld de wasmachine of magnetron wordt ingeschakeld) en dat de installatie niet altijd even makkelijk is omdat er gerommeld moet worden met groepen. Is dat vandaag de dag nog wel zo? Tijd om deze productgroep weer wat meer aandacht te geven en om te kijken of de oude problemen nog steeds relevant zijn. We beginnen met de Devolo Magic 2 Wifi powerline-adapter.

Devolo's nieuwste reeks van thuisnetwerksystemen biedt de volgende generatie Powerline en geavanceerde Mesh WiFi-functies, uitermate geschikt voor grotere datahongerige huishoudens.

De meeste huizen vandaag de dag, of het nu gaat om een modern penthouse of een plattelandshuisje, vereisen een snel thuisnetwerk. De eisen van streaming tv-diensten zoals Netflix, Amazon en apps van providers, online gaming via multiplayer consoles, online videogesprekken, social media, thuiskantoren, slimme assistenten en andere datavreters, worden steeds hoger.

Providers proberen bij te blijven door internetsnelheden steeds verder op te krikken. (Lees hier voor welke providers je allemaal kan gaan, de wereld is groter dan Ziggo en KPN namelijk).

En nu gebruikers langzaam maar zeker hun media-hardware vernieuwen met 4K tv's (met 8K in de verte), en tv's in meerdere kamers, iedereen in huis altijd aan de smartphone, beveiligingscamera's en ander IoT-apparaten is het niet eenvoudig om die gegevens rond het huis te pompen. Eén kamer is misschien prima, maar vandaag verwachten we dat elke kamer aan onze eisen voldoet.

Een mooie oplossing om al deze gigantische hoeveelheid aan data te stroomlijnen is een krachtige router op een strategische plek, een mesh wifi-netwerk of een powerline-adapter. Powerline is een uiterst eenvoudig op te zetten oplossing die gebruik maakt van de stroomkabels in je huis om gegevens door het gebouw te transporteren.

Met Powerline kan je bekabelde Ethernet-poorten in verschillende kamers toevoegen en - met een aantal speciaal uitgeruste Powerline-adapters - ook krachtige nieuwe Wi-Fi-hotspots.

Een andere oplossing is het installeren van een Mesh Wi-Fi-netwerk, waarmee je draadloze extenders in je huis kunt plaatsen om je draadloze signalen te versterken.

In een Mesh-systeem is er een hoofdrouter die rechtstreeks op de modem is aangesloten, en vervolgens worden er extra modules (de zogenaamde nodes) door het huis geplaatst. Deze nodes communiceren met elkaar en creëren één enkel draadloos netwerk, dat dezelfde SSID en hetzelfde wachtwoord deelt, zodat je apparaten naadloos verbinding maken en loskoppelen van individuele knooppunten op de achtergrond terwijl je je verplaatst.

Mesh Wi-Fi-systemen werken goed, maar kunnen worden tegengehouden door Wi-Fi's aangeboren gebreken als het gaat om de afstand tot de router.

De Duitse fabrikant Devolo is al 15 jaar een van de pioniers van de Powerline-industrie en hun nieuwe product, Magic 2, combineert Mesh Wi-Fi en Powerline-functies waardoor je het beste van beide werelden krijgt en de Wifi-signalen veel sterker zijn dan bij een traditioneel Mesh-systeem.

Mesh vs. Powerline

Het zwakke punt van Mesh is dat de data-backbone Wifi blijft, die, zoals we allemaal weten, steeds zwakker wordt naarmate het verder van de originele bron (meestal de router) verwijderd is en verder geblokkeerd wordt door vloeren, plafonds, muren en zelfs meubels.

Door gebruik te maken van de fysiek bedrade Powerline om het signaal op lastig bereikbare plekken in huis beschikbaar te maken, beweert Devolo dat er aanzienlijk minder verzwakking van het signaal is, en dus sneller gedownload kan worden in elke kamer. Daarnaast gebruikt Magic 2 de tweede generatie G.hn Powerline-chips (Gigabit Home Networking), die beschikt over datasnelheden tot 2,4 Gbps (gigabits per seconde).

