'Nieuwe Surface is dual-screen apparaat'

Techsite The Verge meldt dat het apparaat te zien was in een demofilmpje van Microsofts hardware-afdeling en dat het de codenaam 'Centaurus' heeft. Het is alleen niet bekend of het opvouwbaar, een kleine tablet of iets groters is. In plaats van de Type Cover van de Surface Go, zou dit apparaat twee schermen hebben.

Het apparaat lijkt erg veel op een Surface, niet in de minste plaats omdat de behuizing lijkt op de Alcantara-stof die op Surface-apparaten prijkt. Intels apparaat was geconfigureerd als digitale comic, maar een van de schermen kon ook als touch-toetsenbord werken. Volgens de technologiesite kan het nog zes maanden duren voor het apparaat verschijnt en het is onduidelijk of het een standaardversie van Windows 10 krijgt of de Lite-versie.

We zitten met één belangrijke vraag en dat is de grootte. Als het om een kleiner en mobieler apparaat gaat, is het bedoeld voor contentconsumptie, terwijl de grotere versies vaak draaien om het maken van content. Ook heeft de Surface-lijn een van de beste toetsenborden in de sector en het is niet duidelijk of Microsoft die legacy achter wil laten om te verruilen voor typen op glas. Apple heeft dat geprobeerd met de iPad en het later opgegeven en heeft dedicated toetsenborden uitgebracht. Kortom, Microsoft moet nog enkele details uitwerken.