Raspberry Pi 4 werkt niet met Mac-lader

Ward ontdekte dat het detectiecircuit van de nieuwe Raspberry Pi gebruik maakt van een single shared cc pull-down weerstand in de USB Type-C connector. Hierdoor wordt de Raspberry Pi door slimme laders gezien als audio adapter in plaats van een apparaat dat voeding nodig heeft.

Dit probleem ontstaat als een slimme lader in combinatie met een electronically marked (e-marked) USB-C-kabel wordt gebruikt. Deze kabels hebben een ingebouwde chip die controleert of de kabel de stroom- of datatransmissievereisten van het beoogde gebruik aankan. De USB-specificatie vereist dat een kabel e-marked is wanneer de spanning tussen de apparaten meer dan 5 Ampère bedraagt of dat de datatransmissie hoger is dan 5 Gbit/s. Een combinatie van de bedrading in beide apparaten en een correcte kabel zorgt ervoor dat de verbonden apparaten kunnen communiceren en een goede verbinding tot stand brengen, dat is ook de reden waarom USB-C kabels een stuk duurder zijn dan andere USB-kabels.

Deze chip wordt bij goedkopere (en smartphone-) kabels vaak weggelaten en de Raspberry Pi 4 werkt met deze kabels wel. Oprichter Eben Upton heeft het probleem bevestigd bij TechRepublic en gezegd dat er een gereviseerd model wordt uitgebracht.

Workaround

Er zijn verschillende workarounds die kunnen worden toegepast. De simpelste is het niet gebruiken van een e-marked-kabel. Dit zijn de duurdere USB-C kabels en worden vaak meegeleverd met laptops waaronder de Macbook. Een nog simpelere workaround is de officiële Raspberry Pi-lader en kabel gebruiken.

Ward legt hier zeer gedetailleerd uit wat precies het probleem is.

Het is nog niet bekend wanneer de gereviseerde versie van de Raspberry Pi 4 op de markt komt.