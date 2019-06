Wat AMD van plan is met raytracing grafische kaarten

Raytracing is reeds beschikbaar bij kaarten van Nvidia en gamers zijn al tijden nieuwsgierig wat de plannen van AMD zijn wat betreft deze technologie. AMD heeft officieel gezegd dat de huidige GCN- en RDNA-kaarten (de naam voor zijn nieuwe grafische architectuur) raytracing inzetten met de shader cores.

Dat klinkt alsof RDNA bepaalde DXR-technieken voor belichting gaat gebruiken, net zoals Nvidia's GeForce RTX traditionele gerasterde rendering mengt met raytracing. AMD denkt verder dat je volledige raytracing van het beeld niet kunt doen op een pc. In plaats daarvan meent het bedrijf dat de cloud dit werk gaat doen, oftewel streamed gaming.

Nieuwe GPU's

Wat betreft de nieuwe kaarten die AMD aankondigde, die zijn behoorlijk krachtig tegen een redelijke prijs. De Radeon RX 5700 XT heeft 40 rekeneenheden met 2560 stream-processoren en gebruikt 8 GB GDDR6-geheugen met een 256-bit bus. Dat geeft de kaart geheugenbrandbreedte van rond de 448 GB/s. Volgens AMD heeft de GPU 9,75 teraflops aan rekenkracht en dat pakket krijgt een prijskaartje van 449 dollar.

Specificaties van de twee nieuwe grafische monsters.

De tweede Navi-gebaseerde GPU is de Radeon RX 5700. Die heeft 36 rekeneenheden, 2304 stream-processoren en ook 8 GB GDDR6-geheugen met een 256-bit bus om 448 GB/s te halen. De rekenkracht van de kaart komt uit op 7,95 teraflops en de RX 5700 gaat 379 dollar kosten. Beide GPU's komen tegelijk uit met AMD's nieuwe Ryzen 3000-chips op 7 juli.

Gamekloksnelheid

De XT heeft een boostkloksnelheid van 1905 MHz, een 'gamekloksnelheid' van 1755 MHz en een basiskloksnelheid van 1605 MHz. Voor de RX 5700 is dat 1725 MHz boost, 1625 'gameklok' en basiskloksnelheid van 1475 MHz.

De opvallende specificatie is de 'gamekloksnelheid'. AMD baseert die snelheid op een lijst van populaire games en de boost schroeft die op gebaseerd op de load van de draaiende GPU. Op de vraag of dit een cynische manier is om "thermal throttle" te omschrijven, reageert AMD door te zeggen dat dit meer gaat over het mikken op specifieke kloksnelheden die games gebruiken. In praktische prestaties hangen de meeste games rond de 'gamekloksnelheid' en wordt af en toe de boostsnelheid aangesproken.

AMD opent het vuur op Nvidia met de nieuwe lijn

AMD kent de klacht dat de kaarten met actieve koeler te veel lawaai maken en de nieuwe Radeons zijn volgens het bedrijf ontworpen om stiller te zijn. Het 7 nm-proces waar de GPU mee is gebouwd helpt ook.

Los van de hardwareverbeteringen hebben de kaarten een hoop nieuwe trucs om visuele kwaliteit te verhogen. Radeon Image Sharpening (RIS) zorgt voor realtime verscherping op gebieden met lage contrasten die verbeterd kunnen worden met RIS. Van de softwaretrucs is Anti-Lag wellicht de knapste. Daarmee kan inputlag voor sommige games met 30 procent worden teruggebracht.

Anti-lag reduceert de vertraging tussen het moment dat je op de muis klikt of een toets aanraakt op het toetsenbord en de vertaling van die actie op het beeld.

Volgens AMD ontstaat lag regelmatig omdat de CPU wacht totdat de GPU frames heeft gerenderd. Met Anti-Lag wordt in essentie doorgegeven aan de CPU dat hij kleine pauzes inlast om ervoor te zorgen dat de GPU hem kan bijbenen.