LG troeft Panasonic af met transparant OLED

LG volgt Panasonic's lifestyle-gerichte transparante OLED TV op de voet en heeft een eigen versie uitgebracht, maar verwacht niet dat deze schermen binnenkort in de Mediamarkt te zien zullen zijn.

De fabrikant verkoopt nu een reeks unieke transparante displays aan hun digital signage klanten. Sommige van deze displayoplossingen zijn gebaseerd op LED's, andere gebruiken OLED's - vergelijkbaar met het prototype dat Panasonic op de Sydney AV-vitrine toonde.

Het is algemeen bekend dat Panasonic (en anderen) de OLED-panelen in hun consumenten-TV's bij LG bestallen, dus het is geen grote verrassing dat LG ook de bron is voor hun transparante OLED. Het klinkt echter, enigszins verrassend, alsof deze unieke toepassing van OLED voorlopig alleen nog maar zal worden aangeboden aan gespecialiseerde digital signage dealers.

Angus Jones, hoofd marketing van LG Australia, vertelde IDG dat "we dit op dit moment niet zien als een consumententoepassing. Wij zien dit als een commerciële toepassing".

Volgens Russ Prendergast, Marketing Manager for Commercial Displays bij LG Electronics Australia, "zijn digitale displays een essentieel onderdeel geworden voor allerlei soorten bedrijven, maar de manier waarop we op zoek zijn naar interactie met visuele hulpmiddelen verandert. De innovatieve B2B-technologieën die we vandaag de dag demonstreren, openen creatieve nieuwe mogelijkheden voor de manier waarop we onze communicatie visueel en digitaal weergeven".

Niet voor consumenten

Toch druist het commentaar van Jones in tegen de toon van Panasonic. Het home entertainmentbedrijf heeft onlangs een transparant, slim OLED-prototype laten zien als hun tegenhanger van LG's verrijdbare OLED R - een tv die kan "verdwijnen" als hij niet in gebruik is - en Samsung heeft het al in 2010 over transparante schermen gehad.

LG wil deze technologie vooralsnog alleen aan haar zakelijke klanten verkopen, maar zolang zij de enige fabrikant zijn met een oprolbaar scherm, gaan hun rivalen op zoek naar nieuwe en inventieve manieren om de kloof te dichten en te kijken naar zaken als transparante OLED. Of ze al dan niet succesvol zullen zijn, zien ze dan wel weer.