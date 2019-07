De beste USB-C-kabels van 2019

Ja, we geven het toe, kabels zijn saai, artikelen over kabels waarschijnlijk ook, maar blijf vooral lezen want er is een hoop troep op de markt en wij weten bijna zeker dat je het nu wel zat bent om die zoveelste goedkope kabel van de (super)markt aan te schaffen die na een paar weken alweer kapot is, toch niet zo snel oplaadt als je had gehoopt of niet eens gezien wordt door je computer, smartphone of tablet.

Nu was dat in het Micro-USB-tijdperk nog niet zo'n ramp, maar nu er met hogere voltages wordt gewerkt en er in sommige gevallen (e-marked kabels) zelfs een extra chip is toegevoegd, is de kans groter dat je je apparatuur kan slopen als je een rotte kabel gebruikt.

Je las vanmorgen al dat niet alle soorten USB-C-kabels werken op de Raspberry Pi 4. Nou lag dat deze keer niet aan de kabels, maar aan het computertje zelf, maar het geeft wel aan hoe belangrijk het is om te weten wat voor kabels je in huis haalt. En aangezien de markt overspoeld wordt met kabels is het belangrijker dan ooit dat je iets aanschaft dat ook echt goed werkt. Toegegeven, officiële kabels die zich aan de standaard houden zijn een stuk duurder dan de goedkope Chinese (super)markt kabeltjes, maar je weet tenminste zeker dat je de maximale doorvoersnelheid haalt, ze niet na een paar weken al hoeft weg te gooien en je toestellen op de hoogste snelheden oplaadt zonder dat je ze sloopt of oververhit.

Merk op dat USB-C niet een standaard is, maar meerdere. USB-C 3.1 Gen 1 ondersteunt gegevensoverdracht tot 5 Gbps. USB-C 3.1 Gen 2 verdubbelt dat tot 10 Gbps. En er is een USB 3.2 Gen 2x2 die een piek heeft van 20 GBps. Intels Thunderbolt 3-versie van USB-C kan snelheden tot 40 Gbps aan.

Snap je het nog? Hier zijn de verschillende types en hoe ze worden genoemd (sommige hebben drie verschillende namen!):

SuperSpeed USB ook wel bekend als USB 3.1 Gen 1 ofwel als USB 3.1 Gen 1 of USB 3.2 1: 5 Gbps

SuperSpeed USB 10Gbps oftewel USB 3.1 Gen 1 of USB 3.2 2: 10Gbps USB 3.1 Gen 1 of USB 3.2 2: 10 Gbps

SuperSpeed USB 20Gbps, ook wel USB 3.2 2x2: 20Gbps.

Thunderbolt 3: 40 Gbps

USB 4 (maak je geen zorgen, deze standaard komt pas in 2020): 40 Gbps





Als je computer gebruik maakt van de snellere Thunderbolt 3-standaard (identiek aan USB-C, maar met een veel grotere bandbreedte), vergeet dan niet dat ook al kun je USB-C gebruiken, een Thunderbolt 3-kabel het beste is om te gebruiken. TB3-computers kan je vinden in de meeste van de nieuwste Apple-producten (MacBook Pro, iMac, enz., maar controleer het even via Over deze Mac > Ondersteuning > Specificatie), Dell XPS, Dell Precision, Lenovo ThinkPad, en HP Spectre.

Oorspronkelijk adviseerden we kopers om weg te blijven van de goedkope kabels, maar nu USB-C langzaam maar zeker beweegt in de richting van standaardisatie, kan je hoogwaardige opties vinden voor een tientje of minder. Wij hebben de beste USB-C-kabels voor je op een rijtje gezet. We keken daarbij niet alleen naar kwaliteit, prijs en compatibiliteit, maar ook naar de verschillende toepassingen en apparaten.

Apple USB-C laadkabel

Deze 2 meter lange Apple-kabel is dezelfde kabel die in de doos van Apple's MacBooks wordt meegeleverd en werkt het beste wanneer deze wordt aangesloten op de Apple MacBook-lader.

Het kan ook worden gebruikt om een USB-C apparaat te synchroniseren met een USB-C laptop en is iets beter dan de gebruikelijke Apple kwaliteit. Ze zijn een stukje duurzamer dan Apple's iPhone-kabels.

Hoewel Apple deze kabel bij zijn MacBook Pro heeft geleverd, is het geen Thunderbolt 3-kabel, dus hij kan 480 Mbps verwerken in plaats van de 10x snellere 40 Gbps Thunderbolt 3 waar de MacBook Pro mee overweg kan. Hij is compatibel, maar niet zo snel bij het synchroniseren.





Satechi USB-C naar USB-C-kabel

Als je op zoek bent naar een zeer duurzame, langere kabel dan is deze USB-C naar USB-C-kabel van Satechi een van de beste die je kunt krijgen.

De gevlochten constructie, die in staat is om 100 W te snelladen als je apparaat en lader het ondersteunen, betekent dat de gevlochten constructie veel langer meegaat dan kabels met alleen maar plastic aan de buitenkant.

Met datatransfersnelheden tot 480 Mbps is het een veelzijdige USB-C-kabel voor een fatsoenlijke prijs.





