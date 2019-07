Canon komt met camera speciaal voor mensen met VVS

Canon heeft een nieuwe versie van de G7 X-camera uitgebracht, de G7 X III. Deze camera heeft een extra feature aan boord speciaal voor mensen met het Vertical Video Syndrome: de mogelijkheid om verticale video's te maken zonder het materiaal handmatig te moeten draaien. Het apparaat is uitgerust met een speciale gyroscoop die de oriëntatie van de camera bepaalt en deze gegevens opslaat in de metadata van de opgenomen video's.

Gebruikers die verticaal filmen kunnen dan hun video's zonder dat deze bewerkt hoeven te worden direct uploaden naar diensten die deze vorm van filmen aanmoedigingen zoals Instagram. Daarnaast heeft de G7 X III ook de mogelijkheid live te streamen op YouTube via Wifi. Het apparaat kan filmen in 4K op 30 frames per seconde en in Full HD met 120 fps.

Canon is niet de eerste fabrikant die inspeelt op mensen die (opzettelijk) op de verkeerde manier filmen. Samsung kwam al eerder met een televisie speciaal voor het bekijken van verticaal opgenomen videos en ook YouTube en Microsoft hebben wijzigingen doorgevoerd om mensen met VVS tegemoet te komen.

Wat is VVS precies? zie hieronder de beroemde video van Glove and Boots waarin haarfijn wordt uitgelegd wat het is en wat je eraan kan doen: