Hp Sprocket New Edition review: een mooie mobiele fotoprinter

Van alle mobiele fotoprinters en instant-fotocamera's die wij de afgelopen jaren de revue zien passeren, maken de meeste gebruik van de Zink-printtechnologie, een kleurenprint-technologie voor digitale apparaten om in één keer kleurenprints te maken zonder daarvoor inkt nodig te hebben (Zink is een porte-manteau van "Zero Ink"). Het thermische papier bevat een cyaan, magenta en gele kleurenlaag, een coatinglaag, een plaklaag en isolerende tussenlagen. De printer "activeert" de kleurenlagen door verschillende warmtepulsen af te vuren op het papier waardoor de (doorzichtige) kleur-kristallen smelten en zichtbaar worden.

In tegenstelling tot andere print- en fotopapiertechnieken is deze het goedkoopst, maar meestal moet je dan inleveren op kwaliteit. Van alle printers die wij hadden getest, bleek de kleurechtheid bij de Zink-velletjes toch het minst te zijn en de lage resolutie zorgde ervoor dat sommige details wegvielen en color banding optrad. Hierdoor kregen wij al gauw het idee dat de Zink-printtechnologie niet de beste manier is om foto's af te drukken, maar is dat wel zo? Wij hebben het afgelopen jaar verschillende tests gedaan met zowel het papier als verschillende soorten printers (in combinatie met firmware updates) en we kwamen erachter dat het niet alleen aan het papier ligt, maar ook aan de printers zelf. Het verschil tussen diverse merken Zink-papier is, op een paar uitschieters na, te verwaarlozen en de nadruk die op de calibratie-velletjes wordt gelegd lijkt minder belangrijk te zijn dan door fabrikanten wordt geroepen (begrijp ons niet verkeerd, ze zijn weldegelijk nodig, dus blijf ze gebruiken).

Wij spraken vorig jaar met een van de oprichters van Zink Holdings, het bedrijf achter het inktloze papier, en we hoorden dat er nog steeds actief wordt gewerkt aan het verbeteren van het papier, maar ook aan de printtechnieken.

Wij waren dan ook blij verrast te horen dat HP een nieuwe versie van de Sprocket op de markt heeft gebracht. Uit onze test van vorig jaar kwam de Sprocket plus als een van de betere printers uit onze tests en wist de minste artefacten af te drukken op het papier en qua kleurechtheid dichterbij concurrerende printers (die gebruik maken van andere technieken) te komen dan andere Zink-printers (en instant-camera's) die wij onder andere op de CES zagen.

De Sprocket New Edition (ook wel bekend als de Sprocket 200) zou kleurechter moeten printen en op een hogere resolutie waardoor er meer detail zichtbaar is en de afdrukken zouden meer lijken op foto's dan op printjes.

De hoogste tijd om dat uitgebreid te testen.

Gebruik

Zoals altijd bekijken we de hardware, voelen de app aan de tand en vuren verschillende testafbeeldingen af op de printer. Wij hebben dit keer een extra testafbeelding toegevoegd omdat wij toch merkten dat in sommige real world-situaties bepaalde contrastverschillen naar voren kwamen die wij in onze oude set testfoto's niet niet opmerkten.

Daarnaast hebben we de printer uiteraard ook buiten de deur getest en op verschillende feesten en evenementen de blits gemaakt door gemaakte foto's direct af te drukken. Zo krijgen wij een goed beeld van de fotokwaliteit en de werking van de printer. Het blijft mooi om te zien wat een mobiele fotoprinter losmaakt bij omstanders. Het idee dat gemaakte foto's niet alleen op social media worden gepost of in de diepe krochten van je cloud-account of geheugenkaart verdwijnen maakt menig feestganger enthousiast. Er zijn aardig wat foto's op koelkasten, telefoonhoesjes en in portemonnees beland. Wat ons echter blijft verbazen is dat zo weinig mensen afweten van het bestaan van zulke printers. Ze bestaan al jaren, maar mensen lijken ze gauw te vergeten. Wij zijn in elk geval meer dan genoeg mensen tegen gekomen die zo'n apparaat wel zouden willen hebben om hun leukste kiekjes direct in fysieke vorm te kunnen hebben (of plakken).

