4 geweldige projecten voor de Raspberry Pi

Automatische etch-a-Sketch

Je kent ze vast wel, die bordjes waarmee je kan tekenen door aan hendels te draaien. Behoorlijk pittig en als het misgaat, hoef je alleen maar te schudden en alles is weer weg. Mocht je het nou te moeilijk vinden een prachtige tekening te maken op dit bordje, laat de Raspberry Pi dan het werk voor je doen. Op deze website wordt haarfijn uitgelegd hoe je het voor elkaar krijgt.

Je hebt een Raspberry Pi, Etch-a-Sketch, stukje hout, 2 stappenmotoren, 2 shaft couplers en 8 jumper kabels nodig om het geheel in elkaar te zetten.





Mini-Mars rover

Je kan nu je eigen mini-rover bouwen, kost wel wat, maar dan heb je ook wat. Ingenieurs van NASA's Jet Propulsion Laboratory kwamen met een miniatuurrover die gebruik maakt van kant-en-klare onderdelen en kan worden samengesteld voor ongeveer 2500 dollar. Het hart van de op afstand bediende robot is een Raspberry Pi.

Het is niet echt een replica, want de lasers op de voorkant van de echte rover zijn vervangen door een lachend LED-display. Toch klinkt het als een geweldig project voor studenten of een gemeenschapsgroep die in staat is om het geld bij elkaar te sprokkelen.





Walkie Talkie

Altijd al een Walkie Talkie willen hebben die je op het internet kan gebruiken? Kijk dan eens naar de Talkipi. In deze 3D-geprinte cover is een eenvoudige luidsprekertelefoon en een Rasbperry Pi die met een druk op de knop de Mumble client triggert. Mumble is een open source voice chat-protocol gericht op gamers.

Volg de bovenstaande link om te zien hoe je dit apparaat in elkaar zet.





Raspberry GNK

Hackster.io gebruiker Paul Trebilcox-Ruiz kwam met het idee om een Star Wars GNK droid te bouwen voor de lol en om mee te nemen naar de lokale comic cons en andere evenementen in de buurt van zijn huis. Het eindproduct bestaat in wezen uit een aantal aangepaste opbergbakken met een Raspberry Pi erin; een paar leds en knoppen voor "special effects stopcontacten. De voltooide droid draait op Google Assistant en heeft een aantal vooraf ingestelde geluidseffecten om af te spelen voor dat authentieke "galaxy far, far away" gevoel.