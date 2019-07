Azio R.C.K. review: Wat een toetsenbord

De Azio Retro Compact Keyboard is begonnen als crowdfunding project en moest de retro-fan aanspreken. Dat is blijkbaar gelukt want Azio heeft z'n doel behaald en de toetsenborden uitgebracht. Dit is de tweede serie toetsenborden die het bedrijf uitbrengt. En, zoals de naam al doet vermoeden, is dit de compacte versie van de eerder uitgebrachte toetsenborden van Azio, deze heeft geen numpad. Dit toetsenbord kan overweg met zo'n beetje alle gangbare besturingssystemen (Windows, macOS, iOS, Android, Linux) en kan zowel bedraad als draadloos worden aangesloten.





Design

We hebben het al vaak gezegd en zeggen het nogmaals, Azio richt zich met deze toetsenborden op de retro- en steampunk-fans (die toevallig ook van mechanische toetsenborden houden). De R.C.K. is 32,7 x 14,3 x 4,2 centimeter groot en heeft ronde opstaande verlichte toetsen. Het toetsenbord is in vier stijlen te krijgen: Artisan (Koper en echt leer), Elwood (Hout en metaal), Onyx (Gunmetal black) en Posh (Wit met koperen afwerking). Wij gingen aan de slag met de Artisan. De toetsenborden worden geleverd met een ingebouwde 5000 mAh-accu, extra toetsen (Windows en Mac specifiek), extra vervangbare voeten, polssteun, USB-C-kabel, draagtas en een borstel om het toetsenbord schoon te houden.





Op de achterkant van het toetsenbord bevinden zich switches waarmee je kan kiezen voor een bedrade aansluiting of een Bluetooth-aansluiting (er kunnen drie apparaten worden verbonden) en een switch voor Windows en macOS.





De toetsen kunnen makkelijk worden losgetrokken en vervangen en klikken lekker mee zoals het een mechanisch toetsenbord betaamt. Overigens zijn het geen Cherry-toetsen en dat is helemaal niet erg.

De backlights (witte LEDs) kunnen in helderheid worden aangepast met een toetscombinatie en/of zelfs helemaal worden uitgeschakeld. Afhankelijk van de helderheid kan je met dit toetsenbord ongeveer 9 maanden op een lading werken.

Connectiviteit

Het toetsenbord kan verbonden worden met twee apparaten via Bluetooth of via een USB C-kabel en je hoeft geen drivers te installeren om het toetsenbord aan de praat te krijgen. Zowel onder Windows, macOS als Linux is het aansluiten slechts een kwestie van de kabel in een vrije USB-poort steken en je kan aan de slag. Ook het toetsenbord via Bluetooth verbinden is een eitje. Druk op de FN-knop in combinatie met de Bluetooth-knop (Eject knop als je de Mac-layout gebruikt, Insert als je de pc-layout gebruikt) tot de knop gaat knipperen. Zoek vervolgens naar Bluetooth-apparaten via het apparaat waarop je werkt, selecteer het toetsenbord en je bent verbonden. Wil je switchen tussen verschillende apparaten, kan je dat heel makkelijk doen door op FN+1, FN+2 of FN+3 te drukken.

Het switchen tussen de bekabelde verbinding en de draadloze verbinding doe je met de knop op de achterkant en de Mac/PC-knop kan gebruikt worden om te wisselen tussen de specifieke macOS-layout of de pc-layout (denk aan mediaknoppen waarbij FN+F3 in pc-modus de e-mail client opent terwijl in de Mac-modus Exposé wordt geopend). Als je deze specifieke features niet gebruikt, maakt het niet zoveel uit in welke stand het toetsenbord staat.

Typgevoel

We hebben het eigenlijk al een paar keer benoemd in deze review, maar dit mechanische toetsenbord typt heerlijk. De keytravel is niet te lang en niet te kort en de toetsen voelen zeer soepel aan. Het mechanisch klikken van de toetsen klinkt als muziek in de oren van veel redactieleden en sommige hardcore gamers terwijl andere collega's het maar herrie vinden, dat is dus een kwestie van smaak. De verwisselbare voeten zorgen ervoor dat het toetsenbord helemaal vlak op het bureau ligt of met een kleine helling. Ook de meegeleverde polssteun is erg fijn om mee te werken. De lederen versie die wij testten voelde heerlijk en wij vragen ons af hoe dat zit met de houten versie (wij gokken dat die iets harder aanvoelt).

Conclusie

De Azio R.C.K. is een zeer fijn toetsenbord om mee te werken. De toetsen klikken heerlijk weg, de keytravel is precies goed en er zitten een hoop extra features en accessoires bij. Azio heeft er alles aan gedaan om dit toetsenbord zo classy en high-end mogelijk over te laten komen en dat mag ook wel gezien de prijs. Toch is de hoge prijs geen dealbreaker want je krijgt er een hoop toetsenbord voor terug.