De Sprocket New Edition ziet er, in tegenstelling tot veel concurrerende printers flitsend uit. Het maakt niet uit welke kleur je neemt, de spetters op de bovenkant van de behuizing geven de printer een hippe look en de LED aan de voorkant kan in alle kleuren van de regenboog de status van het apparaat aangeven. De printer is 8 x 11,75 x 2,5 centimeter groot en maakt printjes op de gebruikelijke 2 x 3 inch (5 x 7,6 centimeter) Zink-velletjes. De Sprocket New Edition doet ongeveer 30 a 40 seconden over een afdruk. De printer kan zeer makkelijk worden geopend aangezien de bovenkant met vier magneten op z'n plek wordt gehouden. Het apparaat kan 10 velletjes papier plus de kalibratiesheet hebben en kan op een lading ongeveer 25 tot 45 afdrukken maken. De printer kan worden geladen met de meegeleverde micro USB-kabel.





Software/werking

HP heeft de software voor de Sprocket flink onder handen genomen vergeleken met de app die wij vorig jaar gebruikten voor de Sprocket Plus. Er zijn een hoop nieuwe stickers toegevoegd en deze worden regelmatig uitgebreid. De uitbreidingen zijn meestal stickers met een bepaald thema. Denk aan een feestdag of evenement bij je in de buurt. Dit doet ons een beetje denken aan Snapchat en kan je vastgelegde herinneringen net dat beetje extra geven. Daarnaast is ook het aantal filters flink uitgebreid. Het enige dat we in deze app een beetje missen is een iets gedetailleerdere mogelijkheid om kleuren te wijzigen, al is dat misschien niet echt nodig, daarover later meer. Uiteraard kan er ook weer met de vrije hand worden getekend en kunnen er teksten worden toegevoegd.

Wat nieuw is in deze app is de mogelijkheid augmented reality-beelden toe te voegen aan je foto. Deze bewegende beelden worden vergezeld met een leuk muziekje en geluidseffecten en worden in de vorm van een praktisch onzichtbare (qr?) code afgedrukt op de foto. Als je deze scant met je telefoon worden de beelden weergegeven. Een leuke extra, al zullen andere gebruikers voor wie je de foto print ook de Sprocket-app op hun toestel moeten hebben staan om de bewegende beelden te kunnen bekijken.

Als je de 5 x 7,6 centimeter fotootjes te klein vindt, kan je ook nog gebruik maken van een andere nieuwe feature. De mogelijkheid om een foto uit te "smeren" over meerdere printjes. De app kan je een foto laten verdelen over 4 of zelfs 9 vellen waardoor je uiteindelijk flinke afdrukken kan maken. Let er wel op dat je de foto's niet precies tegen elkaar aanzet als je ze opplakt. De witte ruimtes in het voorbeeld zal je ook in het uitgeprinte resultaat moeten aanhouden, jammer maar helaas. Het had mooier geweest als je de foto's precies tegen/naast elkaar kon plakken om er echt een grote foto van te maken.





Voor de rest werkt de app zoals alle andere print-apps. Kies een afbeelding uit de galerij, pas eventueel filters toe en druk op de print-knop. Daarna krijg je de mogelijkheid de foto op te slaan in HP's eigen galerij. Daarnaast kan je foto's afdrukken vanaf Instagram, Facebook en Google Photos. Ook de mogelijkheid een foto direct af te drukken na het schieten is aanwezig, voor dat echte instant-foto-gevoel.





Een andere leuke extra is de mogelijkheid om meerdere gebruikers tegelijk te koppelen met de printer. Hierdoor kunnen je vrienden makkelijk en snel foto's naar de printer sturen zonder dat er steeds opnieuw gepaird hoeft te worden of dat alle foto's eerst naar een gebruiker gestuurd moeten worden. De LED op de voorkant van de printer geeft met een bepaalde kleur aan wie er aan het printen is. Een leuke, handige toevoeging. Let wel op, je kan niet bepalen welke gebruikers je wel of geen toegang kan verschaffen tot de printer. Hierdoor kunnen mensen die je niet kent (en de Sprocket-app hebben) ook printjes naar je apparaat sturen. Houd je wachtrij dus in de gaten.

Kwaliteit

We kwamen er vorig jaar al achter dat de Zink-printtechnologie andere afdruk technologieën voor moet laten gaan. De resolutie van de foto's is niet bijster hoog en op de kleurechtheid viel het een en ander aan te merken. Ook hadden sommige printers last van artefacten. We moesten af en toe de trukendoos behoorlijk ver opentrekken om mooie foto's af te kunnen drukken, maar de trukendoos kan dicht. HP bewijst dat het weldegelijk mogelijk is om echt mooie printjes te maken op Zink-papier.

