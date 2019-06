De beste zomerdeals van 2019

Mobiele-abonnementen

Alweer een beetje bekomen van de grote KPN-storing? Zoek je nog een mooi abonnement waarmee je ook flink wat data kan verstoken binnen Europa? Dan hebben we hier enkele toppers voor je. Deze aanbiedingen lopen al wat langer, maar zijn nog steeds relevant en daarom passeren ze nogmaals de revue.

Tele 2: Tele2 biedt nog steeds een onbeperkt data-abonnement aan en nu dus met korting. Op dit moment kan je een onbeperkt data-abonnement afsluiten voor slechts 20 euro per maand. Voor 5 euro per maand extra kan je daar ook nog onbeperkt bij bellen en sms'en.

Youfone: Ben je een iets minder groot datamonster en denk je dat je niet boven de 10 GB per maand uit komt? Kijk dan eens naar Youfone. Voor slechts een tientje per maand heb je een abonnement waarmee je maar liefst 10 GB aan data mag verstoken (en je kan ook nog 50 minuten bellen of smsen). Is hij iemand die veel belt? dan kan je dat voor 7,50 euro per maand extra d'rbij doen voor 'm.





VPN-aanbiedingen

Breng je je vakantie door op een camping of in een hotel/resort met een onveilige Wifi-verbinding? Wil je graag je films en series blijven kijken op loze momenten, maar lukt dat door geoblokkades niet? Dan is een VPN-dienst natuurlijk de oplossing. Ook op dat gebied wordt er keihard gestunt waardoor je voor enkele euro's per maand al een supersnelle, superveilige verbinding kan hebben. Wij hebben de mooiste vpn-aanbiedingen voor je verzameld.

Cyberghost

Deze snelle VPN-dienst is de laatste tijd hoge ogen aan het gooien en heeft door de jaren heen het aantal servers behoorlijk uitgebreid. Ook met de privacy zit het wel goed. De dienst vraagt niet om informatie waarmee jij te identificeren bent en betalingen worden afgehandeld door een 3rd-party betaaldienst. Cyberghost kreeg onder andere om die reden een plek in onze lijst van beste VPN-diensten van dit moment.

Op dit moment kan je voor slechts 2,45 euro per maand gebruik maken van deze dienst.





NordVPN

Ook deze VPN-dienst stunt met prijzen. Deze dienst is uitermate geschikt voor het kijken van Amerikaanse Netflix en andere streamingdiensten en ook NordVPN heeft privacy hoog in het vaandel staan. Het is daarom niet gek dat deze dienst ook in onze beste VPN-diensten van dit moment staat. Op dit moment bieden zij hun diensten aan met 75 procent korting waardoor je slechts 2,65 euro per maand hoeft neer te tellen.





Ivacy

Over het geheel bekeken is Ivacy een prima dienst. Dat bepaalde servers zich niet fysiek bevinden op de locatie die wordt gemeld, zal sommige gebruikers storen, maar voor de meeste doorsnee gebruikers is dat prima. Ook de prijs is prima voor de snelheid die je ervoor terugkrijgt en de opties die de dienst levert. Maar het allermooiste is natuurlijk de prijs. Afhankelijk van het aantal maanden dat je je inschrijft betaal je tussen de 2 en 3 euro per maand, maar als je jezelf echt jarenlang wilt toewijden kan je, dankzij een dikke korting van 87 procent, voor maar liefst 1,18 euro per maand al een VPN-verbinding hebben.

Lees hier de uitgebreide review van deze VPN-dienst.

ProtonVPN/Mail

De meeste VPN-diensten in deze lijst focussen zich op anonimiteit, maar vooral op geoblokkades. Protonmail legt de nadruk vooral op privacy. Niet alleen worden er geen logs opgeslagen en met zeer grote complexe sleutels gewerkt. Deze organisatie heeft ook een eigen maildienst waarmee je je e-mails versleuteld het web opstuurt. Ideaal als je op een plek bent met een gratis (onversleutelde/onbeveiligde) Wifi-verbinding. Of zeer gevoelige informatie wilt mailen.

Streaming-aanbiedingen

En als je dan toch een mooie VPN-deal hebt afgesloten en je wilt wat te streamen hebben tijdens je vakantie of je favoriete Nederlandse TV-programma's terugkijken, kan je met deze aanbiedingen je lol op.

