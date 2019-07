AMD fixt Linux- en Destiny 2-problemen Ryzen CPU

AMD heeft een BIOS-patch uitgebracht die de Linux-opstartproblemen oplossen evenals het niet willen starten van de game Destiny 2. "AMD heeft de hoofdoorzaak geïdentificeerd en een BIOS-oplossing geïmplementeerd voor een probleem dat van invloed is op de mogelijkheid om bepaalde Linux-distributies en Destiny 2 op Ryzen 3000-processors te draaien. We hebben een bijgewerkt BIOS gedistribueerd naar onze moederbordpartners, en we verwachten dat consumenten de komende dagen toegang zullen hebben tot het nieuwe BIOS," aldus AMD.

Ook Nvidia werkt aan een fix. Gebruikers ondervonden namelijk ook problemen als zij een Ryzen 3000 series processor combineerden met een GeForce-GPU. In veel gevallen resulteerde dit in een blue screen of death.