De Sprocket New Edition heeft ons op dit gebied positief verrast. De kleuren zijn een stuk helderder en accurater dan bij andere Zink-printers en de resolutie is (of lijkt) hoger dan bij andere Zink-printers. Er is meer detail te zien en kleuroverlopen ogen natuurlijker. Alleen bij hele grote contrastverschillen en zeer subtiele kleurverschillen is er nog lichte color banding te zien. Ook met de helderheid zit het goed. Waar de Polaroid Zink en Moto Insta-share mod foto's vaak te donker afdrukten, zijn de foto's van de Sprocket New Edition helder en lijken de afdrukken in bijna alle gevallen op echte foto's in plaats van printjes.

Al met al heeft HP het dus voor elkaar gekregen om meer uit de Zink-printtechnologie te halen dan Polaroid en andere concurrenten zelf. Een prachtige prestatie. Zeker omdat Zink-papier een van de goedkopere oplossingen is om foto's instant af te drukken. Hierdoor ligt de drempel lekker laag en doet het een stuk minder pijn in je portemonnee om een hele stapel foto's af te drukken of om bijna een heel pakje papier door je printertje heen te jagen om die ene mooie foto te verdelen over negen velletjes.

Tuurlijk, de Sprocket New Edition moet het nog steeds afleggen tegen Kodak's Mini Photo printer 2, maar het verschil is veel kleiner geworden en dat is een lovenswaardige prestatie.

Color Science testafbeelding, Origineel

afdruk

Koppel testfoto, Origineel

Afdruk

Testbeeld, origineel

Afdruk

Dima testfoto kids crop, origineel

Afdruk





Privacy

Op privacygebied hebben we helaas nog wel het een en ander aan te merken. We beginnen een beetje te klinken als een gebroken grammofoonplaat, maar de app vraagt onder andere om toegang tot je locatie, camera en microfoon. We begrijpen dat de camera en microfoon nodig zijn omdat je ook rechtstreeks vanuit de app foto's kan maken en filmen (deze filmpjes kunnen dankzij de AR-functie in de foto worden gestopt en weer tot leven worden gewekt als je deze scant met de apps.) Deze machtigingen kunnen ook worden ingetrokken en de app zal je daar ook netjes over informeren (en vragen of je het zeker weet).

Wat wederom niet kan/mag worden uitgeschakeld of ingetrokken is de locatie. De app blijft zeuren als je de locatiemachtiging intrekt en als je die toestemming niet geeft, weigert de app te printen waardoor deze nutteloos wordt. We begrijpen dat HP de locatie gebruikt voor, onder andere het toesturen van op locatiegebaseerde stickers, maar als je dat niet wilt, kan je dat dus ook niet uitschakelen. Inmiddels zijn wij erachter dat dit probleem wat dieper ligt waardoor we iets meer begrip hebben voor het opeisen van de locatie-machtiging. Het zou HP (en vele andere appbouwers) sieren om dat te melden. Wij zoeken dit tot op de bodem uit en wijden daar later nog een apart artikel aan.

Voor de rest doet HP het aardig. De app geeft je als gebruiker genoeg mogelijkheden om instellingen voor het verzamelen van data te beheren en desgewenst tot een minimum te beperken en de software meldt je dan ook welke functies er niet meer zullen werken als je dat doet. Het enige waar je dus mee moet leven is dat je exacte locatie gedeeld wordt met HP, daar kom je niet onderuit.

Conclusie

HP laat met de Sprocket New Edition / Sprocket 200 zien dat afdrukken op Zink-papier weldegelijk op goede kwaliteit kan. De printfabrikant heeft het voor elkaar gekregen om de hiaat tussen de Zink-printtechnologie en andere printtechnologieën stukken kleiner te maken. Hierdoor is de nieuwe Sprocket een waardige kandidaat om als dedicated fotoprinter te gebruiken. Zeker omdat de Zink-papiertjes goedkoper zijn dan het fotopapier van concurrerende technologieën. Vooral als je grote hoeveelheden aanschaft. Als je een beetje goed zoekt op internet, kan je voor een mooie prijs een behoorlijke stapel velletjes vinden waardoor je tussen de 18 en 50 cent per vel kwijt bent.

De bijbehorende software heeft een hoop mooie functies waardoor je net wat meer in een foto kan stoppen en/of uit een foto kan halen dan andere printers.

Al deze punten zorgen ervoor dat de HP Sprocket New Edition een uitstekende compacte mobiele fotoprinter is die je zeer veel waar voor je geld geeft.