Intel: Onze graphics zijn net zo goed als AMD

Het is een stoutmoedige bewering, eentje die voormalig journalist en nu Chief Performance Stragist bij Intel, Ryan Shrout, niet zomaar doet. "Ik denk dat we niet kunnen overdrijven hoe belangrijk het voor ons is om dit te beweren over het enige gebied waarover we veel kritiek hebben gehad op mobiel terrein", aldus Shrout net voor de start van Computex.

Hoewel Intel het grootste aantal chipsets met geïntegreerde graphics in de pc-wereld levert, lukt dat vooral vanwege de CPU-prestaties (en de relatie met hardwaremakers). AMD heeft in het verleden Radeon-GPU's op de markt gezet voor mensen die krachtigere graphics willen dan de interne grafische chips leveren. Intel probeert binnenkort met zijn Xe-grafische kaarten de GPU zelf bestaansrecht te geven.

Deze benachmarks zijn de reden dat Intel deze bewering doet.

Hierboven zie je een serie benchmarks van 3DMark Sky Diver-test om games te testen van Fortnite tot aan Overwatch. Intel claimt hogere prestaties dan Ryzen 7 van 3 tot 15 procent. Intels betoog is gebaseerd op een vergelijking van U-serie Ice Lake-componenten op 25 watt, vergeleken met een Ryzen 7 3700U, tevens op 25 watt.

Die vergelijking pakt niet uniform in het voordeel van Intel uit. Bij de Night Raid-test van 3DMark bijvoorbeeld, komt AMD zes procent hoger uit de bus dan Intel. Ook is de Ryzen 7 3700W daar een 15 watt-component, terwijl Intel 25 watt gebruikt. En ook van belang is dat deze vergelijkingen zijn gebaseerd op lage grafische instellingen, terwijl gamers graag de configuratie maximaliseren.

Voor mensen die de vergelijking tussen Intel en AMD niet helemaal eerlijk vinden, heeft Intel ook een directere test toegevoegd door te kijken hoe Ice Lake zich verhoudt tot de grafische prestaties van de achtste generatie Whiskey Lake-cpu's. Je ziet hieronder een directe vergelijking van twee 15 watt-chips, waarbijk de oudere Intels Gen 9.5-graphics gebruiken en de nieuwere Ice Lake's Gen 11. (Gen 10 verscheen in Cannon Lake, Intels 10 nm Core i3-chips die vrijwel nergens in verscheen, behalve in een laptop van Lenovo.)

De opvallendste verbeteringen zijn ten opzichte van de eigen hardware.

In deze test zijn de verbeteringen substantieel: met ongeveer dezelfde benchmarks bieden de Gen 11-graphics een prestatieverbetering van 143 procent tot een verdubbeling van wat de oudere chips doen bij verschillende games en benchmarks.

Intels Gen 11-graphics ondersteunen Variable Rate Shading (VRS), een technologie die een beetje lijkt op foveated rendering, dat wordt gebruikt in VR-headsets. VRS bepaalt hoe snel een shader wordt aangesproken en dat heeft effect op hoe een pixel eruitziet qua natuurgetrouwe weergave. Intelligent de shader-ratio verlagen voor gebieden waar de focus van de kijker niet ligt, zorgt ervoor dat de framerate omhoog kan, zonder opmerkelijke verschillen in hoe het beeld eruitziet.

Hoewel we nog niet met zekerheid kunnen zeggen hoeveel VRS daadwerkelijk gebruikt gaat worden, ziet Intel een belangrijke verbetering.

Intels Ice Lake lijkt zo veelbelovend, maar AMD staat klaar met z'n 7 nm Vega-technologie en er komt een nieuwe Ryzen aan, dus deze strijd is verre van gestreden. Maar dan nog heeft Intel een sterker betoog dan voorheen dat je volgende laptop uit de voeten kan met enkel Intel-chips.