Huawei ziet af van Windows-laptop

Vanwege de Amerikaanse sancties tegen de fabrikant, ziet Huawei momenteel af van de release van een nieuwe Windows-laptop die deze week gepresenteerd zou worden, meldt The Information. De laptop stond gepland voor een presentatie op CES Asia, maar omdat het bedrijf door een dreigend handelsverbod geen Intel-chips of Windows kan gebruiken, wordt de laptop uit de planning getrokken.

Huawei heeft als het verbod ingaat ook problemen met het uitbrengen van smartphones met Android, omdat Google vanwege de sancties geen zaken mag doen met het Chinese bedrijf. Huidige smartphones van het bedrijf ontvangen op dit moment nog wel Android-updates. Zo werd deze week nog Android 9 uitgerold voor een aantal vlaggenschepen.

Google onderhandelt nog met de Amerikaanse overheid over het zakendoen met Huawei en er heerst nu vooral onzekerheid over de toekomst van het Chinese techbedrijf met Amerikaanse toeleveranciers. Het handelsverbod gaat in augustus in, tenzij Huawei een momenteel lopende procedure kan winnen.