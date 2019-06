3 redenen om te gaan voor de nieuwe Mac Pro

De prullenbak-grappen kunnen de vuilnisbak in. De nieuwe Mac Pro heeft een traditionelere vorm, maar dat weerhield grappenmakers niet om meteen een nieuwe bijnaam te hebben voor Apple's nieuwste krachtpatser. Als je de computer recht van voren bekijkt heeft het wat weg van een kaasrasp. Van elk ander perspectief heeft de computer meer weg van de oude Mac Pro's waar wij allemaal van hielden en dat is een sterk signaal van Apple om video editors en andere contentmakers (die veel CPU- en GPU-kracht nodig hebben) terug te winnen. Ja, de nieuwe Mac Pro voelt weer echt "pro" aan en Apple benadrukt dat nog verder door ook met een 32 inch Pro Display XDR op de proppen te komen, een flinke upgrade over de oude Thunderbolt Display.





"Het is ongelooflijk", zei Tim Cook, CEO van Apple, en we zijn geneigd om het met hem eens te zijn. Kijk uit voor het stevige prijskaartje: Voor een instapprijs van 5.999 euro krijg je 32 GB geheugen, 256 GB SSD-opslag, een 8-core Intel Xeon CPU en een Radeon Pro 580X grafische kaart.

Als je de Mac Pro naar zijn maximale potentieel uitbreidt (1,5TB RAM Radeon Pro Vega II Duo en een 28-core Xeon) zal de prijs astronomisch zijn (je kunt hier de volledige specificaties zien, maar niet de prijzen). De Pro Display XDR begint bij 4.999 euro. Zowel de computer als het scherm zullen naar verwachting ergens in de winkels komen dit najaar.

Laten we nu eens kijken naar de drie gebieden die ons het meest opwinden in de nieuwe Mac Pro.

Het is supermodulair

Een van de grootste klachten over de Mac Pro 2013 is dat het door zijn kleine ontwerp in wezen onmogelijk was om videokaarten en andere componenten te upgraden. Maar Apple heeft op de WWDC laten zien dat in een mum van tijd de Mac Pro makkelijk te upgraden is. De machine heeft een roestvrijstalen frame van 20,8 x 17,7 x 8,58 inch met een externe behuizing die eenvoudig met een draai aan het handvat kan worden verwijderd. In de basisconfiguratie weegt hij iets meer dan 18 kilo.





Apple omarmt ook de PCI-uitbreidingsslots, aangezien de nieuwe Mac Pro vier double wide sleuven en drie single width-sleuven heeft. Apple heeft ook een half-wide slot speciaal voor een eigen I/O-kaart. Deze is uitgerust met met twee Thunderbolt 3 aansluitingen, twee USB-A poorten, twee aparte ethernetpoorten en een 3.5 mm koptelefoonaansluiting. Deze aangepaste "MPX-module" wordt geleverd met een speciaal koelelement.





Voor een beetje extra modulariteit kun je zelfs wielen aan de machine toevoegen, zodat je de Mac Pro door je studio kunt schuiven. De wielen worden echter apart verkocht en de prijs is onbekend.





Super krachtig

In zijn maximale configuratie zit de nieuwe Mac Pro van Apple boordevol met een 28-core Intel Xeon-processor en kan hij een belachelijke 1,5TB RAM-geheugen ondersteunen.





En als je grafische kracht nodig hebt, kan de nieuwe Mac Pro tot twee Radeon Pro Vega II eGPU's ondersteunen, hoewel de startconfiguratie wordt geleverd met slechts een AMD Radeon RX 580. Dit is slechts één poging waarin Apple probeert om video-editors terug te lokken, die misschien afgeschrikt zijn door het oude "prullenbak"-model.





Een ander geschenk aan contentbouwers is de nieuwe Mac Pro's aangepaste (en optionele) "Afterburner" FPGA-kaart, die naar verluidt zes miljard pixels per seconde kan verwerken. Volgens Apple kan de Mac Pro daarmee twee 8K RAW-videostreams tegelijk draaien, of 12 streams van 4K RAW-video. Het is op dit moment onduidelijk of Apple zelf de Afterburner heeft ontworpen of met een andere fabrikant heeft samengewerkt.

Dit is allemaal krachtig spul, en Apple moest deze machine voorzien van een 1.4KW voeding. En om alles koel te houden, zal de Mac Pro drie ventilatoren hebben en een aparte blower die niet luider zou moeten zijn dan de iMac Pro wanneer deze op volle kracht draait.





Verbluffend nieuw 6K-display

Zoals we al lang verwacht hadden, kondigde Apple ook een nieuw scherm aan voor bij de nieuwe Mac Pro, hoewel je het ook los kan aanschaffen als je dat wilt. De Pro Display XDR (XDR staat voor "Extreme Dynamic Range") heeft een 32-inch LCD HDR display met een resolutie van 6016x3384 en een 10-bit en PS3-kleurengamut. Het ontwerp aan de achterzijde verwijst naar het "kaasrasp"-ontwerp voor de nieuwe Mac Pro zelf (en fungeert tevens als koellichaam), en het display is voorzien van nanotextuurglas en een antireflecterende coating.





Dit alles komt neer op een scherm dat 40 procent groter is dan wat je op de 5K iMac vindt. Het kan een helderheid van maar liefst 1000 nits weergeven met uitschieters naar 1600 nits. De verbinding met de Mac Pro zelf wordt gemaakt met een Thunderbolt 3-kabel en Apple beweert dat de nieuwe Mac Pro maar liefst zes van de nieuwe beeldschermen kan ondersteunen. Maar ook hier geldt dat je minstens 4.999 dollar moet betalen voor een enkel scherm en ook echt alleen het scherm.

Dat "en ook echt" is belangrijk, want Apple verkoopt de Pro Display XDR niet eens met een opvallend uiterlijk. De "Pro Stand", zoals Apple het noemt, kost namelijk 999 euro extra. Het is een welkome verbetering ten opzichte van het 2013 Thunderbolt scherm omdat deze standaard kantel- en hoogteaanpassingen ondersteunt en zelfs de Pro Display XDR 90 graden kan draaien.