NLZiet:

Deze dienst richt zich op de hardcore Nederlandse televisiekijker. NLZiet is opgericht door de NPO, RTL en SBS en bijna alle content van deze partijen is te vinden bij deze dienst. Net als Ziggo Go kan je live tv kijken, series terug kijken en soms zelfs afleveringen eerder bekijken voordat ze worden uitgezonden. Als je een echte televisie-fan bent en je favoriete programma's graag terug (of zelfs vooruit) kijkt, dan is dit de dienst voor jou.

NLZiet heeft apps voor op de Smart TV, smartphone en web-apps voor je browser. Je kan NLZiet een maand lang gratis testen en kost daarna 7,95 euro per maand. De dienst is op twee apparaten tegelijk te gebruiken.

Amazon Prime

Amazon geeft gebruikers nu al een paar jaar de mogelijkheid in te schrijven voor Amazon Prime. Een dienst die je niet alleen allerlei voordeeltjes geeft (zoals gratis verzending) en grote kortingen, maar je ook gebruik laat maken van de videodienst, Prime video.

Deze dienst kan gezien worden als een concurrent van Netflix en biedt veel verschillende films en series aan. Daarnaast maakt Amazon, net als Netflix ook eigen producties. Naast Prime Video, heeft Amazon ook een eigen muziekdienst genaamd Prime Music waar je, net als bij Spotify, muziek kan streamen.

Ten slotte krijg je als Prime-lid ook een volledig abonnement op de game videostreamingdienst, Twitch. Je kan dan gebruik maken van alle premium-features van de streamingdienst en bepaalde games gratis spelen. Prime-lid worden kost je 5,99 euro per maand en is 30 dagen gratis te proberen.

Netflix

De grootste en bekendste videostreamingdienst is toch wel Netflix. Het streamen van films, series en documentaires is een fluitje van een cent. Deze dienst heeft een app voor zo'n beetje elk gangbaar apparaat waardoor we ons bijna niet kunnen voorstellen dat je niet iets in huis hebt om de content op af te kunnen spelen.

Je kan je hier aanmelden voor de dienst en deze 30 dagen gratis proberen. Bevalt het, betaal je minimaal 7,99 per maand.

Games

Wil je wat te spelen hebben onderweg, of ben je van plan thuis te blijven? Dan kan je jezelf natuurlijk ook trakteren op een stapeltje nieuwe games. Dat is nu heel makkelijk een voordelig omdat verschillende partijen stunten met de prijzen. Vandaag is de Steam Summersale begonnen waarbij games worden aangeboden met kortingen die oplopen tot maar liefst 98 procent en ook Humble Bundle heeft een paar geweldige aanbiedingen.

WATCH_DOGS 2

Hang nogmaals de hacker uit in een fictieve versie van de San Francisco Bay Area. Deze open world 3rd-person action adventure speel je als Marcus Holloway, een hacker die samen met de hackgroep DedSec het geavanceerde bewakingssysteem ctOS van de stad neerhaalt. Er zijn meerdere manieren om missies te voltooien, en elke succesvolle opdracht verhoogt het aantal volgelingen van DedSec.

De game wordt nu met 80 procent korting aangeboden waardoor je slechts 11,99 euro betaalt voor deze game.

Payday 2

Payday 2 first-person coop shooter video game en speelt zich twee jaar na de gebeurtenissen van de vorige game af. Er komt een nieuwe bende naar Washington, D.C. om opnieuw een overval uit te voeren. De speler neemt de controle over een van de eenentwintig leden van de bende en kan alleen of met maximaal drie teamgenoten overvallen uitvoeren. Je kan deelnemen aan verschillende overvallen, waaronder, maar niet beperkt tot, overvallen op banken, winkels en gepantserde auto's en het produceren en distribueren van drugs. Het komt erop neer dat je lekker de cimineel mag (moet) uithangen en dat kan je samen met je vrienden doen. De game wordt op dit moment met 75 procent korting aangeboden waardoor je nu slechts 2,49 euro betaalt.

Assassin's Creed Odyssey

De serie die begon als een stealth game, waarin je tegen een historisch decor verschillende figuren in de wereld moest ombrengen, is langzaam maar zeker opgeschoven naar een volwaardige role playing game. Assassins Creed Odyssey heeft daarom net zoveel weg van de latere Metal Gear Games als van The Witcher 3.