Ter vergelijking: de meeste andere Powerline-adapters zijn gebaseerd op de HomePlug AV2-standaard die een maximale gegevenssnelheid van 1,2 Gbps heeft.

G.hn heeft ook een groter bereik: 500 meter in vergelijking met de 400 meter van AV2. Nu internetsnelheden steeds hoger worden, zijn dergelijke vorderingen welkom - vooral omdat de genoemde snelheden maximale theoretische datasnelheden zijn in plaats van de werkelijke snelheden die je thuis haalt. G.hn bereikt misschien nooit zijn maximum van 2,4 Gbps, maar zou in de praktijk aanzienlijk sneller moeten zijn dan de oudere HomePlug AV2.

(G.hn-adapters zijn overigens niet compatibel met HomePlug, maar er kunnen twee verschillende netwerken naast elkaar bestaan in hetzelfde elektrische circuit).

Installatie

Een typische starterskit wordt geleverd met twee Powerline adapters. De ene is de basisunit die rechtstreeks op de router wordt aangesloten via een bijgeleverde Ethernet-kabel, en in een stopcontact in de buurt moet worden geprikt. De andere Powerline-adapter wordt aangesloten op een stopcontact in de tweede kamer waar je de snelle toegang nodig hebt - waarschijnlijk een woonkamer met smart tv TV, spelcomputer, enz. Je kunt deze apparaten via een Ethernet-kabel aansluiten op de tweede adapter en/of daar een nieuwe Wi-Fi-hotspot creëren (als de Powerline-adapter deze functie heeft).

Als je meerdere apparaten hebt die een bekabelde verbinding nodig hebben, zoek dan naar een Powerline-adapter met meer dan één Ethernet-poort.

Bij Devolo Magic worden na het aansluiten van de eerste adapter alle andere adapters die in de komende twee minuten worden aangesloten, automatisch met elkaar verbonden, zonder dat je op een enkele knop hoeft te drukken. Bij deze koppeling wordt tussen de apparaten een uniek beveiligings-ID uitgewisseld, wat de installatie extra veilig maakt.

Je hoeft de instellingen van je router niet te wijzigen, het is plug & play. Na het aansluiten van de nodes is het een kwestie van wachten tot de lampjes op de apparaten niet knipperen en wit oplichten. Als dat is gebeurd, zijn ze al verbonden en kan je direct gebruik maken van het netwerk. Al raden we je wel sterk aan de nodes te configureren. Devolo geeft je meer dan genoeg mogelijkheden om dat te doen. Er is een app voor Android en iOS en een desktop tool voor Windows, macOS en Linux die je helpen de installatie van de powerline-nodes zo makkelijk mogelijk te maken:

Installeer de applicatie en maak verbinding met een van de nodes via Wifi. De netwerkgegevens zijn te vinden op de achterkant van de nodes. De app detecteert de apparaten vervolgens automatisch en geeft je de mogelijkheid instellingen aan te passen. De app geeft direct een overzicht van de hoofdnode en de andere apparaten in het netwerk en via de menu-knop kan je de namen wijzigen evenals het wachtwoord wijzigen en dat is het eigenlijk. Je netwerk is geconfigureerd en gereed voor gebruik, zo simpel is het.

Het enige dat wij hieraan jammer vinden is dat, voor het gebruiken van de mesh-feature je dit moet doen via WPS. Dat is natuurlijk wel heel erg makkelijk, maar aangezien deze beveiligingsstandaard lek is, krijgen wij er een naar gevoel bij deze functie weer te moeten inschakelen op onze router. Gelukkig gaat het hier om de push button-methode wat de pijn enigszins verzacht.

