Google stopt met het maken van tablets

Google werkte nog aan twee kleinere tablets, maar heeft eerder deze week aangegeven te stoppen met de ontwikkeling daarvan. Een woordvoerder van Google heeft dit tegenover IDG bevestigd. Het nieuws werd onthuld tijdens een interne bedrijfsvergadering op woensdag, en Google is momenteel bezig om medewerkers die zich op de verlaten projecten richtten, over te plaatsen naar andere gebieden. Een groot deel is al overgestapt naar de laptop-divisie.

Google zegt verder dat het heel goed mogelijk is dat we voor het einde van dit jaar een nieuw laptop-georiënteerd Pixelbook product zullen zien. De bestaande Pixel Slate zal tot en met juni 2024 worden ondersteund en regelmatig software-updates ontvangen, zoals aanvankelijk was beloofd - daar verandert verder niets aan. En het Chrome OS team zal zich in het algemeen blijven richten op zowel laptops als tablets wat softwareontwikkeling betreft aangezien andere fabrikanten nog steeds tablets produceren waar deze software op zal draaien.