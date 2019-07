Nieuwe AMD Ryzen-cpu's booten niet op nieuwe Linux-systemen

Systemen die gebouwd zijn rond de nieuwe AMD Ryzen 9 3900X en Ryzen 7 3700X kunnen niet overweg met nieuwere Linux distributies als, onder andere, Ubuntu 19.04, Manjaro Linux en Fedora Workstation 31. Alle systemd-services gaan onderuit en in sommige gevallen volgt er nog een kernel panic. Linux-site Phoronix testte de nieuwe processoren en ontdekte het probleem.

AMD heeft aangegeven dat het waarschijnlijk te maken heeft met de nieuwste kernel, 5.0.9, maar Michael Larabel van Phoronix geeft aan dat het gebruik van deze kernel op oudere distributies dan weer prima werkt.

"Daarom lijkt het niet simpelweg een kernel regressie te zijn, maar ofwel een kernel+systemd interactie probleem dat zich voordoet op de AMD Ryzen 3000 serie processoren of een onhandig iets dat gebeurt met de X570-chipset. Toen wij het AMD de dag voor de lancering opnieuw vroegen, waren ze nog steeds bezig met het onderzoeken van het probleem en blijkbaar niet zeker van de hoofdoorzaak op dit moment.

Ik heb veel tijd besteed aan het uitzoeken van dit probleem en ik hoopte dat er een BIOS-upgrade of instellingenaanpassing of kernel commandoregelparameter bestaat om dit probleem te omzeilen, maar tot nu toe is het niet gelukt in de beschikbare tijd. Anders lijken in principe alle recente/nieuwe Linux-distributies, althans die welke systemd gebruiken, getroffen te zijn," aldus Larabel.

Het is dus nog niet duidelijk waar het precies mis gaat. Linux-gebruikers kunnen dit probleem omzeilen door de Long Term Support-versie van Ubuntu of een andere distributie die niet draait op de nieuwste Linux-kernel te gebruiken.

Het is niet de eerste keer dat de Ryzen-processoren niet goed overweg kunnen met Linux. De eerste generatie zorgde ook voor problemen tijdens het compileren en produceerde segmentation faults.