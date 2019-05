Intels Project Athena: Ultrabooks voor de jaren twintig

Intel ziet de Project Athena-apparaten als de nieuwe generatie van ultrabooks, maar ze zijn tegelijkertijd een demonstratie van Intels sterke punten. Zo is er minder nadruk op 5G, wat concurrent Qualcomm naar voren schuift als essentiële technologie. Intel heeft Athena-eisen en certificeringsprogramma's, maar schrijft niet exact voor hoe de laptop gemaakt moet worden. Wel benoemt het bedrijf specificaties van vereiste componenten, zoals een Precision-touchpad en Thunderbolt 3.

Praktijkvoorbeeld: Dell Precision-laptop

Fabrikanten die Intels verificatietest niet halen, mogen niet meedoen met Intels marketingprogramma, een voor de OEM/ODM ontwikkeld initiatief waar een pc-maker zijn product beter mee aan de man kan brengen. Dat maakt de hardware-eisen van Intel van kritiek belang. Vlak voor computerbeurs Computex deze week, maakte Intel daar meer over bekend.

Zo zagen we ons eerste praktijkvoorbeeld van hoe zo'n Project Athena-laptop eruit gaat zien. Deze laptops worden niet als 'Athena' gelabeld, maar het moet vrij duidelijk zijn dat je met zo'n apparaat te maken hebt. De eerste lijn bestaat uit zo'n dertig high-end modellen, zoals een nieuwe Dell Precision, die Intel demonstreerde.

Intel liet een Dell Precision zien die onderdeel is van Project Athena.

Het bedrijf heeft hardwarepartners als Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft, Samsung, Sharp en zelfs Google zo ver gekregen om de eerste apparaten dit najaar op de markt te zetten. De aandacht gaat volgend jaar uit naar kleinere ODM's en 'white box' leveranciers, die via het Project Athena Open Labs-initiatief worden ondersteund.

Richting van het project

Project Athena-notebooks zijn de ultieme apparaten voor de huidige klusjeseconomie, ze zijn geoptimaliseerd voor zzp'ers en flexwerkers als makelaars of journalisten die in korte tijd van een gedeeld kantoor naar café gaan, of van werkmodus naar privémodus en weer terug. Intel wordt vaak gezien als bedrijf dat datadriven keuzes maakt, maar veel van de toekomstvisie is gebaseerd op antropologisch onderzoek. Intel heeft een aantal 'Key Experience Indicators' (KEI) opgesteld om richting te geven aan Athena.

Dit zijn enkele van de principes die richting geven aan Project Athena, gebaseerd op feedback van gebruikers.

Een paar van die richtlijnen lijkt direct vanuit een focusgroep te komen. Een van de doelgroepen is "iemand die succes definieert als het vinden van betekenis en lol in het leven, versus traditionele normen", aldus Intel tijdens een bijeenkomst voorafgaand aan Computex. Josh Newman, onderdirecteur van de Client Computing Group van de fabrikant zegt dat Project Athena de rol van de pc fundamenteel maakt. In een tijdperk van constante afleiding, zegt hij, is de pc het werkpaard waar je naartoe gaat om te focussen.

Minimale eisen

Wat zijn de specificaties van zo'n notebook? Intel heeft die niet expliciet gemeld, maar afgaand op de aankondigingen, ambities en plannen, kunnen we ervan uitgaan dat dit de minimale systeemeisen zijn:

Scherm: 12 tot 15 inch, minimaal 1080p, touch, en iets wat Intel "three-side narrow bezel" noemt. 12 tot 15 inch, minimaal 1080p, touch, en iets wat Intel "three-side narrow bezel" noemt.

