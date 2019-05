PCIe 5 levert 128 GB/s, maar wereld zit nog op PCIe 3

PCIe 5 werd deze week aangekondigd door de organisatie PCI SIG, maar dat is maar één stap richting een implementatie van de interface. Momenteel is PCIe 3 namelijk de actieve standaard en PCI 4 komt eraan. Zo presenteerde AMD op Computex deze week een CPU en moederbord die PCI Express 4.0-ready zijn. Volgens AMD heb je met het X570-moederbord en Ryzen-platform tot op 40 lanes aan PCIe 4.0.

Wanneer PCIe 5 dan verschijnt, is onbekend. AMD heeft aangekondigd PCIe 5.0 te ondersteunen, maar vertelde er niet bij wanneer. "We verwachten dit jaar onze eerste CPU's met PCIe 4.0-specificatie op de markt te brengen en kijken uit naar het voldoen aan bandbreedtevraag van gebruikers in de toekomst met PCIe 5.0-techologie", zegt Gerry Talbot, AMD fellow van de Technology and Engineering Group van de fabrikant.

Ook AMD's CEO Lisa Su deed geen beloftes na vragen in een groepsinterview op Computex. "Dat is de vraag, het lijkt er altijd op dat dingen sneller worden", zei Su, "maar dingen duren altijd langer dan je verwacht".

Ondertussen heeft Intel nog geen ondersteuning voor PCIe 4.0 aangekondigd, laat staan PCIe 5, hoewel het bedrijf de specificatie onderschrijft in een blogpost op PCI SIG, waar Intel PCIe 5 bejubelt en medlt dat het bedrijf een van de eerste promotors van de architectuur is. Vlaggenschepen als Intels X299 ondersteunen tot op 44 lanes aan PCI Express 3.0.