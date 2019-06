De 7 beste digitale fotolijstjes van 2019

In het tijdperk van de digitale camera's komen afgedrukte foto's steeds minder vaak voor, omdat we ze eerder op Instagram laten zien dan dat we ze laten afdrukken en vervolgens inlijsten.

Over Instagram gesproken, Webwereld heeft sinds kort ook een Instagram-account. Daarop delen wij de nieuwste ontwikkelingen, onthullingen, hardware (tests) en het wel en wee op de redactie. Vind je het interessant om te zien wat wij allemaal achter de schermen uitspoken en welke hardware wij op dit moment testen? Volg ons dan hier.

Ja, soms zullen zelfs je beste foto's niet verder komen dan je smartphone of je SD-kaart en digitaal stof verzamelen tot in de eeuwigheid, tenzij iemand besluit om ver terug te scrollen in je social media profiel.

Daarom is er de laatste jaren een nieuw en enigszins anachronistisch stukje techniek bijgekomen: de digitale fotolijst. Dit zijn kleine elektronische displays die foto's en vaak ook video's kunnen afspelen, door je albums kunnen fietsen of statisch één foto kunnen weergeven, zodat je je favoriete foto's kunt koesteren (en laten zien) zoals je dat vroeger gewend was. De techniek bestaat al langer, maar door de jaren heen is deze zo goed geworden dat er een kleine opleving plaatsvindt. De hoogste tijd dus om er een stapel te testen en de beste met je te delen.

NixPlay Iris

De Nixplay Iris is een aantrekkelijk digitaal frame dat een modern, stijlvol ontwerp koppelt aan cloudondersteuning waardoor het eenvoudig is om foto's van diensten als Facebook, Instagram, Flickr en Google Photos weer te geven. Dat betekent dat je niet met geheugensticks of kaarten hoeft te rommelen en dat je je fotoalbums op afstand kunt wijzigen of zelfs met vrienden kunt delen.

Het enige nadeel is de vrij hoge prijs en de niet zo hoge resolutie, maar op dit moment zijn die beide vrij typisch voor de cloud fotolijstmarkt.

Google Nest Hub

Het werkt misschien niet vlekkeloos, maar we vinden Google's Nest Hub (voorheen Home Hub) met Google Assistant de beste all-round optie voor een slim scherm tot nu toe. Het is niet al te duur en het compacte, stijlvolle ontwerp zorgt ervoor dat het bijna overal in huis past.

Er is misschien geen camera en de geluidskwaliteit is niet de beste, zelfs niet binnen Google's eigen line-up, maar dit wordt weerspiegeld in de prijs.

Wat Nest Hub wel heeft is een uitstekend scherm waarop Google Assistant zowel dingen kan laten zien als vertellen. Misschien vind je het een beetje te klein voor sommige kamers (we zouden graag een 10 inch model zien), maar het werkt over het algemeen erg goed voor allerlei taken zoals het streamen van muziek, het bekijken van video's en het simpelweg verstrekken van nuttige informatie en weergeven van foto's natuurlijk.

Nix Lux

De Nix Lux is een eenvoudig frame dat tussen de Nixplay's Advance en de Iris modellen zit. Met zijn metalen of houten afwerking heeft de Lux het ontwerp van de Iris, maar heeft minder functies dan de Advance (geen Wi-Fi-connectiviteit bijvoorbeeld) Dit houdt de prijs laag en de Lux eenvoudig genoeg om door iedereen gebruikt ter kunnen worden.

Zoals je zou verwachten is er zowel een slaaptimer als een bewegingssensor aanwezig wanneer de Lux is ingeschakeld, en er zijn knoppen aan de achterkant van het apparaat. De meegeleverde afstandsbediening is een welkome toevoeging voor het gebruik van de eenvoudige, schone interface. De foto's moeten worden afgespeeld vanaf een SD-kaart of een USB-stick, maar er zit een USB-stick bij de doos, zodat je er geen aparte hoeft aan te schaffen.

Lenovo Smart Display

Het Lenovo Smart Display is een indrukwekkend Google smart-display van een derde partij dat voor de meeste gebruikers waarschijnlijk een betere optie is dan de Google Home Hub, dankzij de keuze van twee grotere schermen (8 inch of 10 inch) en de opname van een camera voor videogesprekken. Dat maakt dit model echter wel duurder dan Google's tegenhanger.

Het grotere scherm is zeer welkom bij het opzoeken van reizen, het lezen van recepten of het bekijken van YouTube-video's, en het heeft Lenovo ook de ruimte gegeven om een verrassend solide luidspreker in te bouwen. Je moet niet te veel verwachten van de speaker, maar er is genoeg bas en genoeg volume om de ruimte te vullen, wat meer is dan we van een apparaat waarbij het scherm het belangrijkst is hadden verwacht.

Uiteindelijk zijn de irritaties hier vooral aan de kant van Google, aan de softwarekant dus we hopen dat ze na verloop van tijd toch nog kunnen verbeteren. Gebrek aan ondersteuning voor de verticale oriëntatie en de frustrerende touchscreenbediening zijn erg vervelend, en wijzen op een aantal tekortkomingen van de stembesturing.

Nix Advance 8 inch Digital Photo Frame

De Nix Advance is een eenvoudig, no nonsens digitale fotolijst die precies doet wat hij moet doen. Het heeft niet het beste scherm of de complexte functies, maar als je een eenvoudig lijstje voor je digitale foto's wilt dat gemakkelijk in te stellen is, is het een zeer solide keuze.

Amazon Echo Show 2e generatie

Het is een prijzig scherm, maar de 2e generatie Echo Show is een goede upgrade van het origineel. Als je Alexa met een scherm wilt, is dit de manier om het te doen. Het laat je andere mensen bellen met Alexa-apparaten, online dingen opzoeken en Amazon Prime video's bekijken. Vergeet niet dat het moet worden aangesloten op het lichtnet, het is geen tablet.

De audio is fatsoenlijk en het scherm heeft een goede maat, maar tenzij je echt het visuele element wilt of de mogelijkheid om andere Shows te bekijken, zou je beter af zijn met de Echo of de Echo Plus.

Pix-Star FotoConnect XD

De Pix-Star FotoConnect XD doet wat het moet doen, maar doet dat niet zo vloeiend als sommige van zijn concurrenten. Het grote verkoopargument is ongetwijfeld de ondersteuning voor zowel fysieke media als cloud-platformen- ideaal als je foto's op meerdere locaties hebt opgeslagen - maar als je slechts één bron gebruikt om je foto's in te laden en te bekijken, is er waarschijnlijk een beter (en goedkoper) alternatief elders.

Liever je foto's on the spot afdrukken? Lees ook: De beste compacte fotoprinters van dit moment