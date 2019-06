Raspberry Pi 3B+ review: Beter dan ooit

De Raspberry Pi 3B+ levert een merkbare prestatiesprong in vergelijking met de Raspberry Pi 3 Model B die we begin 2016 bekeken hebben. Een aantal van de nadelen van de Raspberry Pi bestaat nog steeds met de Pi 3 B+. Maar als je op zoek bent naar een SBC voor het bouwen van bijzondere hardwareprojecten, je zelf wilt leren programmeren, of gewoon een dagelijkse lichte desktop pc wilt dan is de Pi 3 B+ een fantastische keuze.

De hardware

Op papier verschilt de hardware voor de Pi 3 B+ niet veel van zijn voorganger. Er is geen extra RAM, de GPU is hetzelfde, en de kloksnelheid van de processor heeft een kleine sprong gemaakt. En toch presteert de Pi 3 B+ veel beter dan de vorige borden.

SoC: BCM2837B0 64-bit systeem-op-chip met vier ARM Cortex-A53 CPU cores geklokt op 1.4GHz.

CPU: 4x ARM Cortex-A53, 1,4 GHz, 4x ARM Cortex-A53, 1,4 GHz

GPU: Broadcom VideoCore IV

RAM: 1GB LPDDR2 SDRAM 1GB LPDDR2

Netwerken: Gigabit ethernet (via USB-kanaal), 2,4 GHz en 5 GHz 802.11b/g/n/ac Wi-Fi.

Bluetooth: Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy (BLE)

Opslag: microSD

GPIO: 40-pins

Poorten: HDMI, 3,5 mm analoge audio-/video-aansluiting, vier USB 2.0, ethernet, seriële interface voor camera's (CSI), display seriële interface (DSI).









Het grootste verschil tussen dit model en de Pi 3 B is de 200 MHz boost in processorsnelheid. Deze versie voegt ook een glimmende nieuwe heatspreader toe, die helpt bij het verminderen van het throttlen en het behouden van die snelheidsverhoging. Het voegt ook een beetje "chroom" toe aan het bord, net als de nieuwe afscherming rond de draadloze circuits (het kleine metalen doosje met het Raspberry Pi logo).

De onderliggende CPU-architectuur is onveranderd gebleven evenals de hoeveelheid RAM. Iets wat wij wel jammer vinden. Misschien heeft het verhogen van het RAM naar 2GB te maken met technische of kostenproblemen waar we ons niet bewust van zijn, maar het is de hoogste tijd dat dit bord een beetje meer RAM onder de motorkap krijgt.

De Bluetooth verbinding is bijgewerkt naar 4.2, en de netwerkmogelijkheden voegen dual-band Wi-Fi toe. De ethernetpoort is ook sneller, met twee tot drie keer betere prestaties dan zijn voorganger, maar er worden geen gigabitsnelheden gehaald. In de Raspberry Pi introductievideo wordt gemeld dat dit geen echte Gigabit ethernetpoort is. De connector mag dan wel een Gigabit-poort zijn, maar omdat het verbonden is met het board over één enkele USB 2.0 brug is de theoretische maximumproductie beperkt tot 300Mbps.

Er zijn ook een paar veranderingen die meer van belang zijn voor mensen die op zoek zijn naar een goedkope HTPC of retro gaming console. De Pi heeft ondersteuning voor Power-over-ethernet, maar je moet dan wel de HAT-module kopen. Tot slot is er een nieuwe Power Management Integrated Circuit (PMIC) die de afzonderlijke componenten vervangt voor een soepeler stroomverbruik.

Sinds de introductie van de Raspberry Pi 2 model B in 2015, beschikt de RPi over vier USB-poorten, wat betekent dat je een groot aantal apparaten kunt aansluiten wanneer dat nodig is. Met de Pi 3 B+ kunnen sommige gebruikers echter een USB-hub met een externe voeding een betere optie vinden.

Raspberry Pi 3 B+ is wat strenger over zijn stroombehoefte, en een hub kan dat verlichten. De tijd dat je je kon redden met welke oude telefoon of tabletlader is al lang voorbij. Als je geen 5V/2,5 ampère lader hebt, dan zal je de nieuwe Pi niet met lagere prestaties zien werken, je zou zelfs problemen kunnen hebben met gegevensverlies. De meeste telefoon- en tabletladers leveren maximaal 1 of 2 ampère, wat gewoonweg niet genoeg is voor de Pi 3 B+.

Gebruikers op verschillende fora beweren dat een 5V/2.4 ampère lader voldoende is, maar dat hebben we niet getest. Voor onze tests hebben we een 5V/3.0 ampère lader gebruikt, en die heeft fantastisch werk geleverd.

Benchmarks

Wij hebben de SBC uiteraard ook onderworpen aan enkele benchmarks. We hebben de Raspberry Pi voorzien van de nieuwste versie van de Raspbian Stretch, die in april 2019 is uitgebracht.

Onze eerste benchmark was Sunspider 1.0.2 met de ingebouwde Chromium-browser. De laatste keer dat we deze JavaScript benchmark hebben getest met de Epiphany-browser, wat destijds de standaard was. Lagere resultaten zijn in dit geval beter, en zoals je kunt zien heeft de Raspberry Pi 3 B+ zijn voorgangers voorbijgestreefd.

De 3B+ lag met De Octane 2.0 test wat dichterbij z'n voorganger met 352 punten verschil.

Vervolgens hebben we de Pi 3 B+ met sysbench bekeken. Net als bij onze vorige tests voor Raspberry Pi hardware, hebben we de Pi 3 B+ de opdracht gegeven om alle priemgetallen tussen 0 en 20.000 te berekenen met behulp van een enkele thread. De Pi B+ was in staat om deze taak bijna drie minuten sneller te voltooien dan zijn voorganger.

Ook toen we de minicomputer al zijn verwerkingskracht lieten gebruiken, voltooide hij dezelfde taak in 82,2932 seconden, een volle 41 seconden sneller dan de Pi 3 B.

Raspberry Pi als desktop?

De vorige versies waren al krachtig genoeg om als desktop te gebruiken en de 3B+ maakt het alleen nog maar makkelijker. Wij hebben Raspbian al een keer getest op de Raspberry Pi 3 en ondanks wat kleine frustraties was het al erg goed werken met het computertje. We zijn nu een paar jaar verder en het werken op de Pi is dankzij enkele softwarematige verbeteringen stukken beter geworden (een uitgebreide nieuwe review volgt).

Conclusie

Voor ongeveer 35 euro, en de toevoeging van wat randapparatuur die veel mensen al hebben liggen, kun je een leuke kleine pc voor de kinderen, een mediacenter of een klassieke spelcomputer in elkaar zetten. Ik zou de Pi 3 B+ ten zeerste aanbevelen voor elke (beginnende) programmeur, want het heeft alle tools die nodig zijn om aan de slag te gaan.

Voor basis- en misschien zelfs middelbare scholieren is de Raspberry Pi 3 B+ geschikt als computer voor huiswerk basaal browsen - vooral als je er een mooie case voor haalt. Daarnaast zijn er ook legio hardwareprojecten waarvoor dit computertje zich voor leent. Van slimme spiegels, domotica en IoT-hub tot Terraria en Minecraft-server.