Processor: Core i5 of Core i7 Core i5 of Core i7

Geheugen: 8 GB dual-channel DRAM 8 GB dual-channel DRAM

Opslag: 256 GB NVMe SSD; optionele Intel Optane 256 GB NVMe SSD; optionele Intel Optane

I/O: Thunderbolt 3, Wi-Fi 6 Gig+, optioneel Gigabit LTE Thunderbolt 3, Wi-Fi 6 Gig+, optioneel Gigabit LTE

Interface: toetsenbord met backlight, Precision-touchpad, stylusondersteuning toetsenbord met backlight, Precision-touchpad, stylusondersteuning

AI: Far-field microfoons en spraakdiensten, WinML-ondersteuning, OpenVINO AI Far-field microfoons en spraakdiensten, WinML-ondersteuning, OpenVINO AI

Andere features: Modern Connected Standby / Lucid Sleep, biometrisch inloggen (vingerafdruk of gezicht), actief vanuit slaapmodus binnen één seconde Modern Connected Standby / Lucid Sleep, biometrisch inloggen (vingerafdruk of gezicht), actief vanuit slaapmodus binnen één seconde

Accu: Meer dan 16 uur met video op 150 nits, meer dan 9 uur browsen op 250 nits, opladen van 4 uur aan accuduur binnen 30 minuten Meer dan 16 uur met video op 150 nits, meer dan 9 uur browsen op 250 nits, opladen van 4 uur aan accuduur binnen 30 minuten

Afmetingen: 'Ultra slim 2-in-1 / Clamshell', mogelijk minder dan 1,5 kg

We weten dus niet alle daadwerkelijke eisen van Project Athena, maar volgens Intel zijn het er in elk geval 23, waarvan 14 worden gecertificeerd door de fabrikant zelf. Intel voert zijn eigen verificatie uit bij Athena Labs, inclusief tests van de prestaties en energieverbruik die van kritiek belang zijn voor de Athena-ervaring.

Bij het beoordelen wordt niet gekeken naar de snelheid van het apparaat an sich, maar naar de snelheid waarmee het reageert: hoe snel apps worden gestart, hoe vlug hij vanuit slaapstand opstart, enzovoorts. De beoordeling richt zich op het daadwerkelijke gebruik, bijvoorbeeld hoe snel je aan de slag kunt met de browser of Office 365-apps. Er is ook een snellaadtest van 30 minuten en een test van de Intel Smart Sound Technology.

Geen benchmark, maar realistische praktijktest

"We gaan met deze beoordeling apparaten die fabrikanten ons opsturen handmatig verifiëren", zegt Majeen Salman, engineeringchef bij Intel. "Die gaan ons lab in, we meten ze door en geven feedback aan de klant. Als ze daarna het gevoel hebben klaar te zijn voor het echte werk, wordt er een laatste verificatieproces gestart om te certificeren dat ze voldoen aan de specificatie."

Hoe praktijkgevallen zich vertalen naar KEI's van Intel.

Wat anders is met de Project Athena-test vergeleken met bijvoorbeeld benchmarktest, is dat ze gericht zijn op praktijkomstandigheden, bijvoorbeeld om te zien of de laptop een dag met een acculading kan doen. Denk aan variabelen als hoe snel webpagina's geladen worden terwijl verschillende apps draaien. "Het team van ontwikkelaars dat traditioneel platforms optimaliseert naar synthetische benchmarks richt zich nu op Athena-tests, Athena-eisen en de KEI's, in plaats van die benchmarks", aldus Salman.

Dat is een grote verandering ten opzichte van het oude benchmarksysteem dat uitgaat van nauwkeurig ontworpen omgevingsvariabelen. Sudha Ganesh, Intels chef van Systems and Solutions Assessments, vertelt dat haar personeel tot aan dertig keer op een rij de tests uitvoert om te kijken hoe resultaten variëren, maar genoeg overlap hebben om statistisch betrouwbare resultaten te genereren. "Ik kijk niet naar de nauwkeurigheid tot op de tiende decimaal van een benchmarktest, maar wil een resultaat hebben waardoor ik weet wat ik te allen tijden van m'n laptop kan verwachten."

Wat betekent dit allemaal? We weten nu meer over hoe deze nieuwe laptops er onder de motorkap uit gaan zien voordat ze later dit jaar in de winkel verschijnen. Maar belangrijker is dat we weten dat ze niet zijn ontworpen om specifieke cijfers te halen, maar om specifieke praktijkprestaties te behalen. Levert dit betere laptops op? Dat is de hamvraag, maar het lijkt erop dat dit plan ervoor zorgt dat wat fabrikanten maken en gebruikers verwachten beter op elkaar is afgesteld.