Gigantische landelijke storing treft meerdere providers en 112 *Update*

Er worden op dit moment zeer veel storingen gemeld voor bijna alle populaire mobiele providers en internetboeren. KPN, XS4all, Vodafone, Telfort, Online, Tele2, Simyo, Ben, Youfone, Simpel, Youfone, Ben, Caiway, SimYo, Robin Mobile, Lebara, Hollands nieuwe en Lyca worden genoemd op social media en storingssite allestoringen.nl.

Gebruikers melden een slechte tot geen verbinding en dan gaat het vooral om mobiele telefonie en mobiel internet. Hierdoor komen er helaas ook klachten binnen dat 112 minder goed bereikbaar is. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is, maar er wordt met man en macht gewerkt om het probleem op te lossen.

**Update: De storing is inmiddels opgelost. Het is nog niet bekend wat het probleem was. Minister van Veiligheid en Justitie, Ferdinand Grapperhaus, heeft KPN om opheldering gevraagd.