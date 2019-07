Kijk hiernaar voordat je een Chromebook koopt

Chrome OS en Android hebben een radicaal verschillend upgradetraject, maar toch hebben ze een belangrijke overeenkomst die bepalend is welk apparaat je gaat aanschaffen. In het model van Chrome OS krijgen apparaten direct de verste updates, omdat Google het hele proces beheert, ongeacht welke fabrikant de hardware heeft geproduceerd.

Prijs en ondersteuning

Dat is een geruststellende gedachte als je honderden euro's gaat uitgeven aan een computer die je nog een tijdje wilt gebruiken. Dat neemt niet weg dat ook Chromebooks een verloopdatum hebben - data waarna de officiële ondersteuning afloopt en ze in principe geen updates meer ontvangen. Daarna kun je de Chromebook beter uitfaseren. De prijs van wat je wilt uitgeven aan een Chromebook hangt dus ook mede af van hoe lang het apparaat nog ondersteund gaat worden.

Vorige week hadden we het over Androids en hoe je de prijs eigenlijk zou moeten berekenen op afschrijving. Als de ondersteuning vervalt, wordt je apparaat onveilig, presteert hij niet optimaal meer en zijn privacy en beveiliging in het geding. Dat wil je liever niet, dus de ondersteuning heeft een directe impact op het kostenplaatje. Een Moto Z4 komt dan neer op 500 euro voor een jaar ondersteuning, terwijl een Pixel 3a op nog geen 160 euro uitkomt, omdat je de aanschaf kunt verdelen over een ondersteuningstermijn van drie jaar.

Levenscyclus

Datzelfde principe pas je ook toe op een Chromebook. Misschien is het hier nog wel belangrijker gezien de frequentie van Chrome OS-updates, met een kleine update elke twee á drie weken en een grotere versie elke zes weken. Net als bij een smartphone, kun je het beste kijken naar de levenscyclus van dit apparaat als een van de leidende overwegingen van de aankoopbeslissing voordat je je zuurverdiende centen overhandigt aan een verkoper.

Het goede nieuws is dat dit niet lastig is. Helemaal niet zelfs, maar fabrikanten zijn er niet zo happig op om zulke informatie prijs te geven, dus je gaat het niet vinden op hun dozen of websites en maken het niet eenvoudig om die informatie te vinden. Daarom weten de meeste mensen die een Chromebook aanschaffen weinig over de levenscyclus van de hardware. Maar Google zelf maakt die gegevens wel inzichtelijk.

Ondersteuningstermijn

Wat context: voor een Android-apparaat krijg je twee jaar lang ondersteuning - hoewel dit geen harde regel is, meer een richtlijn, zo blijkt uit het voorbeeld van Motorola - met als uitzondering de apparaten van Google zelf. De Pixel-lijn krijgt vanaf de releasedatum nog drie jaar lang OS-upgrades en beveiligingsupdates.

Met Chrome OS is het minder simpel. Wat Chrome betreft, belooft Google zes en een half jaar lang ondersteuning vanaf het moment dat het platform een chipset in gebruik neemt. Dat zegt niet de meesten onder ons niet meteen iets: zelfs als de Chromebook splinternieuw is en twee weken geleden werd aangekondigd, kan het zijn dat die dezelfde CPU gebruikt als eerder dit jaar. Tenzij je Chromebook-ontwikkeling wel heel oplettend volgt, zegt die periode in principe nog niet zoveel.

De simpelste oplossing is deze enigszins obscure pagina van Google - maak een bookmark aan - die je kunt bekijken als je een aanschaf overweegt. Deze pagina geeft Google's officiële end-of-life database weer. Je vindt hier elke Chromebook die ooit is gemaakt op terug en, heel belangrijk, wat de datum is van de laatste software-update.

Rekenvoorbeeld

Met die informatie bij de hand kun je een rekensom uitvoeren om te bepalen wat de prijs eigenlijk is. Neem de aanschafprijs en verdeel die over de jaren dat actieve ondersteuning van je apparaat nog van toepassing is. Dat geeft je een kostprijs per jaar als het gaat om standaardgebruik, wat veel meer zegt dan de aanschafprijs.

Stel dat je vandaag een Pixelbook koopt voor 1000 euro. Dat apparaat wordt nog ondersteund tot juni 2024, wat ruwweg neerkomt op 200 euro per jaar. Vergelijk dat met een goedkope Chromebook voor hetzelfde bedrag, maar waarvan de ondersteuning over een jaar vervalt. Dat is niet ongebruikelijk: met de prijzen van oude modellen wordt vaak gestunt, zodat nietsvermoedende klanten die vallen voor de lage aanschafprijs snel met een niet meer ondersteund model zitten. In zulke gevallen ben je beter af met de dure versie: voor ongeveer dezelfde jaarprijs heb je ook nog eens een heleboel features die de goedkope modellen niet kunnen bieden.

Simpel gezgd: de basisprijs van een Chromebook zegt niet zoveel. Het is belangrijker te kijken naar de kosten gedurende de levensduur, hoeveel maanden dat ook (nog) is. Met die informatie kun je een beter geïnformeerde aankoopbeslissing doen.