Printerproblemen? Zo los je ze op

Printers zijn geweldig als ze werken, maar als ze dat niet doen, kan het erg frustrerend zijn. Hier is hoe je een aantal van de meest voorkomende problemen op te lossen.

Printers kunnen jarenlang betrouwbaar werken en duizenden afdrukken maken, maar ze kunnen ook storingen vertonen of volledig stoppen met werken.

Soms is de reden zo eenvoudig, over- of ondergebruik zou een oorzaak kunnen zijn. Veel mensen gebruiken hun inkjetprinters niet vaak genoeg en dit kan leiden tot problemen met opgedroogde inkt die de spuitmonden blokkeert. Overmatig gebruik komt minder vaak voor dan verkeerd gebruik: paperclips, haarelastiekjes en zelfs voedsel kunnen in printers vallen en papierstoringen veroorzaken (en erger).

Mijn printer kan niet afdrukken

Er zijn vele redenen waarom je printer niet zal afdrukken, dus begin met de basisprincipes, zoals controleren of er een foutmelding of waarschuwingslampje op de printer staat. Zorg ervoor dat er papier in de lade(s) zit, controleer of de inkt- of tonercartridges niet leeg zijn, de USB-kabel is aangesloten of de printer is aangesloten op Wi-Fi.

Als het een netwerk- of draadloze printer is, probeer dan een USB-kabel te gebruiken. Onze ervaring is dat sommige Wi-Fi-printers onbetrouwbaar zijn wat betreft hun verbinding. Het is dus de moeite waard om de printer en eventuele powerline netwerkadapters waarop het is aangesloten los te koppelen en vervolgens alles weer aan te zetten.

Selecteer de juiste printer

Soms is de reden dat een printer niet wil afdrukken, omdat je software hebt geïnstalleerd die een 'virtuele' printer heeft die als standaard is ingesteld. Wanneer je op Print drukt, wordt een bestand opgeslagen door deze virtuele printer in plaats van dat het document naar de fysieke printer wordt gestuurd.

Om dit te controleren, open je het Configuratiescherm in het menu Start. Ga dan naar Apparaten en Printers, klik met de rechtermuisknop op de juiste printer en stel deze als standaard in. (En als je daar toch zit, kan je ook checken of de status van de printer is ingesteld op Klaar of gereed. Zo niet, dan kan dit de oorzaak van het probleem zijn.)

Zorg er vervolgens voor dat de juiste printer is geselecteerd in het programma waarmee je afdrukt - je moet een optie zien om uit een lijst te kiezen zoals in de onderstaande afbeelding.





Windows-gebruikers kunnen daarnaast gebruik maken van de Printer probleemoplosser, deze kan helpen om problemen te identificeren. Klik op de knop Fix it, download en voer het programma uit en volg vervolgens de stappen in de wizard.

Je kan ook het Configuratiescherm, Apparaten en Printers openen, met de rechtermuisknop op het printerpictogram klikken en Problemen oplossen selecteren. Het helpt niet altijd, maar het is het proberen waard.

HP heeft een Print and Scan Doctor om problemen op te sporen en Canon heeft veel handige video's op zijn website - klik op uw printermodel en klik vervolgens op de link Probleemoplossende video's.

Waarom kan ik niet printen vanaf mijn telefoon of tablet?

Om vanaf een iPad, iPhone of iPod Touch te kunnen afdrukken, moet de printer over Wi-Fi beschikken en ook AirPrint ondersteunen. De lijst met AirPrint-printers groeit, maar er zijn nog steeds veel printers, vooral oudere modellen, die dit niet ondersteunen.

Als je een Mac met een printer hebt, kun je er met HandyPrint een AirPrint-printer van maken. Printer Pro is een programma voor iOS-apparaten waarmee je op veel draadloze of bedrade printers of een bedrade printer die op een pc of Mac is aangesloten, kunt printen.

Sommige Samsung-telefoons, tablets en printers zijn ontworpen om samen te werken en het afdrukken is eenvoudig. Samsung heeft ook een eigen app voor het printen naar zijn printers, ook vanaf iPhones.

Om af te drukken vanaf elke Android-telefoon of tablet naar elke PC aangesloten printer kan je gebruik maken van Google Cloud Print.

Installeer Cloud Print op het mobiele apparaat van de Google Play store. Vervolgens ga je met behulp van Google Chrome op je pc naar het menu, Instellingen > Geavanceerde instellingen en klik je op Beheer. Je kan vervolgens de printer toevoegen die is aangesloten op de pc. Als de pc en de printer zijn ingeschakeld, kan je afdrukken vanaf het Android-toestel.

Daarnaast kan je, als je een (oude) Raspberry Pi hebt liggen deze aan je printer hangen en gebruiken als printserver.

Moet ik de cartridges vervangen?

Printers waarschuwen dat de inkt opraakt voordat deze daadwerkelijk opraakt. Als je slechts af en een afdruk maakt, kan een toner of cartridge nog weken en soms zelfs maanden meegaan.

Bestel nieuwe cartridges zodra de melding verschijnt, maar installeer ze pas als het afdrukken stopt of de kleuren vervagen. Een truc met laserprinters is om de cartridge die bijna leeg is te verwijderen en voorzichtig te schudden van de ene kant naar de andere. Hierdoor kan soms de rest van de toner worden gebruikt. In andere gevallen wordt een teller gebruikt en zodra een bepaald aantal pagina's is afgedrukt, wordt de cartridge als leeg beschouwd.

HP heeft een interessante regeling met veel van haar printers waar je per maand betaalt en cartridges automatisch op het juiste moment komen.

Als je kleureninkt is op, maar je moet blijven afdrukken, kan je misschien je printer instellen om af te drukken in alleen zwart-wit. Dit is een instelling die je vindt in de eigenschappen van de printer in het Configuratiescherm - of klik op de optie wanneer je gaat afdrukken. Let op, dit werkt niet bij alle printers. Zelfs als je alleen zwart wit wilt afdrukken, kan de printer dienst weigeren omdat er ook per se een kleurencartridge aanwezig moet zijn. Daar kan je helaas weinig aan doen, frustrerend is het wel.

Waarom worden webpagina's, Excel-documenten en foto's niet goed afgedrukt?

Webpagina's kunnen van elk formaat zijn en worden niet beperkt door de breedte of hoogte van het papier in de printer. Ze zijn meestal niet ontworpen om te worden afgedrukt, waardoor er problemen kunnen ontstaan.

Kies altijd de optie Afdrukvoorbeeld, zodat je kan zien wat je krijgt. Het kan zijn dat je niet alle pagina's nodig hebt, bijvoorbeeld als er veel opmerkingen of advertenties zijn, dus gebruik de optie bij het afdrukken om de af te drukken pagina's te selecteren, zoals 2-4 om pagina's 2 tot 4 af te drukken. Kies voor de liggende modus als de webpagina erg breed is.

Vaak vind je in de printerinstellingen een passend maken-optie die helpt wanneer je document of foto net iets te groot is om op de pagina te passen. Sommige webpagina's, zoals die met af te drukken coupons, hebben een printknop binnen de webpagina. Gebruik dat en niet het printmenu in de browser.

Als je een Excel-sheet probeert af te drukken, moet je alleen de cellen selecteren die je moet afdrukken voordat je op Afdrukken klikt. Vervolgens kan je 'Print selectie' kiezen en de andere opties wijzigen om er zeker van te zijn dat het goed past op een A4-vel. Je kunt andere dingen doen, zoals het verkleinen van de marges en het omschakelen van liggende naar staande oriëntatie.





Op dezelfde manier kan je bij het afdrukken van een Word-document of een ander document meestal aangeven welke pagina's je wilt afdrukken.

Voor foto's of afbeeldingen is het meestal het beste om er met de rechtermuisknop op te klikken in Windows Verkenner en op Afdrukken te klikken. Op deze manier kan je kiezen hoe groot je elke foto wilt afdrukken.

Als je meerdere foto's in een map selecteert, klik je met de rechtermuisknop en kies je Afdrukken, dan kan je ze allemaal tegelijk afdrukken, met meer dan één foto per vel papier (en je kunt ook hier het papierformaat kiezen). Het is vergelijkbaar met de 'n-up' optie die je vindt in Printeigenschappen, waarmee je meerdere pagina's van een document op één A4-tje kunt afdrukken.

Waarom geeft mijn printer een foutmelding?

Er zijn een paar mogelijke redenen, maar de meest voorkomende is het papier. Het eerste wat je moet controleren is of de invoerlade leeg is, maar het is ook de moeite waard om te controleren op papierstoringen. Als je er een vindt, probeer dan uit te zoeken waarom dit gebeurt in plaats van gewoon een verkreukeld stuk papier uit de papierlade te trekken en ervan uit te gaan dat je het hebt gerepareerd.

Haal het papier uit de lade, open alle kleppen en kijk naar binnen. Je hebt misschien een zaklamp nodig om het papier te zien en een lang pincet om het te bereiken, vooral als het slechts een heel klein stukje papier is dat eraf is gescheurd en is achtergebleven.

Kijk onder de printer, want er kan een toegangspaneel zijn dat kan worden verwijderd om het papierinvoermechanisme te onderzoeken en schoon te maken.

Oud papier kan vocht absorberen, waardoor het blijft plakken en vervolgens door twee of meer vellen tegelijk wordt getrokken. Bewaar het in een zak totdat je het nodig hebt. Bekijk Canon's video's over het oplossen van problemen om te zien hoe u stukjes papier in printers kunt verwijderen.

Probeer ook eens dunner papier te gebruiken: de meeste thuisprinters kunnen nog net aan met fotopapier overweg. Normaal gesproken kunnen ze niet op karton printen, omdat het te stijf is om rond de hoeken te worden gevoerd.

Waarom is de printkwaliteit slecht?

De spuitmonden op inkjetprinterkoppen kunnen geblokkeerd raken, waardoor horizontale strepen op afdrukken en slechte of verkeerde kleuren kunnen ontstaan. Het reinigen van de printkoppen kan het probleem oplossen. De procedure verschilt van printer tot printer en er kan een optie zijn op het bedieningspaneel van de printer of in de printersoftware op de computer.

Mogelijk moet je dit opzoeken in de handleiding. In de eigenschappen van je printer (in een app of in het Configuratiescherm) vind je mogelijk een onderhoudssectie.

Klik erop en je kunt de printkoppen reinigen of uitlijnen. Reinigingssets voor printkoppen zijn beschikbaar voor ongeveer 10 euro bij Amazon.

Er is overigens geen garantie dat een reinigingsset het probleem zal oplossen.

Het soort papier heeft ook invloed op de afdrukkwaliteit en kopieerpapier kan je in de steek laten.

Het kan te absorberend en inkjet inkt trekt er als vloeipapier in. Koop papier van goede kwaliteit voor de beste afdrukken, en dit is meestal van de fabrikant van de printer zelf, met name voor het afdrukken van foto's.

Laserprinters zijn minder afhankelijk van papier en vlekken op dezelfde plaats op elke pagina betekenen meestal dat er ergens in de printer vuil zit, meestal op de 'drum'.

Wees zeer voorzichtig bij het schoonmaken van de imaging drum, gebruik alleen isopropylalcohol en een zachte pluisvrije doek.

Lees de aanwijzingen van de fabrikant voor het verwijderen en schoonmaken van de drum, die vaak een OPC wordt genoemd.