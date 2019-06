Microsoft wil Office-knop op je toetsenbord

Microsoft is begonnen met een intern onderzoek om te bepalen of een dedicated Office-knop op toetsenborden nuttig is. Microsoft test dit als eerste onder medewerkers. De knop zou in combinatie met letters verschillende snelkoppelingen moeten vormen die het werken onder Office sneller en efficiënter maken. Het gaat op dit moment om combinaties als Office-knop + D, L, N, O, P, S, T, W, X en Y. Office + S zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor het snel delen van documenten.

Dit onderzoek is ontdekt door Microsoft-watcher WalkingCat die op z'n twitter-account ook direct een screenshot heeft geplaatst van de enquête die Microsoft verspreid onder medewerkers.

save a copy, just in case — WalkingCat (@h0x0d)18 June 2019





Het is niet bekend hoe er tot nu toe gereageerd is op het idee en of Microsoft al in gesprek is met hardware fabrikanten.

