Deze robotkwal zwemt straks rond in je lichaam

De mechanische kwal bestaat uit enkele kunststof slierten en magnetische deeltjes in de armen om het 'beestje' te kunnen manipuleren. Hij draagt kleine parels materialen van ongeveer 500 micrometer met zich mee, om bijvoorbeeld medicatie of sensoren af te kunnen leveren in een lichaam, zo beschrijven de wetenschappers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Miniaturisatieprobleem

De mechanische kwal beweegt in een vloeistofomgeving (in experimenten een bak water, maar hij is bedoeld voor gebruik in biologische wezens) doordat een extern magnetisch veld de armen doet bewegen. Met verschillende sterktes van het veld konden de onderzoekers de robot andere zwembewegingen laten verrichten en verschillende kanten opsturen.

Met de kwal wordt een miniaturisatieprobleem opgelost: hoe kleiner je gaat, hoe minder uitgebreid de componenten en hoe lastiger het is objecten te manipuleren. Deze robot is specifiek ontworpen om objecten te vervoeren. Hij heeft geen elektronische componenten aan boord en is gemaakt om objecten (druppels, kleine parels van een grondstof) op te pakken en mee te nemen.

Toekomst

Het hele robotje is nog steeds vrij groot, maar met minder dan drie millimeter - dat is inclusief de armpjes - is hij al behoorlijk klein. Het probleem om hem daadwerkelijk in menselijke gastlichamen rond te kunnen laten zwemmen is niet zozeer de grootte, maar de aansturing die nog niet optimaal is, zo schrijft TechXplore.