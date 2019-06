Microsofts dual-screen Surface draait mogelijk Android-apps

Het bureau zegt tegen Forbes dat de dual-screen apparaten, met twee 9 inch-schermen, onder de motorkap Intels 10 nm "Lakefield" SoC hebben. Het besturingssysteem is Microsofts veelbesproken maar nog niet officiële nieuwe Windows Core OS (WCOS). Microsoft heeft overigens niet bevestigd dat het werkt aan een nieuwe variant van Windows, maar heeft wel gezegd dat apparaten als de Surface Hub 2 nieuwe 'ervaringen' bevatten, en dat zou dan gaan om WCOS.

IHS zegt verder dat het nieuwe apparaat 5G-connectiviteit heeft. Dat zou op zichzelf niet verrassend zijn, maar Microsoft heeft nog geen Surface op de markt gebracht met 4G of 5G in het basisplatform.

Emulator

Wat verrassend is - als dit verhaal blijkt te kloppen - is dat een Android-emulator onderdeel zou zijn van het nieuwe apparaat. Microsoft heeft nog niet gereageerd toen we om bevestiging vroegen en eerlijk gezegd verwachten we ook geen reactie van het bedrijf. Maar IHS Markit heeft ook niet gereageerd op vragen.

Er bestaan verschillende Android-emulatoren voor Windows-pc's. BlueStacks is een populaire optie, maar alternatieven als KoPlayer en MeMu doen hetzelfde. Ze draaien alle drie in een virtuele machine binnen Windows, net als Windows Sandbox.

Contentconsumptie

Toen de verhalen over Centaurus verschenen, vroegen we ons af of potentiële consumenten wel op een dual-screen apparaat zouden willen werken, gezien het ontbreken van een toetsenbord. Maar het zou goed kunnen dat Microsoft het apparaat meer ziet als iets dat lijkt op een smartphone, maar meer een zakcomputer dan een traditionelere telefoon.

Dat zou het apparaat ook meer hardware voor voornamelijk contentconsumptie maken, in plaats van een productiviteitsmachine als de originele Surface-lijn. Hoewel apps voor Microsoft Office bestaan op zowel Android als iOS, is het veel waarschijnlijker dat het echte maken van content op een pc met toetsenbord gebeurt, terwijl de apps meer voor lezen en kleine bewerkingen zijn.

Intels concept-pc Twin Rivers - weer iets anders dan het dual-screen apparaat met (e-ink Tiger Rapids) die de fabrikant liet zien op computerbeurs Computex eerder dit jaar, laat het beste zien dat dit idee kan werken. Dat apparaat draaide een traditionele Windows 10, maar de use-cases die het bedrijf demonstreerde - zoals een reader voor comics - waren meer gericht op recreatieve contentconsumptie dan op productiviteit. Windows 10 zelf leek niet eens zo relevant voor dat concept.

Hardware-eisen

Windows kan in een omgeving draaien die relatief weinig kracht nodig heeft (een Intel-tabletprocessor of een ARM-chips zoals de Snapdragon van Qualcomm bijvoorbeeld). Draai er een Android-emulator bovenop en de systeemeisen blijven laag: BlueStack vereist slechts een vierde generatie Core i5 voor optimale prestaties.

Intels Lakefield lijkt dan ook overdadig, maar we weten dan ook erg weinig van de werkelijke prestaties. We weten eigenlijk alleen dat het een big-little architectuur is met een energiebesparend ontwerp dat lijkt op dat van ARM.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Het is iedereen duidelijk dat Microsoft de smartphonemarkt aan zich voorbij heeft laten gaan. Bill Gates gaf onlangs toe dat hij het mislukken van Windows Phone als zijn grootste fout ziet (relevant stuk van het fimpje). Microsofts ARM-tablet Surface Go heeft nou niet echt de wereld veranderd. Wat vooral opvalt in het interview met Gates is dat hij stelt dat het gebrek aan apps een kritiek element was in het falen van Microsoft in de mobiele markt. Android-emulatie zou dat oplossen.

Er blijft een heel grote vraag over, namelijk: als een Android-emulator de oplossing is, waarom zou je dan geen Android-toestel kopen? Misschien wordt Microsofts plan met zijn dual-screen apparaat duidelijker naarmate de mogelijke releasedatum dichterbij komt en misschien is dit eigenlijk de 'Surface-smartphone' die iedereen verwachtte.