Asus komt met ATX-alternatief

Asus heeft besloten om de grafische kaart te verplaatsen van het standaard PCIe slot naar de achterkant van de computer. De kaart wordt verticaal langs het moederbord gemonteerd voor extra stabiliteit bij het verzenden of verplaatsen van het systeem.

Nu de GPU naar achteren is verplaatst, gebruikt Asus de vrijgekomen ruimte aan de voorkant om vier M.2 solid-state drives en een 7-inch OLED-scherm te monteren. Het scherm heeft een ingebouwde Wifi-module zodat je het ook kunt verwijderen en op je bureau kunt plaatsen.





Met het OLED-display dat de uitbreidingssleuven volledig bedekt, voorziet Asus dat de meeste uitbreidingshardware (van de toekomst uiteraard) in vervangbare modules in de buurt van de I/O-shield kan worden geplaatst. Deze modules zouden gebouwd worden rond de Mini-PCI-E standaard en kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld 2,5GbE modules of extra USB-poorten toe te voegen.

De Asus Prime Utopia knoeit niet met de RAM of CPU layout, maar verplaatst de spanningsregelmodules wel naar de achterkant van het moederbord, waar ze watergekoeld kunnen worden. Het prototype van de pc verplaatst ook de hoofdstroomconnector naar de achterkant van het moederbord.





Dit alles werkt natuurlijk niet op de manier waarop de huidige standaard ATX-systemen en moederborden zijn ontworpen. Er is gewoon geen ruimte, en ATX is ook niet ontworpen om een van deze wijzigingen aan te kunnen. Niet zo gek, aangezien het een 25 jaar oude standaard is die ontworpen is voor hardware die 25 jaar geleden ontworpen is.

Moet je je nou zorgen maken dat je nieuwe componenten niet meer in je huidige kast passen? Nee, dit is slechts een concept. In feite heeft het bedrijf net nieuwe lijnen van zowel AMD- als Intel-moederborden geïntroduceerd die gebruik maken van de ATX-specificatie. Maar Asus hoopt natuurlijk een gesprek te kunnen beginnen over het idee dat de specificatie moet worden aangepast.

Het einde van ATX? Nee

Het probleem voor Asus? Dit is allemaal al eerder geprobeerd en het is altijd mislukt.

Intel probeerde met het BTX voorstel in 2004 ATX van de troon te stoten en faalde jammerlijk, ook al waren sommige veranderingen zinvol. Bij ATX bevindt de chipset die de USB-poorten aanstuurt zich zo ver mogelijk van de achterkant van de pc, wat de routering van de draden bemoeilijkt. BTX heeft dat opgelost. Andere BTX-tweaks waren echter indicatief voor Intel's wereld in 2004 en de te hete Pentium 4. BTX zou de locatie van de CPU van dichterbij naar de achterkant van de pc helemaal naar voren verplaatsen, waar deze gemakkelijk kan worden gekoeld door de lucht van de ventilatoren aan de voorkant.

BTX werd het uiteindelijk niet. Het verzet van de computerkast-fabrikanten en moederbordverkopers zorgde ervoor dat de standaard een snelle, stille dood stierf.

Als zelfs Intel een verandering in ATX niet kan doordrukken, is de hoop van Asus waarschijnlijk nihil. Dat betekent niet dat het niet zou moeten worden geprobeerd of besproken, maar de ervaring met BTX vertelt ons waarschijnlijk dat het herontwerpen van de pc door de Prime Utopia's waarschijnlijk geen grote aantrekkingskracht zal hebben. Het is echter wel leuk om te dromen.