In Odyssey keer je terug naar het oude Griekenland waar je jouw eigenschappen, aanvalstechnieken en wapens steeds verder uitbouwt via in de game verkregen experience points. Het is aan jou hoe je jouw personage ontwikkelt en hoe hij of zij er uitziet en uiteindelijk: hoe je de game speelt. Leuk detail: je kunt in de game de fameuze Spartan kick uit 300 uitvoeren.

Dankzij de Summer Sale-korting van 50 procent betaal je nu iets minder dan drie tientjes voor deze game.

Borderlands serie

Nog zo'n geweldige serie die zich afspeelt in een prachtige setting (denk aan de Mad Max-films). Jij bent een vault hunter die op Planeet Pandora op zoek gaat naar een legendarische schat. Het mooie van deze game is dat je deze op totaal verschillende manieren kan spelen afhangend van welk personage je kiest. De serie kan gezien worden als een first person shooter met rpg-elementen. Naast het afknallen van hordes vijanden (en het maken van vrienden) kan je met ervaringspunten de skills van je personage uitbreiden waardoor deze allerlei handige specialiteiten krijgt.

Elk personage heeft z'n eigen specialiteiten Denk aan iemand die goed is in magie of iemand die juist heel goed is met wapens. Het toekennen van ervaringspunten aan bepaalde vaardigheden zorgen ervoor dat de personages nog meer van elkaar verschillen. Een ander prachtig element van de game is het procedureel genereren van wapens. Hierdoor is de kans dat je twee dezelfde wapens vindt erg klein en. Dankzij deze techniek is het mogelijk om miljoenen verschillende soorten wapens te gebruiken.

Dit alles zorgt ervoor dat je maanden zoet kan zijn met deze games en dat de kans groot is dat je deze meerdere malen op totaal verschillende manieren kan uitspelen. Tel daar ook nog eens bij op dat je met nog drie andere mensen tegelijk online kan spelen en je hebt het recept voor een serie waar je maandenlang zoet mee bent.

Deze serie kan je nu als een pakket: The Handsome Collection, kopen met een gigantische korting van maar liefst 98 procent (!) Waardoor je nog maar 5,88 euro hoeft neer te tellen. Je krijgt dan Borderlands 1, Borderlands 2 en Borderlands: The Pre-Sequel samen met alle bijbehorende downloadable content, wat een deal!

Borderlands 1

Borderlands 2

Uiteraard zijn er nog veel meer prachtige aanbiedingen te vinden tijdens de Summer Sale. Wij raden je aan de Steam store goed uit te pluizen. Mocht je daar geen zin in hebben, wacht dan even. Wij zijn daar namelijk ook mee bezig en zetten binnenkort veel meer prachtige Steam-zomerdeals voor je op een rijtje.

Hardware

Natuurlijk zijn er ook een paar mooie gadgets die je deze vakantie niet kan laten liggen. Of je nou wel de deur uit gaat of niet, deze hardware komt altijd goed van pas.

Kobo Clara HD

Als je van plan bent boeken te verslinden tijdens je vakantie, kijk dan eens naar een e-reader. De Rakuten Kobo Clara HD bijvoorbeeld. Deze reader kwam als een van de beste uit onze tests en raden we dan ook van harte aan.

De Clara HD is voorzien van een zes-inch, 300-dpi Carta E-Ink display, een 1GHz Freescale Solo Lite processor en 512MB RAM. Voor een E-Ink apparaat ontworpen om tekst weer te geven is dit een mooie snelle chipset. Het apparaat heeft 8GB flash-geheugen onder de motorkap.

Kobo maakt geen directe claims over de levensduur van de batterij van de Clara HD. Echter, met Wi-Fi uitgeschakeld en de verlichting ingesteld op 70 procent zagen wij, na ongeveer twee uur lezen per dag, verspreid over een periode van zeven dagen, dat de e-reader de batterij nog steeds op ongeveer 60 procent capaciteit zat.

Lees ook De beste e-readers

Bestron Ventilator

Leuk al die snufjes, diensten en games, maar wat heb je aan dat alles als je je kapot zweet? Gelukkig kan je ook voor een mooie prijs een pittige ventilator aanschaffen.

Deze Bestron Vloerventilator zorgt er in elk geval voor dat je rustig kan genieten van je gadgets en games zonder dat je oververhit raakt.