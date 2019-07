6 grafische kaarten die je nu NIET moet kopen

Het was me het weekje wel voor gamers: deze maand bracht AMD zijn volgende generaties GPU's uit met een Radeon RX 5700 van 379 euro en de 5700 XT voor 424 euro, terwijl Nvidia zijn concurrent pareerde met een reeks aan knallende GeForce RTX 'Super' grafische kaarten. De GeForce RTX 2060 Super kost 424 euro en de GeForce RTX 2070 529 euro. Ze werden op 9 juli uitgebracht en de nog snellere GeForce 2080 RTX Super komt op 23 juli uit.

Die RTX Super-kaarten zorgen ervoor dat prestaties een stuk goedkoper worden. De GeForce RTX 2060 Super presteert bijna hetzelfde als de RTX 2070, en de nieuwe RTX 2070 is vrijwel net zo krachtig als de RTX 2080 van zo'n 750 euro. AMD's Radeon duo doet het qua ruwe framerate beter dan de GeForce-concurrentie.

Dus deze kaarten zijn allemaal knallers. Ze presteren zelfs zo goed, dat de eerdere generatie in één klap enorm is verouderd. De grafische kaarten die we hier noemen worden nog steeds verkocht, maar denk goed na of je hem wilt hebben. Tenzij ze flink zijn afgeprijsd en/of je een budgetkaart zoekt, kun je ze wellicht beter overslaan. Het gaat om de volgende GPU's:

Dat is de hele high-end markt, tenzij je de monsterlijke GeFore RTX 2080 Ti meetelt, die eenzaam aan de top staat, maar waar je dan ook diep voor in de buidel moet tasten.

Neem de non-Super GeForce RTX 2060, die er nog steeds is. De kaart van Nvidia levert matige realtime raytracing in games die het ondersteunen. Voor de Radeon RX 5700 krijg je een betere geheugenconfiguratie en prestaties terug. We kunnen simpelweg niet adviseren om de gewone RTX 2060 te kopen, vooral als je ziet dat je voor een paar tientjes meer de Super hebt, die alles sterk verbetert.

De meeste Vega-GPU's worden nog steeds voor ongeveer hun adviesprijs verkocht, wat gewoon absurd is. De nieuwe GPU's zijn veel betere aankopen voor ongeveer dezelfde prijs als een Vega 56 of Vega 64. Als je geluk hebt, vind je een Vega 56 voor 300 euro of minder en tegen die prijs zijn ze het overwegen waard, omdat AMD's vorige generatie iets sneller is dan de gelijk geprijsde GeForce GTX 1660 Ti - maar niet met een grote marge. Ik zou een Vega 56 niet aanschaffen

De rest wordt overschaduwd door de nieuwe GPU-opties die beter en goedkoper zijn. De concurrentie is moordend, wat goed nieuws is voor gamers die veel meer grafische pracht krijgen voor hun euro's. Je kunt nog meer gestunt verwachten als AMD straks zijn nieuwe grafische kaarten die zijn gebaseerd op de RDNA-architectuur uitbrengt. Nvidia gaat daarop ofwel zijn prijzen aanpassen, of zelf iets spannends aankondigen om tegen de 7 nm Radeon te concurreren.