Apple Thunderbolt 3 (USB-C)

Hoewel de 2 meter lange USB-C-kabel van Apple wordt meegeleverd met de laptops van het bedrijf, is het niet echt de snelste kabel die een MacBook Pro kan gebruiken.

Wat je nodig hebt, is een Thunderbolt 3-kabel die er hetzelfde uitziet als standaard USB-C, die gegevensoverdrachtssnelheden tot 40 Gbps ondersteunt en (met niet-Thunderbolt 3-aansluitingen) geschikt is voor USB 3.1 Gen 2-data-overdrachtssnelheden tot 10 Gbps.

Thunderbolt 3 kabels zijn meestal veel korter, omdat er meer technologie in de kabel nodig is om langer te zijn. De Thunderbolt 3-kabel van Apple is 0,8 m lang.

Omdat het sneller is, is het het beste voor 4K en 5K video. Het ondersteunt ook DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) video-output.

Deze kabel levert maximaal 100W vermogen aan elk aangesloten apparaat.





Plugable Thunderbolt 3 cable

De Plugable Thunderbolt 3 Cable biedt de volledige prestaties van Thunderbolt 3, dus het bereiken van de snelste verbinding die beschikbaar is met 40 Gbps, ondersteuning voor 5A/100W opladen voor veeleisende computers en meer 4K pixels op 60Hz is geen enkel probleem.

Met 0,8 m is deze kabel langer dan de meeste TB3-kabels. Plugable verkoopt ook een 2,2m TB3-kabel, maar dit is maximaal 20 Gbps - nog steeds veel krachtiger dan de door Apple geleverde USB-C-kabel.

Deze kabel is ook nog eens goedkoper dan Apple's Thunderbolt 2 kabel-maar is alleen verkrijgbaar in het zwart.

Deze kabel is compatibel met USB-C, maar voor maximale bandbreedte heb je een Thunderbolt 3 laptop nodig.





Apple USB-C naar Lightning-kabel

Deze 1 meter lange kabel is rechtstreeks bij Apple verkrijgbaar als een op zichzelf staand accessoire. Het is vooral bedoeld voor het synchroniseren van een iPhone met Lightning-poort naar een MacBook met USB-C-aansluiting, bijvoorbeeld voor het aansluiten van een iPhone 7 op een MacBook Pro met Touch Bar.

Het is een beetje frustrerend dat als je de nieuwste iPhone en MacBook Pro van Apple hebt, je deze kabel moet kopen om de twee aan te sluiten, hij wordt namelijk niet standaard meegeleverd. De kabel is ook verkrijgbaar in een lengte van 2 meter voor 39 euro.

Als dat je niet bevalt, kan je altijd nog gaan voor een converter of adapter. Die zijn wij ook aan het testen. Een artikel daarover volgt binnenkort.





Syncwire Nylon Braided USB-C naar USB-A

Syncwire's nylon gevlochten USB-C naar USB-A (3.1) kabel doet vrijwel precies wat er op de verpakking staat.

De technische specificaties zijn vrij standaard, met 3A laaduitgang en 5 Gbps datatransmissie, maar het is de bouwkwaliteit die deze kabel eruit doet springen en de prijs mag er ook wezen. De Syncwire voelt ongelooflijk duurzaam aan dankzij het gevlochten nylon en we beginnen te vermoeden dat ons testexemplaar misschien wel langer meegaat dan wij.

Goed, stevig, goedkoop. Een mooi recept voor een prachtige kabel.





AmazonBasics USB-C naar USB-A

Amazon heeft ook een eigen assortiment USB-C-kabels. Deze USB-C naar USB-A kabel is verkrijgbaar in twee lengtes (1,8m/ en 2,7m) en in twee kleuren (zwart en wit).

De kabels ondersteunen quick charge en data-overdracht, met 3 ampère vermogensuitgang en 480Mbps data-overdrachtssnelheden. Je krijgt ook 1 jaar fabrieksgarantie van Amazon.

AmazonBasics heeft ook een USB-C naar Micro-B versie beschikbaar. Speciaal voor die bijzondere externe harde schijf.





Anker C naar A

Deze kabel van Anker doet precies hetzelfde als de eerder genoemde Syncwire, maar mist het nylon vlechtwerk.

Het is een goede, betaalbare optie. Je kan er drie of vier kopen en ze op het werk, thuis of in verschillende kamers laten liggen, zodat je er altijd één bij de hand hebt als je accu bijna leeg is. Voor de prijs hoef je het niet te laten.





Belkin USB-C naar USB Micro

Belkin is een al lang bestaand, gerenommeerd merk en het produceert veel USB-C-kabels. Een van de nuttigste is de USB-C naar USB Micro-kabel die apparaten met micro USB op USB-C laders of laptops aansluit.

Dit zou het beste zijn als je een USB-C laptop bezit en je Android smartphone of tablet wilt opladen en synchroniseren - nogmaals, het is onwaarschijnlijk dat je al een van deze kabels hebt, en het zal verrassend handig zijn als je er een hebt.

We houden ook van Belkin's USB-A naar USB-C kabel die gebruik maakt van versie 3.1 voor snelheden tot 10Gbps. Dat betekent dat je een film in enkele seconden kunt kopieren.