Gebruik

Het gebruik van de Devolo Magic Wifi 2 is erg makkelijk. Maak verbinding met het draadloze netwerk of prik een ethernetkabel in de poort van een van de nodes en dat is het. Je bent direct verbonden en kan meteen aan de slag. De verbinding is stabiel en snel, ook als de nodes op een andere stroomgroep worden aangesloten. Iets waar wij heel blij mee zijn omdat de verhalen waarin dat met powerline-adapters vaak mis ging ons nog erg goed bijstaan.

Let er wel op dat dit kan verschillen per huishouden en dat de door ons behaalde resultaten kunnen verschillen met de jouwe. Maar wees gerust dat we bij het vergelijken van verschillende systemen een goed idee moeten hebben van wat er als de beste performer uit de bus komt.

Met zijn maximale snelheid van 2.400 Mbps hadden we een flinke datastroom verwacht, hoewel we weten dat dergelijke theoretische snelheidsclaims (door alle netwerkfabrikanten, niet alleen door Devolo) niet zullen worden bereikt in onze onvolmaakte huizen, met hun lastige muren, plafonds en andere elektrische apparaten die storing op de lijn kunnen veroorzaken.

Eerst hebben we de Powerline verbinding op zijn snelst getest, door één adapter in dezelfde ruimte te plaatsen als de basis Powerline adapter die is aangesloten op de router. In deze opstelling haalden wij de indrukwekkende snelheid van 456 Mbps.

Wanneer we vervolgens in een realistischere opstelling testen met de tweede adapter in een ruimte twee verdiepingen hoger, is de snelheid gedaald 119Mbps. (Vergeet niet dat dat in je eigen huis veel sneller kan zijn dan dit en we hebben meldingen gezien dat het uitschakelen van Sonos-luidsprekers de snelheid aanzienlijk heeft verbeterd).

Onze derde test betrof de Wi-Fi-prestaties in de tweede kamer (ver van de oorspronkelijke draadloze router). In een niet-mesh-netwerk bereikten we 104 Mbps, wat niet zo ver afstaat van de bedrade snelheid.

Wifi Mesh

Later hebben we de Magic 2 WiFi getest in onze Mesh-testomgeving, en dit is waar je kunt zien dat de snelheden op verschillende plaatsen sterk zullen verschillen. We hebben hier geen bedrade Powerline verbindingen getest, alleen de Wi-Fi sterkte in het Mesh systeem.

De Mesh Wi-Fi kant van de dingen werkt goed, de Multiroom kit die we hebben getest bevatte drie adapters - een LAN (basis)adapter voor verbinding met onze bestaande router, en twee Wi-Fi Powerline-adapters die je in andere kamers kunt plaatsen.

Wij haalden ongeveer 700 Mbps, wat behoorlijk indrukwekkend is, zeker als je het vergelijkt met sommige losse dedicated mesh-netwerken

En hoewel de Devolo-app een paar ruwe randen heeft (wij hadden bijvoorbeeld in eerste instantie niet door dat het drukken op de icoontjes van de nodes in het netwerkoverzicht andere opties geeft dan de instellingen-knoppen in het hoofdmenu), biedt hij ook een aantal handige functies. De dual-band Wi-Fi adapters zorgen standaard voor één netwerk dat de 2,4 GHz- en 5 GHz-banden combineert, maar de app maakt het ook mogelijk om deze op te splitsen in twee afzonderlijke netwerken als je dat wilt. Daarnaast is er een 'kloon'-optie waarmee het nieuwe Devolo-netwerk dezelfde wifi-naam en -wachtwoord kan gebruiken als je bestaande netwerk.

Conclusie

De Devolo Magic 2-kit biedt goede prestaties voor zowel bedrade als Wi-Fi-verbindingen en dat de veelzijdige combinatie van PowerLine- en Wi-Fi-netwerken is zeer nuttig, vooral voor grotere huizen die normaal gesproken moeite hebben om een goed Wi-Fi-signaal te krijgen.

Het bereik van het signaal is zeer goed en de snelheid is ook zeker niet verkeerd. De bedrade verbinding, het MESH-systeem en de gecombineerde Wifi-kanalen zijn fantastische extra's wat deze kit de moeite meer dan waard maakt.